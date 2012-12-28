В тайне от мужа перевела 6 миллионов: пенсионерка по ночам выполняла инструкции мошенников
В тайне от мужа перевела 6 миллионов: пенсионерка по ночам выполняла инструкции мошенников
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области кратковременные дожди и до +21
Температура воздуха все еще ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем немного усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем — от +16 до +21 градуса.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +19 до +21 градуса.
День 15 июня стал самым теплым в Липецке в 1960 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году — 4 градуса тепла.
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