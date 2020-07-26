Неделя 48
сегодня, 08:00
Коронавирус. Потеряны весна и половина лета
19 3202
Итоги недели.
В минувшую пятницу Игорь Артамонов внес в 159-е постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ) в Липецкой области» очередные изменения, на этот раз о переходе к заключительному этапу снятия ограничительных мер. «Москва разрешила Липецку жить по-прежнему. Но масками рекомендовано не пренебрегать». Пали последние запреты на работу гостиниц, ТРЦ (в одном из них предприниматели восстали против собственника - «Арендаторы «Европы» обратились к Путину за защитой»), вещевых рынков, предприятий общепита, образовательных учреждений. В итоге «Детские лагеря откроются 27 июля», но смены в них уменьшены до двух недель.
Впрочем, по-прежнему запрещены массовые мероприятия, но как-то уж очень избирательно. Например, из-за угрозы коронавируса отменены окончательно и бесповоротно «Липецкие зори», поэтому глава города пригласила всех выпускников 31 июля на неофициальный праздник (см. «Липецких выпускников утешат салютом»). В то же время эпидемия не мешает чиновникам в следующее воскресенье, 2 августа, готовиться к уже второму коммерческому Липецкому полумарафону. Как же так получилось, что праздник для выпускников официально невозможен, а тем, кто готов заплатить от 750 до 1700 рублей за пробежку по центру Липецка, горит зеленый семафор?
«Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь...» © группа «Машина времени»
Этой весной в лексикон россиян вошли несколько новых слов и выражений, самыми употребляемыми из которых стали коронавирус, пандемия, самоизоляция, цифровой пропуск.
К марту из телевизора и Интернета мы узнали, что это за зверь такой - коронавирус, 2019-пСоV или SARS-CoV-2. Сначала нам показали китайский Ухань - пустой город размером с Москву, запаянных в глухую химзащиту врачей, мешки с трупами. Потом нам показали Европу и США с умирающими тысячами в день стариками. Показали отчаявшихся врачей и медсестер, которые еще не сталкивались с таким губительным вирусом. Было ясно, что когда-нибудь эта зараза доберется и до нас. Но правительство России впало зимой в какой-то ступор: сообщения со странами, в которых нарастала эпидемия, у нас закрывалось не превентивно, а уже тогда, когда там, как говорится, вовсю полыхало. Не видя должной реакции со стороны государства, известные своим фаталистическим отношением к жизни россияне продолжали ездить за рубеж.
Первого человека симптомами «короны» - так в обиходе стали называть эту инфекцию, - в Липецкой области выявили 5 марта. Тогда в соцсетях появился видеоролик из областной инфекционной больницы, на котором медики в защитных костюмах выгружали из автомобиля «скорой помощи» специальную капсулу с пациентом.
Так как это кино мгновенно стало вирусным, администрация области сообщила, что в больницу привезли пациента с явлениями ОРВИ, который в феврале посещал Италию. 7 марта GOROD48 связался с 30-летним мужчиной, доставленным в областную больницу из Задонска (см. «Увидеть Париж и… заболеть!»). Тревога на его счет, как выяснилось, была ложной. Но в тот же день, 7 марта, коронавирус обнаружили сразу у трех липчан, приехавших из Италии. Заболевшими оказались 59-летняя женщина, а также супружеская пара - «Инфицированные коронавирусом вернулись в Липецкую область на автомобиле». Пятерых родственников заболевших тут же оправили на 14-дневный карантин в Данковский обсерватор. В тот же день «Игорь Артамонов обратился к жителям области в связи с выявлением инфицированных коронавирусом» - губернатор попросил липчан доверять информации только из официальных источников, не поддаваться панике и провокациям.
«Группа крови - на рукаве, мой порядковый номер - на рукаве» © группа «Кино»
Недоверие власти - вторая после фатализма отличительная черта россиян. Даже сами медики, как это выяснили в июльском опросе социологи ФОМа и «Левады-центра», не доверяют официальным цифрам по коронавирусу. В опросе участвовали 502 врача, у 60% которых есть опыт лечения COVID-19. Так вот, в занижении статистики по заболевшим и умершим уверены соответственно 49% и 47% респондентов.
