Общество

38 минут назад

В магазин и в аптеку можно будет сходить без получения цифрового пропуска

36 3508
#коронавирус #цифровой пропуск
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В магазин и в аптеку можно будет сходить без получения цифрового пропуска

Такое предложение одобрил липецкий губернатор.

Сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции спикер Липецкого горсовета Александр Афанасьев предложил убрать из списка причин для получения цифровых пропусков посещение магазина и аптеки.

Глава региона Игорь Артамонов с этим предложением согласился. На заседании штаба прозвучала и еще одна идея. Разработчик системы получения цифровых пропусков, начальник областного управления информатизации Станислав Корниенко, предложил отказаться от передачи липчанами серии и номера паспорта в ЕДС для получения цифрового пропуска. Чтобы избежать обвинений в нарушении законодательства о персональных данных, на обработку которых требуется письменное разрешение граждан, главный IT-специалист областной администрации предложил сообщать в ЕДС число, месяц и год рождения и последние четыре цифры номера паспорта.

- Это хорошее предложение, - отреагировал губернатор.

Эти изменения станут актуальными для жителей Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина, где введены цифровые пропуска, в самое ближайшее время. Также скоро липчанам станут доступны еще несколько способов помимо обращения в ЕДС и мобильного приложения «Липецкая область» в Play Market получения электронных пропусков.

На заседании начальник областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев сообщил, что в связи со своевременно введенными в регионе мерами самоизоляции прирост коронавирусных больных удается держать на отметке 10-12 новых заболевших в сутки. Такое количество больных некритично для областной системы здравоохранения. Введение цифровых пропусков, по мнению главного санитарного врача региона, будет способствовать удержанию ситуации под контролем.
36 3508
#коронавирус #цифровой пропуск
1

Комментарии (37)

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молодой тупняк

44 секунды назад
Теперь я объясняю стаду! Номера и серии паспортов ваших у них уже есть, теперь им нужна дата вашего рождения и последние 4 цифры паспорта, по последним 4 цифрам они вычислят весь номер и серию ваших данных а вы им ещё дадите дату рождения, потом не обижайтесь как дворник в Москве на которого открыли фирму и дворник задолжал банку миллионы, хотя сам не в курсе был! Ох уж этот хитрый банкир делает свои дела, молодец!
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1111

2 минуты назад
кальмар, согласно,что очень тяжело детям не гулять,но собаки не могут ходить на унитаз. У меня собака мелкой породы иногда с удовольствием не вышла бы, но приходится идти.
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законник

3 минуты назад
Есть еше одно постановление о поддержке семей, потерявших работу после введения карантинных мероприятий, с уровнем дохода на каждого члена менее 5000 руб. При прожиточном минимуме почти в 10000 руб ( о нем губернатор тоже вынес постановление сегодня) несостыковочка в 2 раза с федеральным законодательством получается...
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Алексей

5 минут назад
Клоунада какая-то. Как такие люди, которые не могут просчитать элементарного, получают такие высокие посты? Отрицательный отбор в действии.
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Анна

7 минут назад
Надо не здесь писать комментарии о нарушении своих прав - а на сайте администрации. Люди там пишут, что их не устраивает такая система, где персональные данные уходят в неизвестном направлении. На обращения по официальным каналам чиновники обязаны реагировать - инструкции такие у них
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Тилль Лабуданн

7 минут назад
Круто. А то нелогично как-то заказывать пропуск, чтобы спуститься на 1 этаж своего же дома в "Алкобренд".
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Господь помог!

9 минут назад
Умами властей овладел Демон! Дай,Господи, им ума, наставь на путь истинный! Спаси наши души!
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Animal planet

10 минут назад
Ну смысл тогда в этом карантине,если все будут шараебиться по магазинам. Что другое нужно придумать.
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кальмар

11 минут назад
Разрешите прогулки, пробежки, черти! Вы убиваете людей, детей, запирая их в этих тухлых квартирах! Для вас, блин, собака важнее ребенка!
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неразборчивый конюх

12 минут назад
ну наконец-то! не радуемся всем домом! только вот думаю, что патрули господ это волновать не будет :(
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