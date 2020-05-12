Ура! Государство дает 10 000 рублей. Теперь попробуйте их получить!

С 12 мая абсолютно все семьи с детьми от 3 до 16 лет вне зависимости от уровня доходов получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка. Саму выплату начнут выдавать с 1 июня, а вот возможность подать заявление уже утром появилась на портале госуслуг. Наш автор прошла все ступени оформления этой выплаты, и делится полученным опытом с вами.



Уже в 08.30 корреспондент GOROD48 решила попытать счастье на портале госуслуг. Но, видимо одновременно на этот сайт пытались зайти все 27 миллионов потенциальных получателей заветных 10 000 рублей, поэтому портал то выдавал ошибку «502 Bad Gateway», то показывал какие-то совсем уже не понятные скобки и символы, из которых знакомыми были только буквы «МКС», словно намекающие - подать сегодня заявление равносильно тому, что связаться из дома с Международной космической станцией. Но я не сдалась. Нет, наверное, все-таки сдалась бы и подождала недельку-другую, пока спадёт ажиотаж и трафик. Но отступать нельзя - на кону были не только заветные 10 тысяч, но и редакционное задание.



В 9 утра коллега посоветовала мне попытать счастье через мобильное приложение портала госуслуг - до этого я всегда пользовалась основной версией сайта. И вуаля! Оказалось, мобильное приложение не зависает и не выдаёт ошибок. Но ничего о новой выплате я с первого раза там не нашла.



В 12:28 в одном из родительских чатов «добрые люди» переслали инструкцию - руководство по оформлению пособия в 10 000 рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 15 лет включительно вне зависимости от доходов. О боги! Первый раз в жизни я зауважала родительские чаты. Первое из 100500 сообщений в день там оказалось полезным...



Вот эта самая инструкция из «мамского» чата.



1. Заходите на сайт gosuslugi.ru.

2. Заходите во вкладку «Услуги».

3. В поиске забиваете «Пенсионный фонд». Выпадает страничка со списком услуг этой организации.

4. Спускаетесь практически в самый низ, раздел «неэлектронные».

5. Там есть соответствующая услуга «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет».

6. Заполняете заявление. Подаётся оно дистанционно, указываете свой счёт, на которой вам перевести средства.



В конце инструкции было резонное замечание: «Выплаты начнутся с 1 июня. Подать заявление можно до 1 октября. Имейте в виду, что сейчас сайт работает очень плохо.



Можно попробовать сделать это чуть позже. Времени еще много».



Конечно, имеем в виду, что сайт работает очень плохо, но алгоритм прямо сейчас проверим. В 13:32 это же сообщение пришло уже в другом чате. К этому времени мне уже было что ответить: не работает ваш алгоритм, а точнее: алгоритм-то работает, а вот портал гоcуслуг - нет.



В 13:12, пользуясь рекомендациями из родительского чата, я дошла до этапа подачи заявления в мобильном приложении, но потом «все пропало», в 13:30 я почти выиграла в лотерею на основной версии портала госуслуг, но кликнув кнопку подачи заявления вдруг увидела сообщение: «503. Слишком большая нагрузка на сервис. Уважаемый пользователь, прямо сейчас портал находится под слишком большой нагрузкой. Пожалуйста, попробуйте зайти на портал позже».



Попробуем, куда же деваться. Но в этот счастливый и одновременно нелегкий для всех родителей день не сдавалась и пробовала снова и снова не только я. В 13:32 «мамский» чат снова ожил: «Девочки, пересылаю вам из соседних чатов», - писал кто-то. А дальше: «Я работаю в Пенсионном фонде, и сейчас нам дали разъяснения по выплатам, про которые говорил Путин, на детей от 3х до 16ти лет. Сейчас нет смысла подавать. Потому что 1)еще рано, 2)если подать сейчас, то зависнет заявление в очереди, и пройдёт уже после тех, кто начнет подавать с 1 июня. Подать можно в любой день до 1 октября. Сейчас сайт не настроен. Ждите до 1 июня, и можно подавать. Выплаты будут через сайт госуслуг. Скиньте информацию знакомым, кому актуально. Сайт не работает сейчас, потому что все начали заходить и искать, где подать можно. Рано. Только с июня, чтобы все прошло и не зависло в очереди. Так что терпение. Всем выплатят».