Стоит признать, что к эпидемии коронавируса власти готовились. 7 марта, GOROD48 выложил «Меры профилактики коронавируса в одном ролике», подготовленном облздравом. Но еще в январе в публикации «Мы не умрем. В области выставлен щит против нового коронавируса» главный внештатный эпидемиолог региона Андрей Филатов заявил, что врачи всех ведомств, вплоть до силовых структур, нацелены найти и изолировать любого носителя китайской заразы. Тогда же врачи рассказали о группах риска по заболеванию: люди с избыточным весом, больные хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, сахарным диабетом, пенсионеры в возрасте от 60 лет. В марте прогноз о масштабах ожидаемой эпидемии дал другой врач-инфекционист (см. «Михаил Бала: «Если вирус выжжет все вокруг себя, он погибнет сам»). Доктор медицинских наук и профессор отметил, что «наш человек не только за себя не боится, он за родственников не беспокоится», рассказал об объективном ходе любой эпидемии и предположил, что 2-3% первых заболевших обязательно умрут.
А вот что произошло. По данным сайта «Коронавирус.монитор», в России с начала эпидемии заболели более 807 тысяч человек, умерли более 13 тысяч. Официальная смертность по стране составила, таким образом, 1,64%. В Липецкой области с марта заболели 4474 человека, 21 из которых умер (смертность по региону - 0,47%). На этой неделе на заседании оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции даже заговорили об уникальном липецком опыте противостояния инфекции (см. «Юрий Шуршуков: «Многое делалось в начале пандемии с колес…»).
Опыт сложился из нескольких составляющих. Первая: всех больных COVID-19 собрали в одном месте: в находящихся рядом областной инфекционной клинической больнице и больнице скорой медицинской помощи, что позволило сконцентрировать кадры и средства инфекционной службы. По ходу усложнения ситуации разворачивались дополнительные госпитали. Вторая: никого из больных с подозрением на пневмонию не оставили дома или в районных больницах. И до получения верифицированного диагноза к любой пневмонии медработники относились, как заболеванию, вызванному COVID-19. Третья: более 13 тысяч медработников прошли соответствующее дистанционное или очное обучение. Четвертая: в регионе проведено около 180 тысяч тестов на инфекцию. Такое количество лабораторных исследований из расчета на сто тысяч человек населения смогла себе позволить разве что Москва. Пятая: из бюджета региона выделены 300 миллионов рублей на эффективные медикаменты, инфекционные госпитали, реанимобили, аппараты ИВЛ и иное оборудование, расходники для ПЦР-диагностики.
По данным Фонда соцстрахования, 62 медика заразились коронавирусом при исполнении профессиональных обязанностей. Трое от COVID-19 умерли: участковый врач-терапевт Грязинской ЦРБ, фельдшер отделения скорой медицинской помощи Измалковской районной больницы, рентген-лаборант Хлевенской районной больницы…
Еще один итог борьбы с «короной» - увольнения главных врачей больниц, которые стали очагами массовых заражений. Таким образом, на волне коронавируса обновилось руководство областной клинической больницы, психоневрологического интерната, Измалковской ЦРБ… Потерей можно считать отказ от плановой медицинской помощи на время пандемии - для кого-то из липчан закрытые поликлиники и больницы обернулись усугублением хронических заболеваний или даже смертью (см. «В Липецкой области за первые шесть месяцев года умерли 8 898 человек, в первом полугодии 2019 - 8500»).
«Открыть магазин легко, а вот не дать ему закрыться - уже искусство». © Конфуций
Коронавирус не щадил никого. Инфекция косила глав районных администраций, чиновников, депутатов, полицейских, прокуроров и судей. Больнее всего, однако, вирус ударил по бизнесу.
Уже 10 марта «На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности». Всем предприятиям и организациям предписывалось перейти на масочный режим. К концу марта ситуация по стране пошла вразнос. Президент Путин объявил нерабочей неделей дни с 28 марта по 5 апреля. «В Липецкой области приостановили работу всех организаций с массовым пребыванием людей».
А потом выяснилось, что это надолго.
Путин продлил нерабочие дни до 14 апреля, а затем - до 30 апреля. Так де-факто безработными стали десятки тысяч липчан.
Какой-то бизнес попытался наплевать на запреты, но областное управление потребительского ранка и ценовой политики жестко карало нарушителей (см. «В Липецке закрыли «Апельсин»). Это, кстати, дико раздражало липчан, которые от вынужденного безделья хотели сделать ремонт в квартирах, но не могли купить краску и обои.
