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Общество
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сегодня, 13:01
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В Липецке надо снести 90 аварийных домов
У городского департамента ЖКХ пока есть средства на демонтаж пяти.
Но оказалось, что средств в бюджете есть только на демонтаж пяти расселенных зданий.
И это плохо. Депутат Екатерина Пинаева сообщила недавно вступившему в должность чиновнику, что в ее округе такие дома стали местами подросткового досуга, что может привести к печальным последствиям. Коллегу поддержала председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова. Она попросила Сергея Ходякова хотя бы забить входы в расселенные дома и окна первого этажа.
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