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В Липецкой области кратковременные дожди и до +21
Погода в Липецке
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Погода в Липецке
429
сегодня, 17:00
5

В Липецкой области кратковременные дожди и до +21

Температура воздуха все еще ниже нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием циклона, центр которого с востока Центрального Черноземья постепенно переместится на Поволжье —  погода останется неустойчивой. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что на 1-3 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем немного усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем — от +16 до +21 градуса. 

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +19 до +21 градуса.

День 15 июня стал самым теплым в Липецке в 1960 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году —  4 градуса тепла. 

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Комментарии (5)

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Сначала новые
Эксперт
24 минуты назад
У нас в районе Сокола +24 в тени и дождей нет, один обман кругом.
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Сочинский гидрометцентр
44 минуты назад
А помните, когда-то было очень важно сделать правильно синтаксический разбор? Сегодня не так.
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Думаю,
сегодня, 17:05
можно не писать когда день был самым теплым или холодным, мы все равно не проверим))
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Ну, от чего же?
51 минуту назад
Многие ещё помнят наижарчейшее лето 2010 года
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Эксперт
23 минуты назад
Многие ещё помнят наижарчейшее лето 2010 года Тогда Американцы постарались.
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