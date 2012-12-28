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сегодня, 21:50
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В Липецке отменяются все назначенные на выходные спортивные и культурные мероприятия

Власти области выясняют, есть ли среди пострадавших во время нападения на «Крокус Сити Холл» липчане.

После теракта в Подмосковье, мэр Евгения Уваркина сообщила об отмене в Липецке назначенных на выходные мероприятий.

«Приняли решение отменить в эти выходные в Липецке все спортивные и культурные массовые мероприятия», — написала мэр в своем Telegram-канале.

«Выясняем, есть ли среди пострадавших жители региона. Готовы оказать любую помощь», — сообщил в свою очередь губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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Комментарии (9)

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Сначала новые
Фунтик
9 минут назад
Всё правильно, в Белгороде детей эвакуируют, а moscow по концертам ходит.
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МАЛИНА ШИП
12 минут назад
Спаси, Господи!!!
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В любом случае
15 минут назад
в липе разруха.
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Здравствуйте
25 минут назад
Верное решение. Желательно до конца Великого поста.
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Опять 25
39 минут назад
Сначала позаботьтесь о своих горожан и наведите порядок,а не помогать за счёт налогоплательщиков всем и вся!да это большое горе для страны,но для этого есть местные и федеральные власти!
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Зоркий
13 минут назад
Москве не нужны наши гроши. Выясняют, есть ли среди пострадавших жители НАШЕГО региона. Если есть, то им готовы оказать любую помощь.
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Валентина
40 минут назад
Вот те на. А Липецк то причем тут?
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парторг
42 минуты назад
Давно надо было запретить весь этот гламур.
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Баба баня
48 минут назад
Действительно, не до мероприятий... Давно уже...
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