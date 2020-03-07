Инфицированные коронавирусом вернулись в Липецкую область на автомобиле

Врачи наблюдали их с момента возвращения в регион из Италии. При первых симптомах коронавирусной инфекции двух женщин и мужчину госпитализировали.

Игорь Артамонов в своем Instagram ответил на вопросы об инфицированных короновирусом липчанах. Все трое – женщина, 1961 года рождения, и супружеская пара (1972 и 1981 года рождения) – вернулись в Россию из Италии в первых числах марта. Все заболевшие возвращались в Липецкую область на личном автотранспорте и сразу были взяты под наблюдение.- По информации Роспотребнадзора по Липецкой области, заболевшие находились под наблюдением с момента возвращения в Липецкую область и при первых симптомах коронавирусной инфекции были госпитализированы в инфекционный стационар. Этим объясняется малое число контактных лиц – пятеро человек. Их поместили в обсерватор. Они также находятся под наблюдением врачей. Медики оценивают состояние здоровья больных коронавирусом как удовлетворительное. Они получают лечение в соответствии с установленными методическими рекомендациями, - сообщил начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков.Власти просят липчан не поддаваться панике и провокациям. В регионе открыта горячая линия по профилактике и лечению коронавирусной инфекции: 8-904-288-18-42.