В Липецке надо снести 90 аварийных домов

У городского департамента ЖКХ пока есть средства на демонтаж пяти.

Сегодня на заседание комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета председатель департамента ЖКХ мэрии Сергей Ходяков сообщил, что нужно снести 90 аварийных домов.Но оказалось, что средств в бюджете есть только на демонтаж пяти расселенных зданий.И это плохо. Депутат Екатерина Пинаева сообщила недавно вступившему в должность чиновнику, что в ее округе такие дома стали местами подросткового досуга, что может привести к печальным последствиям. Коллегу поддержала председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова. Она попросила Сергея Ходякова хотя бы забить входы в расселенные дома и окна первого этажа.