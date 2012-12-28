Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Происшествия
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37 минут назад
Желтый уровень действовал всю ночь: у соседей сбиты 30 БПЛА
По данным Минобороны РФ, ночь на регионами страны перехвачены 66 БПЛА самолетного типа, в том числе 30 — над территорией соседней с Липецкой Воронежской области.
Напомним, желтый уровень «Воздушная опасность» вводится при обнаружении беспилотников вблизи границ региона.
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