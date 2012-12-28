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1762
сегодня, 13:01
13

В Липецке надо снести 90 аварийных домов

У городского департамента ЖКХ пока есть средства на демонтаж пяти.

Сегодня на заседание комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета председатель департамента ЖКХ мэрии Сергей Ходяков сообщил, что нужно снести 90 аварийных домов.

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Но оказалось, что средств в бюджете есть только на демонтаж пяти расселенных зданий.

И это плохо. Депутат Екатерина Пинаева сообщила недавно вступившему в должность чиновнику, что в ее округе такие дома стали местами подросткового досуга, что может привести к печальным последствиям. Коллегу поддержала председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова. Она попросила Сергея Ходякова хотя бы забить входы в расселенные дома и окна первого этажа.
аварийное жилье
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Комментарии (13)

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Сначала новые
Коренная липчанка
сегодня, 15:02
Хожу мимо такого здания, ужасно нервируют руины
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А это неплохо
сегодня, 14:53
Ну так демонтируйте пять, реализуйте участки с завышением цены , средства от реализации участков застройщикам пускайте на демонтаж остальных аварийных домов. Или интереснее держать развалины на балансе и выделять деньги на охранные мероприятия?
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Парторг
сегодня, 13:57
В союзе такого бардака точно б не было
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Даа
сегодня, 13:57
В грязях когда будут сносить расселенные?
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Прецедент
сегодня, 13:53
После событий в военном городке застройщики наврядли отважутся сами на снос.
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злой
сегодня, 13:35
надо обязать тех, кто эти земли будет покупать или брать в аренду, чтобы и сами сносили эти дома
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Сопромать
сегодня, 13:29
Сами развалятся скоро.
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Алоизий
сегодня, 13:18
Надо срочно увеличить суммы сборов на капремонт!
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Житель
сегодня, 15:08
Процентов на триста)
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Людмила Тюстина
сегодня, 13:13
На Металлистов, 6, детский сад никак не могут снести с советских времен. Просто жесть, конечно. Отдали бы Землю в дар, пусть предприниматель снесет за свой счет и что-то построит.
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Леша
сегодня, 13:08
С каждым годом аварийных домов будет все больше и больше и не каких бюджетных денег на их переселение не хватит даже если весь бюджет города будут тратить только на это.
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Местный
сегодня, 14:50
На переселение деньги выделяют с Москвы из федерального бюджета. Местной власти остаётся только снести пустые дома.
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Липка
сегодня, 14:25
100% Ваша правда!
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