... Оценивая на этой неделе потери экономики от коронавируса, губернатор заявил о четырех миллиардах рублей, хотя по самому негативному сценарию и предполагал, что областная казна может недосчитаться 10 миллиардов налогов. Появилась дыра и в муниципальной казне - «Из-за коронавируса бюджет Липецка в этом году недосчитается полмиллиарда рублей налогов».
«Стой, кто идет!? Предъявите паспорт, остановись живое существо» © группа «Лимонадный Джо»
30 марта «Администрация области опубликовала документ о всеобщей самоизоляции». Покидать квартиру или дом можно было только официально работающим людям, тем, кому требовалась медицинская помощь, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выноса мусора, выгула собак на расстоянии не более 100 метров от места проживания.
А потом власти сообщили, что «Липчанам можно будет выйти на улицу только по специальному SMS-сообщению». Так в обиход вошло новое выражение - цифровой пропуск.
Получать его нужно было в Единой диспетчерской службе сначала жителям Задонска, а с 17 апреля - Липецка, Ельца, Чаплыгина. Система получения кодов тут же вышла из строя из-за массовых обращений липчан в ЕДС. И уже 17 апреля, после вмешательства прокуратуры, администрация области решила, что «В магазин и в аптеку можно будет сходить без получения цифрового пропуска». Чтобы избежать обвинений в нарушении законодательства о персональных данных, на обработку которых требуется письменное разрешение граждан, в ЕДС было предложено сообщать лишь число, месяц и год рождения заявителя и последние четыре цифры номера паспорта.
Но даже такой лайтовый порядок получения разрешений на выход из дома тут же назвали цифровым концлагерем. С массовым недовольством липчан этой процедурой ничего не смогли сделать полицейские рейды. «Мы в магазин!». «Мы из магазина». «Я - в аптеку!» «Мне с собачкой погулять» - люди быстро сообразили, что отвечать стражам порядка. И никого не испугала появившаяся с подачи губернатора в Кодексе Липецкой области об административных правонарушениях статья 8.6 («неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций»), предусматривающих за нарушение режима самоизоляции штраф в пять тысяч рублей. Такие драконовские меры удивили даже Фемиду (см. «Липецкие суды будут применять для наказания нарушивших самоизоляцию граждан нормы КоАП РФ»).
В начале эпидемии власти активно искали распространителей панических сообщений. Еще в марте «Губернатор Липецкой области пообещал найти и наказать распространителей фейков о коронавирусе». И таких нашлось несколько (см. «Меня всю трясет, короче»). Впрочем, суды не злобствовали и «высшую меру наказания по статье 13.15.КоАП РФ («злоупотребление свободой массовой информации»), предусматривающую 300 тысяч рублей штрафа, к виновным не применяли. Например, «29-летняя липчанка оштрафована за фейк о коронавирусе на 15 000 рублей».
Особенностью этого времени стали и регулярные сливы записей выступлений губернатора и главы Липецка с заседаний оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции (см. «Губернатора обвинили в манипуляции коронавирусной статистикой: «В большую сторону», - ответили в администрации» и «Евгения Уваркина: «Мы отказались от массовой дезинфекции улиц в пользу точечной обработки остановок»), после которых такие совещания сделали открытыми для СМИ.
«И вновь - назад, и вновь ему с утра - встречай, учи и снова расставайся» © Михаил Матусовский
Образование высшее, профессиональное и среднее стало еще одной мишенью коронавируса. С 11 марта «Липецкие школьники перешли на дистанционное обучение», с 16-го - вузы. Учебный год школьники и студенты провели в стенах своих квартир.
Март, апрель и май стали для школьников, их родителей и учителей пыткой. 24 марта GOROD48 написал, что «Даже председатель департамента образования не может зайти в «Электронный дневник»! Все электронные площадки - региональные и федеральные - работали на пределе и регулярно зависали.
- Это была пародия на обучение! - рассказывает GOROD48 учитель начальных классов одной из новых школ Липецка. - Перепробовав все варианты, мы остановились на сервисе Zoom. Но и там были свои сложности. У меня - 32 ученика. Заставить сосредоточится такое количество первоклашек просто нереально. Были и неприятные моменты, когда пьяные взрослые разговаривали матом за спиной у малышей, периодически появлялись в поле зрения в трусах. Сложно было неимоверно! Рабочий день растягивался у меня до полуночи, так как с работы приходили родители и начинали отсылать мне домашние задания. К концу четверти все мои ученики стали отличниками, ведь все за них делали взрослые. Мне было трудно завладеть вниманием детей не видя их глаз. Я не знала, понимают ли они меня. Знаю коллег, которые уволились, не выдержав такой пытки. Не дай Бог, если осенью мы снова уйдем на такое обучение! Родители говорят, что дети просто мечтают о школе!
