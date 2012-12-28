В Липецке отменяются все назначенные на выходные спортивные и культурные мероприятия

Власти области выясняют, есть ли среди пострадавших во время нападения на «Крокус Сити Холл» липчане.

После теракта в Подмосковье, мэр Евгения Уваркина сообщила об отмене в Липецке назначенных на выходные мероприятий.«Приняли решение отменить в эти выходные в Липецке все спортивные и культурные массовые мероприятия», — написала мэр в своем Telegram-канале.«Выясняем, есть ли среди пострадавших жители региона. Готовы оказать любую помощь», — сообщил в свою очередь губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.