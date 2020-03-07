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Инфицированные коронавирусом вернулись в Липецкую область на автомобиле
Врачи наблюдали их с момента возвращения в регион из Италии. При первых симптомах коронавирусной инфекции двух женщин и мужчину госпитализировали.
- По информации Роспотребнадзора по Липецкой области, заболевшие находились под наблюдением с момента возвращения в Липецкую область и при первых симптомах коронавирусной инфекции были госпитализированы в инфекционный стационар. Этим объясняется малое число контактных лиц – пятеро человек. Их поместили в обсерватор. Они также находятся под наблюдением врачей. Медики оценивают состояние здоровья больных коронавирусом как удовлетворительное. Они получают лечение в соответствии с установленными методическими рекомендациями, - сообщил начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков.
Власти просят липчан не поддаваться панике и провокациям. В регионе открыта горячая линия по профилактике и лечению коронавирусной инфекции: 8-904-288-18-42.
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