Радует, что «В управлении образования опровергли слухи о переходе школ на дистанционное образование» с сентября этого года.
Более всего коронавирус испортил жизнь выпускникам. 11-классники сдавали ЕГЭ еще на этой неделе! Им обещали перенести с июня на другое время бал «Липецкие зори», но Роспотребнадзор запретил проведение этим летом массовых мероприятий (см. «Светлана Бедрова: «Выпускных вечеров в школах Липецка этим летом не будет»). Впрочем, в мэрии не будут блокировать частные инициативы по проведению таких мероприятий вне школ.
«Миллион, миллион и жизнь будет хороша!» © группа «Запрещенные барабанщики»
В марте и апреле власти пребывали в прострации и только в мае по примеру «наших партнеров на Западе» объявили о мерах поддержки медиков, населения и бизнеса.
В мае медикам за непосредственную работу с коронавирусными пациентами стали начислять обещанные Владимиром Путиным выплаты. И тут же не обошлось без накладок: бухгалтеры обсчитали премии в зависимости от непосредственного времени работы медиков с инфекционными больными, как того требует закон. Некоторые водители «скорой помощи» получили пять тысяч рублей вместо обещанных президентом 25 тысяч, а врачи - по 10-15 тысяч, а не 50 тысяч рублей. «Вначале настроение было грустное», - врачи «скорой» рассказали о получении стимулирующих выплат». Но уже через два дня, получив разъяснения Кремля, эти выплаты рассчитали без привязки ко времени. Выплаты медики получили за апрель, май и июнь. 23 июня в ходе видеообращения к нации Путин сообщил о продлении до 15 сентября коронавирусных выплат соцработникам и медикам.
С 12 мая абсолютно все семьи с детьми от 3 до 16 лет вне зависимости от уровня доходов получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка. Саму выплату начали выдавать с 1 июня. «Ура! Государство дает 10 000 рублей. Теперь попробуйте их получить!» - в этой публикации описаны мытарства нашего корреспондента, находящегося в декретном отпуске.
С детскими выплатами получилось ровно то, что и с цифровыми пропусками: из-за вала электронных обращений лег и долго не вставал сайт госуслуг. Только за первые сутки по стране заявления на 10 000 рублей подали 2,6 миллиона человек из 27 миллионов потенциальных получателей новых выплат.
Что-то пошло не так - это, пожалуй, самое точно определение той ситуации, что возникла с подачей заявлений на новую «коронавирусную» выплату на детей. Несмотря на уговоры сидеть дома и оформлять услугу дистанционно, «Родители штурмуют управления Пенсионного фонда» (так назывался репортаж из Грязинского отдела ПФР, куда пришли десятки родителей). Но ситуацию постепенно разрулили. Выплаты на 123 071 ребенка получили более 87,5 тысячи семей.
Государство провело еще две выплаты (в июне и в июле) по 10 тысяч рублей каждая на детей от момента рождения до 16 лет. На все эти «беспрецедентные выплаты» Минфин выдели около 300 млрд рублей, тогда как экономия бюджета от поднятия пенсионного возраста в 2018 году составила 500 миллиардов в год, а размер налоговых поступлений от увеличения НДС с 18% до 20% превысил 600 миллиардов. Но спасибо и на этом.
Перепало по мелочи и бизнесу. Только в мае «Более 5 000 предпринимателей обратились за «коронавирусными» выплатами». Финансовую поддержку в регионе получили почти 14 тысячи юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Каждый их работник получил право на получение выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей). Свои меры поддержки бизнеса разработали и в регионе. Так, чиновники готовы помочь арендаторам торговых центров экспресс-кредитами в 50 тысяч рублей (см. «Быстро-деньги - от областной администрации»).
... Итак, самое страшное, наверное, позади. К встрече второй волны COVID-19 получившие опыт медики готовы. Власти уже сообщили о готовой вакцине от заболевания - будет ли она действенной, покажет время. А пока коронавирус по-прежнему остается с нами: вчера в регионе выявлены 14 новых случаев инфицирования, из которых 10 приходится на Липецк. Так что полностью расслабляться нельзя. Берегите себя и близких. Мойте руки с мылом!
