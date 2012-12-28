Желтый уровень действовал всю ночь: у соседей сбиты 30 БПЛА

Желтый уровень угрозы, введенный в Липецкой области накануне вечером действовал до 06:20.По данным Минобороны РФ, ночь на регионами страны перехвачены 66 БПЛА самолетного типа, в том числе 30 — над территорией соседней с Липецкой Воронежской области.Напомним, желтый уровень «Воздушная опасность» вводится при обнаружении беспилотников вблизи границ региона.