Общество
сегодня, 08:46
Липчанам можно будет выйти на улицу только по специальному SMS-сообщению
421 38651
возможно, уже с 17 апреля.
Как ранее сообщал GOROD48, в областном оперативном штабе по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции решили ввести на территории региона пропускную систему выхода на улицу. Пропуском послужит уникальный идентификационный код, который можно будет запрашивать и получать через SMS-сообщения.
На такой шаг власть пошла из-за развития эпидемии COVID-19 по худшему сценарию, чем предполагалось ранее, и чтобы избежать неконтролируемого распространения смертельно опасной инфекции.
Как стало известно GOROD48, первыми населенными пунктами области, где уже 17 апреля предполагается введение пропускной системы, станут Липецк, Елец, Задонск.
По данным нашего источника в областной администрации, для выхода на улицу гражданам нужно будет отослать SMS-сообщение с указанием паспортных данных в Единую диспетчерскую службу. В сообщении также необходимо указать цели и время выхода. В ответ диспетчерская служа отправит уникальный идентификационный код. Выданные липчанам уникальные идентификационные коды продублируют в специально созданной полицейской базе данных. Если наряд патрульно-постовой службы или ДПС остановит гражданина на улице или дороге, а информации о его перемещении в такой базе не окажется, нарушителя в первый раз предупредят, а во второй раз оштрафуют.
В ЕДС уже создан новый номер для приема и отправки SMS, протестирована возможность обработки тысяч сообщений.
- Принципиально такое решение принято. Сейчас прорабатываются детали, - подтвердил GOROD48 информацию о введении кодов руководитель пресс-службы областной администрации Михаил Шаршаков.
Предполагается, что сотрудникам официально работающих в период эпидемии предприятий и организаций код не понадобиться. Им будет достаточно предъявить полицейским выданное им работодателем специальное разрешение.
На такой шаг власть пошла из-за развития эпидемии COVID-19 по худшему сценарию, чем предполагалось ранее, и чтобы избежать неконтролируемого распространения смертельно опасной инфекции.
Как стало известно GOROD48, первыми населенными пунктами области, где уже 17 апреля предполагается введение пропускной системы, станут Липецк, Елец, Задонск.
По данным нашего источника в областной администрации, для выхода на улицу гражданам нужно будет отослать SMS-сообщение с указанием паспортных данных в Единую диспетчерскую службу. В сообщении также необходимо указать цели и время выхода. В ответ диспетчерская служа отправит уникальный идентификационный код. Выданные липчанам уникальные идентификационные коды продублируют в специально созданной полицейской базе данных. Если наряд патрульно-постовой службы или ДПС остановит гражданина на улице или дороге, а информации о его перемещении в такой базе не окажется, нарушителя в первый раз предупредят, а во второй раз оштрафуют.
В ЕДС уже создан новый номер для приема и отправки SMS, протестирована возможность обработки тысяч сообщений.
- Принципиально такое решение принято. Сейчас прорабатываются детали, - подтвердил GOROD48 информацию о введении кодов руководитель пресс-службы областной администрации Михаил Шаршаков.
Предполагается, что сотрудникам официально работающих в период эпидемии предприятий и организаций код не понадобиться. Им будет достаточно предъявить полицейским выданное им работодателем специальное разрешение.
421 38651
)))))
Гость
ч
беда
Да вот же !!!
Xyеплёты !!!!!!!!!
Татьяна
не пат
* вы !
мастер