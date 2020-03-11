Липецкие школьники из-за карантина перешли на дистанционное обучение

С 11 марта все школы и учреждения дополнительного образования Липецкой области закрыты на карантин. Эта мера принята по решению главы региона Игоря Артамонова для недопущения распространения на территории области коронавирусной инфекции. Приказ управления образования и науки направлен во все образовательные организации.

- Чтобы школьники не отставали от учебной программы, уже сегодня в образовательных учреждениях Липецка уроки начали проводить дистанционно. Например, в гимназии №12 педагоги в своей работе с детьми активно используют сайт Российской электронной школы. Это масштабный проект, который объединяет интерактивные видеоуроки по всем предметам школьного курса. - сообщает пресс-служба городской администрации.



Также методический материал и задания учителя загружают в электронный дневник. Ученики их выполняют и получают оценки. Сразу после карантина в липецких школах будут организованы консультационные занятия для обучающихся.



Пока школьники на карантине в классах проходит дезинфекция. Антибактериальным раствором сотрудники школы обрабатывают все поверхности - парты, окна, полы, дверные ручки. Кроме того, введен особый график проветривания помещений.



Учебный процесс в липецких школах приостановлен до особого распоряжения. Что будет с плановыми каникулами? В большинстве школ Липецка они должны были начаться в конце марта.



- Вопросы со сроками весенних каникул и их продолжительностью в каждом общеобразовательном учреждении решаются индивидуально, - сообщила председатель департамента образования Светлана Бедрова.



