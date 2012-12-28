В Липецкой области кратковременные дожди и до +21

Температура воздуха все еще ниже нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием циклона, центр которого с востока Центрального Черноземья постепенно переместится на Поволжье — погода останется неустойчивой. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что на 1-3 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем немного усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем — от +16 до +21 градуса.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +19 до +21 градуса.День 15 июня стал самым теплым в Липецке в 1960 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году — 4 градуса тепла.