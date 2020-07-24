Детские лагеря откроются 27 июля, смены уменьшены до двух недель

В связи с переходом на третий этап снятия ограничительных мероприятий по COVID-19 загородные лагеря готовятся к открытию. В этом году ребят ждут в тринадцати учреждениях отдыха и оздоровления детей. Первая летняя смена начнется 27 июля.

Как сообщает региональное управление образования и науки, летняя оздоровительная кампания в Липецкой области пройдет в жестких санитарных условиях: все лагеря оснащены бактерицидными излучателями, закуплен запас антисептиков и дезинфицирующих средств. Для организации регулярной термометрии приобретены бесконтактные инфракрасные термометры и средства индивидуальной защиты.

«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора наполняемость лагерей уменьшена на пятьдесят процентов, заезд детей будет проводиться в один день, отменены межотрядные мероприятия, в помещениях будет организована регулярная дезинфекция», - сообщили в управлении образования.Для медицинского персонала лагерей и сотрудников блока питания соблюдение масочного режима станет обязательным. Все сотрудники лагерей пройдут обязательное тестирование на COVID- 19. Им будет запрещено покидать территорию лагеря во время смены. Также отменяются родительские дни.Длительность смены в детских загородных лагерях сократится до двух недель. Родители, как обычно, смогут получить частичную компенсацию за приобретенную путевку. В этом году сумма компенсации составит 8 689 руб.По предварительным прогнозам, отдохнуть в летних лагерях в этом году смогут 2 614 детей. Приоритетное право на путевку в лагерь предоставлено детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.С августа начнут работать пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей. Работа палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха в этом году остается по-прежнему под запретом.