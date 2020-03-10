Общество

сегодня, 10:26

На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности

22 4529
#коронавирус
3
На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности

Глава региона Игорь Артамонов сегодня подписал постановление о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории области  новой коронавирусной инфекции. 

Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.  

Такие граждане обязаны соблюдать постановление санитарных врачей и находиться в режиме изоляции на дому. 

Работодатели обязаны измерять  температуры тела работникам с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

Управление здравоохранения обязано обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

В Липецке и районах области усилены меры профилактики. 

Полный текст постановления опубликован на сайте администрации Липецкой области.
22 4529
#коронавирус
3

Комментарии (22)

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гость

7 минут назад
Опять все под контролем- все в окопах!, И это так и есть. Дяди Джо нет не паникёров. Давно уже и маски бы появились. Хотя, на куй они, как некоторые презервы от ВИЧ.
ответить

Закройте школы в городе

9 минут назад
Отдохнуть хочу
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НЕ ПАТРИОТ

10 минут назад
В аптеках масок нет, зато "режим")))
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что дальше ?

15 минут назад
ИТАЛИЯ - ЗАКРЫТА... Италия закрывается на карантин, израильские авиакомпании тоже. В Иране инфицированных уже миллионы. В Ньйю-Йорке паника. (ВИДЕО) Премьер-министр Италии объявил страну «красной зоной». Все ограничения, которые ранее применялись лишь в некоторых областях, распространяются на всю страну. После того, как число смертельных случаев достигло 100 за сутки, Джуэеппе Конте объявил о полном карантине в стране. 60 миллионов итальянцев должны сидеть дома и выходить только на работу, к врачу или в магазин за необходимыми вещами.
ответить

ещё одна опасность

17 минут назад
ЦИФРОВОЙ АД... Электронная медицинская карта стала причиной многочисленных смертных случаев Сегодня расскажем о том, насколько опасно доверять свое здоровье и жизнь компьютерам и бездушным программам. Как сообщает Telegram-канал «Экономика цифровой эры», в Америке были зафиксированы многочисленные смертные случаи от передозировки обезболивающими препаратами, которые назначал в электронных медицинских картах искусственный интеллект своим «пациентам». Министерство здравоохранения США подало в суд и добилось наказания одному из ведущих разработчиков программного обеспечения для этих карт - Practice Fusion.
ответить

Так ведь народ

17 минут назад
Если все международные саммиты отменяют, поговаривают и про Олимпиаду, то может и перенести голосование по поправкам в Конституцию. Здоровье дороже, а ВВП подождет.
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Вася

18 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора
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Местный

21 минуту назад
Мне интересно, а те 3 больных за хлебушком не ходили, как так получилось, что всего 5 человек изолировано? Это информация к размышлению.
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Отпетушитель

22 минуты назад
сначала всех отпетушить
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закройте школы

27 минут назад
Закройте дет.сады, школы и др. Уч. Учреждения!!! Это нужно срочно сделать было ещё вчера!!!
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