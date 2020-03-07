Общество

40 минут назад

Меры профилактики коронавируса в одном ролике

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#коронавирус
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Меры профилактики коронавируса в одном ролике

Медики дали рекомендации липчанам.

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Администрация Липецкой области в одном видео объединила все советы по профилактике коронавируса. Медики рекомендуют соблюдать правила гигиены, не контактировать с людьми, у которых есть признаки заболевания, и при первых симптомах не заниматься самолечением, а немедленно обращаться к врачу.

Симптомы коронавируса похожи на начало простуды: озноб, высокая температура, боль в мышцах, головная боль, насморк, слабость, чихание, кашель. При появлении этих симптомов стоит ограничить круг общения, использовать только индивидуальную посуду и вызвать врача.

Всемирная организация здравоохранения дает ответы на самые частые вопросы про коронавирус, дает рекомендации, опровергает мифы и поясняет, в каких случаях стоит носить медицинскую маску.

По данным карты онлайн-мониторинга коронавируса, в России на 7 марта зарегистрированы 13 случаев заражения Covid-19, трое заболевших – липчане. Умерших от коронавируса в России по официальным данным нет.

Власти просят липчан не поддаваться панике и провокациям. В регионе открыта горячая линия по профилактике и лечению коронавирусной инфекции: 8-904-288-18-42.
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#коронавирус
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Комментарии (6)

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Марина

4 минуты назад
А общественный транспорт обрабатывать будут?
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Автопереводчик

6 минут назад
Соответствующие службы наверно увеличили закупки деловой древесины.Возможно будет большой спрос на доски.
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Злодей

7 минут назад
В липецке и так смертность привышает рождаемость,а теперь вымрем все как мамонты...
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8 Марта

10 минут назад
Есть только одно средство - самогон! Пей его - будешь здоров!!!
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Сергей 13

15 минут назад
Судя по лжи наших руководителей,мы накануне грандиозного шухера))!
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Сергей 13

17 минут назад
Прямо таки странно,только приехали, власти оперативно сработали, всё и всех взяли под контроль,даже роддом в Данкове для них заранее подготовили,и Бала вовремя про вирус рассказал... Спасибо,радетели Вы наши!
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