Впрочем, по-прежнему запрещены массовые мероприятия, но как-то уж очень избирательно. Например, из-за угрозы коронавируса отменены окончательно и бесповоротно «Липецкие зори», поэтому глава города пригласила всех выпускников 31 июля на неофициальный праздник (см. «Липецких выпускников утешат салютом»). В то же время эпидемия не мешает чиновникам в следующее воскресенье, 2 августа, готовиться к уже второму коммерческому Липецкому полумарафону. Как же так получилось, что праздник для выпускников официально невозможен, а тем, кто готов заплатить от 750 до 1700 рублей за пробежку по центру Липецка, горит зеленый семафор?
«Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь...» © группа «Машина времени»
Этой весной в лексикон россиян вошли несколько новых слов и выражений, самыми употребляемыми из которых стали коронавирус, пандемия, самоизоляция, цифровой пропуск.
К марту из телевизора и Интернета мы узнали, что это за зверь такой - коронавирус, 2019-пСоV или SARS-CoV-2. Сначала нам показали китайский Ухань - пустой город размером с Москву, запаянных в глухую химзащиту врачей, мешки с трупами. Потом нам показали Европу и США с умирающими тысячами в день стариками. Показали отчаявшихся врачей и медсестер, которые еще не сталкивались с таким губительным вирусом. Было ясно, что когда-нибудь эта зараза доберется и до нас. Но правительство России впало зимой в какой-то ступор: сообщения со странами, в которых нарастала эпидемия, у нас закрывалось не превентивно, а уже тогда, когда там, как говорится, вовсю полыхало. Не видя должной реакции со стороны государства, известные своим фаталистическим отношением к жизни россияне продолжали ездить за рубеж.
Первого человека симптомами «короны» - так в обиходе стали называть эту инфекцию, - в Липецкой области выявили 5 марта. Тогда в соцсетях появился видеоролик из областной инфекционной больницы, на котором медики в защитных костюмах выгружали из автомобиля «скорой помощи» специальную капсулу с пациентом.
Так как это кино мгновенно стало вирусным, администрация области сообщила, что в больницу привезли пациента с явлениями ОРВИ, который в феврале посещал Италию. 7 марта GOROD48 связался с 30-летним мужчиной, доставленным в областную больницу из Задонска (см. «Увидеть Париж и… заболеть!»). Тревога на его счет, как выяснилось, была ложной. Но в тот же день, 7 марта, коронавирус обнаружили сразу у трех липчан, приехавших из Италии. Заболевшими оказались 59-летняя женщина, а также супружеская пара - «Инфицированные коронавирусом вернулись в Липецкую область на автомобиле». Пятерых родственников заболевших тут же оправили на 14-дневный карантин в Данковский обсерватор. В тот же день «Игорь Артамонов обратился к жителям области в связи с выявлением инфицированных коронавирусом» - губернатор попросил липчан доверять информации только из официальных источников, не поддаваться панике и провокациям.
«Группа крови - на рукаве, мой порядковый номер - на рукаве» © группа «Кино»
Недоверие власти - вторая после фатализма отличительная черта россиян. Даже сами медики, как это выяснили в июльском опросе социологи ФОМа и «Левады-центра», не доверяют официальным цифрам по коронавирусу. В опросе участвовали 502 врача, у 60% которых есть опыт лечения COVID-19. Так вот, в занижении статистики по заболевшим и умершим уверены соответственно 49% и 47% респондентов.
Стоит признать, что к эпидемии коронавируса власти готовились. 7 марта, GOROD48 выложил «Меры профилактики коронавируса в одном ролике», подготовленном облздравом. Но еще в январе в публикации «Мы не умрем. В области выставлен щит против нового коронавируса» главный внештатный эпидемиолог региона Андрей Филатов заявил, что врачи всех ведомств, вплоть до силовых структур, нацелены найти и изолировать любого носителя китайской заразы. Тогда же врачи рассказали о группах риска по заболеванию: люди с избыточным весом, больные хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, сахарным диабетом, пенсионеры в возрасте от 60 лет. В марте прогноз о масштабах ожидаемой эпидемии дал другой врач-инфекционист (см. «Михаил Бала: «Если вирус выжжет все вокруг себя, он погибнет сам»). Доктор медицинских наук и профессор отметил, что «наш человек не только за себя не боится, он за родственников не беспокоится», рассказал об объективном ходе любой эпидемии и предположил, что 2-3% первых заболевших обязательно умрут.
