Общество
40 минут назад
Меры профилактики коронавируса в одном ролике
7 1204
Медики дали рекомендации липчанам.
Загрузка плеера
Администрация Липецкой области в одном видео объединила все советы по профилактике коронавируса. Медики рекомендуют соблюдать правила гигиены, не контактировать с людьми, у которых есть признаки заболевания, и при первых симптомах не заниматься самолечением, а немедленно обращаться к врачу.
Симптомы коронавируса похожи на начало простуды: озноб, высокая температура, боль в мышцах, головная боль, насморк, слабость, чихание, кашель. При появлении этих симптомов стоит ограничить круг общения, использовать только индивидуальную посуду и вызвать врача.
Всемирная организация здравоохранения дает ответы на самые частые вопросы про коронавирус, дает рекомендации, опровергает мифы и поясняет, в каких случаях стоит носить медицинскую маску.
По данным карты онлайн-мониторинга коронавируса, в России на 7 марта зарегистрированы 13 случаев заражения Covid-19, трое заболевших – липчане. Умерших от коронавируса в России по официальным данным нет.
Власти просят липчан не поддаваться панике и провокациям. В регионе открыта горячая линия по профилактике и лечению коронавирусной инфекции: 8-904-288-18-42.
Симптомы коронавируса похожи на начало простуды: озноб, высокая температура, боль в мышцах, головная боль, насморк, слабость, чихание, кашель. При появлении этих симптомов стоит ограничить круг общения, использовать только индивидуальную посуду и вызвать врача.
Всемирная организация здравоохранения дает ответы на самые частые вопросы про коронавирус, дает рекомендации, опровергает мифы и поясняет, в каких случаях стоит носить медицинскую маску.
По данным карты онлайн-мониторинга коронавируса, в России на 7 марта зарегистрированы 13 случаев заражения Covid-19, трое заболевших – липчане. Умерших от коронавируса в России по официальным данным нет.
Власти просят липчан не поддаваться панике и провокациям. В регионе открыта горячая линия по профилактике и лечению коронавирусной инфекции: 8-904-288-18-42.
7 1204
Комментарии (6)
Марина
4 минуты назад
А общественный транспорт обрабатывать будут?ответить
Автопереводчик
6 минут назад
Соответствующие службы наверно увеличили закупки деловой древесины.Возможно будет большой спрос на доски.ответить
Злодей
7 минут назад
В липецке и так смертность привышает рождаемость,а теперь вымрем все как мамонты...ответить
8 Марта
10 минут назад
Есть только одно средство - самогон! Пей его - будешь здоров!!!ответить
Сергей 13
15 минут назад
Судя по лжи наших руководителей,мы накануне грандиозного шухера))!ответить
Сергей 13
17 минут назад
Прямо таки странно,только приехали, власти оперативно сработали, всё и всех взяли под контроль,даже роддом в Данкове для них заранее подготовили,и Бала вовремя про вирус рассказал... Спасибо,радетели Вы наши!ответить
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.