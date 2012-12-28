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Общество
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сегодня, 21:50
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В Липецке отменяются все назначенные на выходные спортивные и культурные мероприятия
Власти области выясняют, есть ли среди пострадавших во время нападения на «Крокус Сити Холл» липчане.
«Приняли решение отменить в эти выходные в Липецке все спортивные и культурные массовые мероприятия», — написала мэр в своем Telegram-канале.
«Выясняем, есть ли среди пострадавших жители региона. Готовы оказать любую помощь», — сообщил в свою очередь губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
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