А вот что произошло. По данным сайта «Коронавирус.монитор», в России с начала эпидемии заболели более 807 тысяч человек, умерли более 13 тысяч. Официальная смертность по стране составила, таким образом, 1,64%. В Липецкой области с марта заболели 4474 человека, 21 из которых умер (смертность по региону - 0,47%). На этой неделе на заседании оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции даже заговорили об уникальном липецком опыте противостояния инфекции (см. «Юрий Шуршуков: «Многое делалось в начале пандемии с колес…»).
Опыт сложился из нескольких составляющих. Первая: всех больных COVID-19 собрали в одном месте: в находящихся рядом областной инфекционной клинической больнице и больнице скорой медицинской помощи, что позволило сконцентрировать кадры и средства инфекционной службы. По ходу усложнения ситуации разворачивались дополнительные госпитали. Вторая: никого из больных с подозрением на пневмонию не оставили дома или в районных больницах. И до получения верифицированного диагноза к любой пневмонии медработники относились, как заболеванию, вызванному COVID-19. Третья: более 13 тысяч медработников прошли соответствующее дистанционное или очное обучение. Четвертая: в регионе проведено около 180 тысяч тестов на инфекцию. Такое количество лабораторных исследований из расчета на сто тысяч человек населения смогла себе позволить разве что Москва. Пятая: из бюджета региона выделены 300 миллионов рублей на эффективные медикаменты, инфекционные госпитали, реанимобили, аппараты ИВЛ и иное оборудование, расходники для ПЦР-диагностики.
По данным Фонда соцстрахования, 62 медика заразились коронавирусом при исполнении профессиональных обязанностей. Трое от COVID-19 умерли: участковый врач-терапевт Грязинской ЦРБ, фельдшер отделения скорой медицинской помощи Измалковской районной больницы, рентген-лаборант Хлевенской районной больницы…
Еще один итог борьбы с «короной» - увольнения главных врачей больниц, которые стали очагами массовых заражений. Таким образом, на волне коронавируса обновилось руководство областной клинической больницы, психоневрологического интерната, Измалковской ЦРБ… Потерей можно считать отказ от плановой медицинской помощи на время пандемии - для кого-то из липчан закрытые поликлиники и больницы обернулись усугублением хронических заболеваний или даже смертью (см. «В Липецкой области за первые шесть месяцев года умерли 8 898 человек, в первом полугодии 2019 - 8500»).
«Открыть магазин легко, а вот не дать ему закрыться - уже искусство». © Конфуций
Коронавирус не щадил никого. Инфекция косила глав районных администраций, чиновников, депутатов, полицейских, прокуроров и судей. Больнее всего, однако, вирус ударил по бизнесу.
Уже 10 марта «На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности». Всем предприятиям и организациям предписывалось перейти на масочный режим. К концу марта ситуация по стране пошла вразнос. Президент Путин объявил нерабочей неделей дни с 28 марта по 5 апреля. «В Липецкой области приостановили работу всех организаций с массовым пребыванием людей».
А потом выяснилось, что это надолго.
Путин продлил нерабочие дни до 14 апреля, а затем - до 30 апреля. Так де-факто безработными стали десятки тысяч липчан.
Какой-то бизнес попытался наплевать на запреты, но областное управление потребительского ранка и ценовой политики жестко карало нарушителей (см. «В Липецке закрыли «Апельсин»). Это, кстати, дико раздражало липчан, которые от вынужденного безделья хотели сделать ремонт в квартирах, но не могли купить краску и обои.
... Оценивая на этой неделе потери экономики от коронавируса, губернатор заявил о четырех миллиардах рублей, хотя по самому негативному сценарию и предполагал, что областная казна может недосчитаться 10 миллиардов налогов. Появилась дыра и в муниципальной казне - «Из-за коронавируса бюджет Липецка в этом году недосчитается полмиллиарда рублей налогов».
«Стой, кто идет!? Предъявите паспорт, остановись живое существо» © группа «Лимонадный Джо»
30 марта «Администрация области опубликовала документ о всеобщей самоизоляции». Покидать квартиру или дом можно было только официально работающим людям, тем, кому требовалась медицинская помощь, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выноса мусора, выгула собак на расстоянии не более 100 метров от места проживания.
