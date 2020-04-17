Общество
38 минут назад
В магазин и в аптеку можно будет сходить без получения цифрового пропуска
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Такое предложение одобрил липецкий губернатор.
Сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции спикер Липецкого горсовета Александр Афанасьев предложил убрать из списка причин для получения цифровых пропусков посещение магазина и аптеки.
Глава региона Игорь Артамонов с этим предложением согласился. На заседании штаба прозвучала и еще одна идея. Разработчик системы получения цифровых пропусков, начальник областного управления информатизации Станислав Корниенко, предложил отказаться от передачи липчанами серии и номера паспорта в ЕДС для получения цифрового пропуска. Чтобы избежать обвинений в нарушении законодательства о персональных данных, на обработку которых требуется письменное разрешение граждан, главный IT-специалист областной администрации предложил сообщать в ЕДС число, месяц и год рождения и последние четыре цифры номера паспорта.
- Это хорошее предложение, - отреагировал губернатор.
Эти изменения станут актуальными для жителей Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина, где введены цифровые пропуска, в самое ближайшее время. Также скоро липчанам станут доступны еще несколько способов помимо обращения в ЕДС и мобильного приложения «Липецкая область» в Play Market получения электронных пропусков.
На заседании начальник областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев сообщил, что в связи со своевременно введенными в регионе мерами самоизоляции прирост коронавирусных больных удается держать на отметке 10-12 новых заболевших в сутки. Такое количество больных некритично для областной системы здравоохранения. Введение цифровых пропусков, по мнению главного санитарного врача региона, будет способствовать удержанию ситуации под контролем.
Глава региона Игорь Артамонов с этим предложением согласился. На заседании штаба прозвучала и еще одна идея. Разработчик системы получения цифровых пропусков, начальник областного управления информатизации Станислав Корниенко, предложил отказаться от передачи липчанами серии и номера паспорта в ЕДС для получения цифрового пропуска. Чтобы избежать обвинений в нарушении законодательства о персональных данных, на обработку которых требуется письменное разрешение граждан, главный IT-специалист областной администрации предложил сообщать в ЕДС число, месяц и год рождения и последние четыре цифры номера паспорта.
- Это хорошее предложение, - отреагировал губернатор.
Эти изменения станут актуальными для жителей Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина, где введены цифровые пропуска, в самое ближайшее время. Также скоро липчанам станут доступны еще несколько способов помимо обращения в ЕДС и мобильного приложения «Липецкая область» в Play Market получения электронных пропусков.
На заседании начальник областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев сообщил, что в связи со своевременно введенными в регионе мерами самоизоляции прирост коронавирусных больных удается держать на отметке 10-12 новых заболевших в сутки. Такое количество больных некритично для областной системы здравоохранения. Введение цифровых пропусков, по мнению главного санитарного врача региона, будет способствовать удержанию ситуации под контролем.
36 3508
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