Вы верите сообщениям из «соседних чатов», в которых сестра мамы подруги племянницы что-то сказала? Вот и я не верю, и поэтому в 14:55, накормив детей борщом, уложив двухлетнюю дочь спать и усадив семилетнюю за онлайн-уроки, решила снова попытать счастье. И знаете что? По-лу-чи-лось!!!



Та самая схема из «родительского чата» лично у меня сработала на основной версии портала госуслуг. В бланке заявления нужно было заполнить совсем немного пунктов - большинство граф портал заполняет сам автоматически, исходя из ваших учетных данных. Лично мне потребовалось внести банковские реквизиты и сведения о ребёнке - ФИО, дату рождения (СНИЛС портал тоже находит автоматически), номер актовой записи рождении, дату выдачи свидетельства и орган, составивший запись - то есть название районного ЗАГСа. И все! Даже серия и номер свидетельства о рождении не указываются.



Вообще в заявлении пять пунктов: 1. Ваши персональные сведения. 2. Документ, удостоверяющий личность. 3. Адрес вашего места проживания. 4. Сведения о детях для назначения выплаты. 5. Реквизиты для перечисления оплаты. Но ещё раз повторюсь: почти все графы заявления заполняются автоматически порталом.



В 15:03 я чувствовала себя победителем огромной бюрократической машины. И хотя моему заявлению присвоили номер №766634580, я чувствовала себя №1 среди 27 миллионов россиян - потенциальных получателей «коронавирусной» выплаты на детей от 3 до 16 лет.



Портал госуслуг извещал: «Ваше заявление на единовременную выплату успешно сформировано и оправляется в ПФР. Вы получите уведомление о результате рассмотрения заявления в личном кабинете. В связи с большим количеством заявлений время обработки может быть увеличено. Перечисление выплат начнётся с 1 июня 2020 года».



Хотелось ответить: «С нетерпением буду ждать. Надеюсь, шесть с половиной часов моего драгоценного времени были потрачены не зря». Но бездушной машине было все равно....



Напомним, единовременная выплата в 10 000 рублей будет предоставлена на каждого ребенка, достигшего возраста с 3 до 16 лет с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский капитал. Обратиться за выплатой дистанционно можно только через портал госуслуг (на сайте Пенсионного фонда такой возможности нет). Торопиться не надо. У семей есть почти 5 месяцев, чтобы подать заявления на выплату - их будут принимать вплоть до 1 октября. Лично заявление можно подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через МФЦ. Но в Липецкой области из-за ограничительных мер пока обратиться в органы Пенсионного фонда можно только по предварительной записи.



Добавим, что через портал госуслуг сейчас принимают заявления и на выплаты для детей до 3 лет - а им положено три месяца по 5000 рублей, причём с сегодняшнего дня снято ограничение - теперь деньги могут получить не только семьи, имеющие право на маткапитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребёнка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.



Если переждать «часы и дни пик» на портале госуслуг и сайте Пенсионного фонда (на детей до 3 лет подать заявление дистанционно можно и на сайте ПФР), то получить «коронавирусные» выплаты на детей оказывается совсем несложно. Пока главная проблема - огромный трафик и перегрузка сайтов. А вот средства в случае с 5000 рублей на ребёнка до 3 лет поступают очень оперативно. Я подала заявление на выплату на ребёнка до 3 лет 23 апреля, а первая выплата в 5000 рублей за апрель пришла на карту уже 29 апреля, а сегодня, пока я мучалась с новым заявлением уже на свою семилетнюю дочь, в 14:15 поступили очередные 5000 рублей на младшую - уже за май.



И таких «счастливчиков» как я в Липецкой области уже больше 13 тысяч человек: как сообщили сегодня в пресс-службе Отделения ПФР по Липецкой области, выплату в размере 5 тысяч рублей семьям, имеющих право на материнский семейный капитал, за апрель получили 13366 семей на общую сумму более 80 миллионов рублей, в мае 11752 семьи – на сумму более 63 миллионов рублей. А вот скольким липчанам сегодня удалось «прорваться» на сайт Госуслуг за 10000 рублей, и подать-таки заветное заявление, пресс-секретарь Липецкого Отделения Пенсионного фонда Наталья Корнеева сказать не смогла - пока данные с портала Госуслуг стекаются в федеральный центр. Но как минимум одному человеку это сделать точно удалось!