А потом власти сообщили, что «Липчанам можно будет выйти на улицу только по специальному SMS-сообщению». Так в обиход вошло новое выражение - цифровой пропуск.
Получать его нужно было в Единой диспетчерской службе сначала жителям Задонска, а с 17 апреля - Липецка, Ельца, Чаплыгина. Система получения кодов тут же вышла из строя из-за массовых обращений липчан в ЕДС. И уже 17 апреля, после вмешательства прокуратуры, администрация области решила, что «В магазин и в аптеку можно будет сходить без получения цифрового пропуска». Чтобы избежать обвинений в нарушении законодательства о персональных данных, на обработку которых требуется письменное разрешение граждан, в ЕДС было предложено сообщать лишь число, месяц и год рождения заявителя и последние четыре цифры номера паспорта.
Но даже такой лайтовый порядок получения разрешений на выход из дома тут же назвали цифровым концлагерем. С массовым недовольством липчан этой процедурой ничего не смогли сделать полицейские рейды. «Мы в магазин!». «Мы из магазина». «Я - в аптеку!» «Мне с собачкой погулять» - люди быстро сообразили, что отвечать стражам порядка. И никого не испугала появившаяся с подачи губернатора в Кодексе Липецкой области об административных правонарушениях статья 8.6 («неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций»), предусматривающих за нарушение режима самоизоляции штраф в пять тысяч рублей. Такие драконовские меры удивили даже Фемиду (см. «Липецкие суды будут применять для наказания нарушивших самоизоляцию граждан нормы КоАП РФ»).
Загрузка плеера
В начале эпидемии власти активно искали распространителей панических сообщений. Еще в марте «Губернатор Липецкой области пообещал найти и наказать распространителей фейков о коронавирусе». И таких нашлось несколько (см. «Меня всю трясет, короче»). Впрочем, суды не злобствовали и «высшую меру наказания по статье 13.15.КоАП РФ («злоупотребление свободой массовой информации»), предусматривающую 300 тысяч рублей штрафа, к виновным не применяли. Например, «29-летняя липчанка оштрафована за фейк о коронавирусе на 15 000 рублей».
Особенностью этого времени стали и регулярные сливы записей выступлений губернатора и главы Липецка с заседаний оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции (см. «Губернатора обвинили в манипуляции коронавирусной статистикой: «В большую сторону», - ответили в администрации» и «Евгения Уваркина: «Мы отказались от массовой дезинфекции улиц в пользу точечной обработки остановок»), после которых такие совещания сделали открытыми для СМИ.
«И вновь - назад, и вновь ему с утра - встречай, учи и снова расставайся» © Михаил Матусовский
Образование высшее, профессиональное и среднее стало еще одной мишенью коронавируса. С 11 марта «Липецкие школьники перешли на дистанционное обучение», с 16-го - вузы. Учебный год школьники и студенты провели в стенах своих квартир.
Март, апрель и май стали для школьников, их родителей и учителей пыткой. 24 марта GOROD48 написал, что «Даже председатель департамента образования не может зайти в «Электронный дневник»! Все электронные площадки - региональные и федеральные - работали на пределе и регулярно зависали.
- Это была пародия на обучение! - рассказывает GOROD48 учитель начальных классов одной из новых школ Липецка. - Перепробовав все варианты, мы остановились на сервисе Zoom. Но и там были свои сложности. У меня - 32 ученика. Заставить сосредоточится такое количество первоклашек просто нереально. Были и неприятные моменты, когда пьяные взрослые разговаривали матом за спиной у малышей, периодически появлялись в поле зрения в трусах. Сложно было неимоверно! Рабочий день растягивался у меня до полуночи, так как с работы приходили родители и начинали отсылать мне домашние задания. К концу четверти все мои ученики стали отличниками, ведь все за них делали взрослые. Мне было трудно завладеть вниманием детей не видя их глаз. Я не знала, понимают ли они меня. Знаю коллег, которые уволились, не выдержав такой пытки. Не дай Бог, если осенью мы снова уйдем на такое обучение! Родители говорят, что дети просто мечтают о школе!
Радует, что «В управлении образования опровергли слухи о переходе школ на дистанционное образование» с сентября этого года.
