Общество

50 минут назад

Детские лагеря откроются 27 июля, смены уменьшены до двух недель

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#лагери отдыха
Детские лагеря откроются 27 июля, смены уменьшены до двух недель

В связи с переходом на третий этап снятия ограничительных мероприятий по COVID-19 загородные лагеря готовятся к открытию. В этом году ребят ждут в тринадцати учреждениях отдыха и оздоровления детей. Первая летняя смена начнется 27 июля.  

Как сообщает региональное управление образования и науки, летняя оздоровительная кампания в Липецкой области пройдет в жестких санитарных условиях: все лагеря оснащены бактерицидными излучателями, закуплен запас антисептиков и дезинфицирующих средств. Для организации регулярной термометрии приобретены бесконтактные инфракрасные термометры и средства индивидуальной защиты.  

«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора наполняемость лагерей уменьшена на пятьдесят процентов, заезд детей будет проводиться в один день, отменены межотрядные мероприятия, в помещениях будет организована регулярная дезинфекция», - сообщили в управлении образования.  

Для медицинского персонала лагерей и сотрудников блока питания соблюдение масочного режима станет обязательным. Все сотрудники лагерей пройдут обязательное тестирование на COVID- 19. Им будет запрещено покидать территорию лагеря во время смены. Также отменяются родительские дни.   

Длительность смены в детских загородных лагерях сократится до двух недель. Родители, как обычно, смогут получить частичную компенсацию за приобретенную путевку. В этом году сумма компенсации составит 8 689 руб.   

По предварительным прогнозам, отдохнуть в летних лагерях в этом году смогут 2 614 детей. Приоритетное право на путевку в лагерь предоставлено детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

С августа начнут работать пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей. Работа палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха в этом году остается по-прежнему под запретом.   



 
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#лагери отдыха

Комментарии (2)

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Алкаш

38 минут назад
Ехать на две недели — дороже вещи покупать. Хотя, если ребёнок сильно просит…
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цирк

38 минут назад
откуда в,, жемчужине черноземья,, сироты-правда развалин стало больше, чем после войны-143 процента
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