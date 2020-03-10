сегодня, 10:26
На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности
Глава региона Игорь Артамонов сегодня подписал постановление о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории области новой коронавирусной инфекции.
Такие граждане обязаны соблюдать постановление санитарных врачей и находиться в режиме изоляции на дому.
Работодатели обязаны измерять температуры тела работникам с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
Управление здравоохранения обязано обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
В Липецке и районах области усилены меры профилактики.
Полный текст постановления опубликован на сайте администрации Липецкой области.
гость
Закройте школы в городе
НЕ ПАТРИОТ
что дальше ?
ещё одна опасность
Так ведь народ
Вася
Местный
Отпетушитель
закройте школы