Более всего коронавирус испортил жизнь выпускникам. 11-классники сдавали ЕГЭ еще на этой неделе! Им обещали перенести с июня на другое время бал «Липецкие зори», но Роспотребнадзор запретил проведение этим летом массовых мероприятий (см. «Светлана Бедрова: «Выпускных вечеров в школах Липецка этим летом не будет»). Впрочем, в мэрии не будут блокировать частные инициативы по проведению таких мероприятий вне школ.
«Миллион, миллион и жизнь будет хороша!» © группа «Запрещенные барабанщики»
В марте и апреле власти пребывали в прострации и только в мае по примеру «наших партнеров на Западе» объявили о мерах поддержки медиков, населения и бизнеса.
В мае медикам за непосредственную работу с коронавирусными пациентами стали начислять обещанные Владимиром Путиным выплаты. И тут же не обошлось без накладок: бухгалтеры обсчитали премии в зависимости от непосредственного времени работы медиков с инфекционными больными, как того требует закон. Некоторые водители «скорой помощи» получили пять тысяч рублей вместо обещанных президентом 25 тысяч, а врачи - по 10-15 тысяч, а не 50 тысяч рублей. «Вначале настроение было грустное», - врачи «скорой» рассказали о получении стимулирующих выплат». Но уже через два дня, получив разъяснения Кремля, эти выплаты рассчитали без привязки ко времени. Выплаты медики получили за апрель, май и июнь. 23 июня в ходе видеообращения к нации Путин сообщил о продлении до 15 сентября коронавирусных выплат соцработникам и медикам.
Загрузка плеера
С 12 мая абсолютно все семьи с детьми от 3 до 16 лет вне зависимости от уровня доходов получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка. Саму выплату начали выдавать с 1 июня. «Ура! Государство дает 10 000 рублей. Теперь попробуйте их получить!» - в этой публикации описаны мытарства нашего корреспондента, находящегося в декретном отпуске.
С детскими выплатами получилось ровно то, что и с цифровыми пропусками: из-за вала электронных обращений лег и долго не вставал сайт госуслуг. Только за первые сутки по стране заявления на 10 000 рублей подали 2,6 миллиона человек из 27 миллионов потенциальных получателей новых выплат.
Что-то пошло не так - это, пожалуй, самое точно определение той ситуации, что возникла с подачей заявлений на новую «коронавирусную» выплату на детей. Несмотря на уговоры сидеть дома и оформлять услугу дистанционно, «Родители штурмуют управления Пенсионного фонда» (так назывался репортаж из Грязинского отдела ПФР, куда пришли десятки родителей). Но ситуацию постепенно разрулили. Выплаты на 123 071 ребенка получили более 87,5 тысячи семей.
Загрузка плеера
Государство провело еще две выплаты (в июне и в июле) по 10 тысяч рублей каждая на детей от момента рождения до 16 лет. На все эти «беспрецедентные выплаты» Минфин выдели около 300 млрд рублей, тогда как экономия бюджета от поднятия пенсионного возраста в 2018 году составила 500 миллиардов в год, а размер налоговых поступлений от увеличения НДС с 18% до 20% превысил 600 миллиардов. Но спасибо и на этом.
Перепало по мелочи и бизнесу. Только в мае «Более 5 000 предпринимателей обратились за «коронавирусными» выплатами». Финансовую поддержку в регионе получили почти 14 тысячи юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Каждый их работник получил право на получение выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей). Свои меры поддержки бизнеса разработали и в регионе. Так, чиновники готовы помочь арендаторам торговых центров экспресс-кредитами в 50 тысяч рублей (см. «Быстро-деньги - от областной администрации»).
... Итак, самое страшное, наверное, позади. К встрече второй волны COVID-19 получившие опыт медики готовы. Власти уже сообщили о готовой вакцине от заболевания - будет ли она действенной, покажет время. А пока коронавирус по-прежнему остается с нами: вчера в регионе выявлены 14 новых случаев инфицирования, из которых 10 приходится на Липецк. Так что полностью расслабляться нельзя. Берегите себя и близких. Мойте руки с мылом!
19 3202
Комментарии (19)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Еще в рубрике
19.07.2020 08:00Неделя 48
Перри Мейсон
роботы вытесняют людей
роботы вытесняют людей
к этому и идём
Аксиома
к этому и идём
Нужно
Профессор Гундаров
===
Внимание! Внимание!