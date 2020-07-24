Арендаторы «Европы» обратились к Путину за защитой

Предприниматели не хотят оплачивать начисленную им в полном размере арендную плату за время простоя из-за пандемии.

Арендаторы липецкого ТРЦ «Европа» (на улице Советской) обратились к президенту страны с просьбой защитить их от неумеренных, на их взгляд, аппетитов собственников комплекса: им начислили арендную плату в полном размере за четыре месяца простоя, вызванного запретительными мерами во время пандемии COVID-19.- ТРЦ закрыли 28 марта. Накануне, 27 марта, я написала письмо на имя дирекции «Европы» с просьбой о предоставлении мне отсрочки по арендным платежам. Мне не ответили. Администрация ТРЦ была недоступной ни для звонков, ни для электронных сообщений. И мне есть с чем сравнить, так как я имею торговую точку в другом подобном торговом комплексе, руководство которого оставалось на связи с арендаторами, - говорит Надежда Кургускина, арендующая тут с 2016 года несколько квадратных метров под магазинчик натуральной косметики.Позже Надежда обратилась к администрации «Европы» еще раз, пожелав прекратить договор аренды, но ей в этом отказали. «Договором аренды не предусмотрено право арендатора на досрочное одностороннее расторжение договора», - указал в ответе предпринимательнице директор ТРЦ Андрей Чеботарев.- Как так, если 166-й федеральный закон от 8 июня «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» разрешает предпринимателям досрочно расторгнуть договорные отношения? Но мне сказали, что действие 166-го закона распространяется только на договорные отношения, начинающиеся с 8 июня. Мол, закон не имеет обратной силы! И что же мне делать? Платить 220 тысяч рублей аренды за каждый месяц простоя ТРЦ? Но где мне взять такие деньги, если мой магазин не работал по не зависящим от меня причинам? Оставаться в «Европе» при таком отношении у меня больше нет ни малейшего желания, - говорит молодая женщина.Арендатор Ольга Сазонова рассказывает, что 27 марта, за день до закрытия «Европы», предпринимателей уведомили о том, что арендные платежи за нерабочее время ТРЦ взиматься не будут. Прошли четыре месяца, и вдруг всем выкатили кругленькие счета: кому-то в 400 тысяч рублей, а кому-то - и полтора миллиона!- В июле-августе администрация ТРЦ пошла нам навстречу. Нам заявили, что мы сможем получить 20-процентную скидку на сумму арендной платы, а в сентябре администрация вернется к начислению аренды за предыдущее время простоя «Европы». Если администрация будет настаивать на стопроцентных платежах, мы попадем в долговую яму!- В стране приняты законы, регламентирующие взаимоотношения собственников и арендаторов. Они учитывают интересы обеих сторон, хотя лично я считаю, что баланс смещен не в пользу собственников. Но да ладно, закон есть закон. Но я не могу понять одного - почему арендаторы считают пострадавшими от пандемии только себя? Ситуация критична и для собственников. Собственники, с одной стороны, закредитованы банками. С другой стороны, мы обязаны выполнять обязательства перед налоговиками. Мы не работали несколько месяцев, но никто - ни банки, ни государство - нам, собственникам, ничего не простил и ничего не списал. Кто-то решил, что мы от пандемии не пострадали! - возмущается владелец «Европы» Владимир Чеботарев.Владимир Чеботарев понимает негодование арендаторов, но просит понять и его.- Я же не обращаюсь в СМИ и не говорю, какие все плохие. Нравится мне что-то или нет, но свои кредитные и налоговые обязательства я буду вынужден погашать. Но мы все же пошли навстречу арендаторам. Мы решили, что арендные платежи за март-июль они смогут погасить в следующем году. А мне платить по счетам нужно уже сегодня. Так кто оказался в минусах? В первую очередь, собственник!По словам Владимира Чеботарева, он вообще готов закрыть глаза на образовавшуюся задолженность по арендной плате, но только в одном случае: если государство обнулит и его, собственника, обязательства перед ним.- Я прошу арендаторов возобновить работу. А обо всем остальном можно договориться позже. Может, вы слышали, что Российский совет торговых центров сообщил правительству, что отрасль просто ложится? Что если нам не продлят существовавший до 1 июля мораторий на взыскание задолженностей, то четверть всех российских торговых центров могут закрыться? Российский совет торговых центров обратился с просьбой продлить этот мораторий. Если государство пойдет нам навстречу, тогда и мы сможем пересмотреть наши отношения с арендаторами, - завершил беседу Владимир Чеботарев.Однако контрагенты «Европы», кажется, пошли на принцип. В своем письме Путину они пишут, что никаких дополнительных соглашений с ними о снижении сумм арендных платежей на время действия ограничительных мер администрация ТРЦ не заключила.- Сетевые магазины, которые арендуют площади в «Европе», платят по 500 рублей аренды с квадратного метра. А мы, простые липецкие предприниматели, платим кто сколько, но в разы больше. У меня тут небольшой «островок» в пять квадратных метров, аренда которого обходится мне в 21 тысячу рублей за метр в месяц! И каждый год сумма аренды растет на 10 процентов, - жалуется владелец кофейни.Арендаторы говорят, что еще до пандемии прямо на глазах упала покупательная способность липчан. Март уже был убыточным. И даже если бы не пришел коронавирус, то все равно многие бы прекратили работу в «Европе». Но просто так арендаторов из ТРЦ не отпускают - только со штрафными санкциями, на которые у предпринимателей нет денег.- Мы не можем работать на предложенных условиях. Для нас это крах, банкротство! - в один голос говорят коммерсанты.И просят президента страны или субсидировать из федерального бюджета часть арендных платежей, или внести изменения в федеральное законодательство, позволяющее арендаторам в одностороннем порядке с момента введения режима повышенной готовности или ЧС в субъекте РФ прекращать действия договоров.В департаменте экономического развития областной администрации говорят о свободе договорных отношений. Лезть в которые у чиновников права нет. Однако совсем в стороне областные власти от конфликтов в бизнес-сообществе остаться не могут.- ТРЦ не имеет права начислять арендную плату контрагентам при наложенных на бизнес коронавирусных ограничениях. И до 1 октября администрация «Европы» не может взимать более 50 процентов арендной ставки. Арендаторы могут обратиться в ТРЦ с просьбой снизить арендные платежи, могут потребовать и досрочно расторгнуть договоры. Это одна правды. Другая правда в том, что ТРЦ может снизить арендную плату или предоставить арендаторам отсрочку платежей. Есть и третья правда: что написано в договоре аренды, так тому и быть. Все конфликты разрешаются в суде. Центр помощи бизнесу «Мои документы» предоставил арендаторам юриста. Также мы готовы выступить посредниками в конфликте в «Европе». В частности, мы можем дать ТРЦ льготу по налогу на имущество, если там пойдут навстречу арендаторам, - прокомментировал GOROD48 ситуацию начальник областного управления экономического развития областной администрации Сергей Курбатов.