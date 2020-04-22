Общество
6 минут назад
Липецкие суды будут применять для наказания нарушивших самоизоляцию граждан нормы КоАП РФ
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Зачем тогда депутаты областного Совета спешно ввели дублирующую федеральную новую статью наказания в региональный КоАП?
На прошлой неделе на внеочередной сессии областного Совета депутаты большинством голосов одобрили проект Закона об изменениях в Кодекс Липецкой области об административных правонарушения, внесенный губернатором. Поправки установили ответственность за нарушение режима самоизоляции. Согласно появившейся в региональном КоАП ст. 8.6 («Неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций»), за нарушение режима самоизоляции предусмотрено либо предупреждение, либо наложение административного штрафа. Для жителей они составят от одной тысячи до пяти тысяч рублей; для руководителей предприятий и организаций - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Правом составления протокола наделяются должностные лица органов местного самоуправления. Рассматривать дела о таких правонарушениях будут административные комиссии.
Однако вчера Президиум Верховного суда утвердил обзор судебной практики, связанной с распространением коронавируса. Из разъяснений ВС, в частности, следует, что штрафу за нарушение эпидемиологических норм не подлежат люди, которые далеко отошли от дома без веской причины. Суд призвал использовать предупреждение в качестве санкции за подобные деяния и пользоваться для этого ст. 6.3 КоАП РФ («нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). А вот рублем, как разъясняет Верховный суд, следует бить нарушивших самоизоляцию больных коронавирусной инфекцией граждан, лиц, прибывших в Россию из эпидемически неблагополучных государств, а также тех, кто контактировал с заболевшими. Субъектами правонарушения также могут считаться лица, «уклоняющиеся от лечения опасного инфекционного заболевания», а также «нарушающие санитарно-противоэпидемический режим» и не выполняющие предписание санитарного врача, которое всегда выписывается конкретному человеку. К таким людям будет применяться часть вторая ст. 6.3 КоАП РФ, предполагающая наказание для граждан до 40 тысяч рублей; для должностных лиц или ИП - до 150 тысяч; для юрлиц - до полумиллиона рублей.
GOROD48 задал пресс-службе областного суда по этому поводу два вопроса. Первый: не избыточно ли принятие новой статьи регионального КоАП при наличии аналогичной по сути статьи в федеральном Кодексе? Второй: значит ли разъяснение Верховного суда РФ то, что в регионе будут применять для наказания нарушителей самоизоляции статью 6.3 КоАП РФ, а не статью 8.6 КоАП Липецкой области?
- Суды не вправе давать сейчас юридическую оценку изменениям, вносимым в законы Липецкой области, так как это может стать в будущем предметом судебного разбирательства, - так ответили на первый вопрос в областном суде.
- Сложившаяся в судах Липецкой области практика по рассмотрению дел об административных правонарушениях, связанных с мерами по противодействию распространению в РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соответствует позиции Верховного Суда РФ, которую он отразил в своем опубликованном обзоре. В частности, суды Липецкой области и ранее привлекали слишком далеко ушедших без веских причин от мест проживания граждан к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ, статье, по которой нарушителям может быть назначено менее строгое административное наказание. Действия же граждан, уклоняющихся от лечения, контактировавших с заболевшими и не соблюдавших предписание санитарных врачей, суды региона и ранее квалифицировали по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ, избирая более строгие административные взыскания, - так в областном суде ответили на второй вопрос.
В пресс-службе областного суда привели свежий пример применения «антикоронавирусной» статьи КоАП РФ.
Так, 3 апреля региональное управление Роспотребнадзора выдало предписание жителям одной из квартир дома по улице Ленина в Данкове о соблюдении самоизоляциим в течение 14 дней, так как у одного из членов семьи было подозрение на заражение коронавирусной инфекцией. Покидать пределы квартиры категорические запрещалось. Тем не менее, 24-летняя женщина из этой квартиры 12 апреля пошла в продуктовый магазин. Бдительные соседи сообщили об этом факте правоохранительным органам. Те, в свою очередь, составили протокол об административном правонарушении. 16 апреля Данковский городской суд привлек нарушительницу к ответственности, назначив административный штраф в размере 10 тысяч рублей.
Суд пояснил, что покупка продуктов питания не относится к действиям в состоянии «крайней необходимости». Девушка должна была обратиться за помощью к друзьям или родственникам, не имеющим предписаний на самоизоляцию, или позвонить волонтерам. Действия нарушительницы были квалифицированы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 15 до 40 тысяч рублей. Суд, учитывая обстоятельства дела, личность и материальное положение гражданки, назначил административное наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей КоАП РФ.
Так зачем было дублировать норму федерального Кодекса в областном?
- Это нельзя назвать дублированием. В статье 6.3 КоАП РФ речь идет о новой коронавирусной инфекции, а статья 8.6 в КОАП Липецкой области звучит как «Неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций». А таких ситуаций может быть много: пожары, паводки, наводнения, вспышки различных заразных заболеваний. То есть действие статьи областного Кодекса значительно шире федеральной. И в ситуации любого форс-мажора местным властям и областной администрации нужно будет действовать по-разному. Без органов местного самоуправления в любом случае не обойтись. Но они не могли составлять протоколы на нарушителей режима ЧС до принятия статьи в КоАП Липецкой области. Нам был нужен местный закон. И его на прошлой неделе приняли депутаты, - прокомментировала GOROD48 законодательную коллизию начальник правового управления областного Совета Людмила Салахетдинова.
Однако вчера Президиум Верховного суда утвердил обзор судебной практики, связанной с распространением коронавируса. Из разъяснений ВС, в частности, следует, что штрафу за нарушение эпидемиологических норм не подлежат люди, которые далеко отошли от дома без веской причины. Суд призвал использовать предупреждение в качестве санкции за подобные деяния и пользоваться для этого ст. 6.3 КоАП РФ («нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). А вот рублем, как разъясняет Верховный суд, следует бить нарушивших самоизоляцию больных коронавирусной инфекцией граждан, лиц, прибывших в Россию из эпидемически неблагополучных государств, а также тех, кто контактировал с заболевшими. Субъектами правонарушения также могут считаться лица, «уклоняющиеся от лечения опасного инфекционного заболевания», а также «нарушающие санитарно-противоэпидемический режим» и не выполняющие предписание санитарного врача, которое всегда выписывается конкретному человеку. К таким людям будет применяться часть вторая ст. 6.3 КоАП РФ, предполагающая наказание для граждан до 40 тысяч рублей; для должностных лиц или ИП - до 150 тысяч; для юрлиц - до полумиллиона рублей.
GOROD48 задал пресс-службе областного суда по этому поводу два вопроса. Первый: не избыточно ли принятие новой статьи регионального КоАП при наличии аналогичной по сути статьи в федеральном Кодексе? Второй: значит ли разъяснение Верховного суда РФ то, что в регионе будут применять для наказания нарушителей самоизоляции статью 6.3 КоАП РФ, а не статью 8.6 КоАП Липецкой области?
- Суды не вправе давать сейчас юридическую оценку изменениям, вносимым в законы Липецкой области, так как это может стать в будущем предметом судебного разбирательства, - так ответили на первый вопрос в областном суде.
- Сложившаяся в судах Липецкой области практика по рассмотрению дел об административных правонарушениях, связанных с мерами по противодействию распространению в РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соответствует позиции Верховного Суда РФ, которую он отразил в своем опубликованном обзоре. В частности, суды Липецкой области и ранее привлекали слишком далеко ушедших без веских причин от мест проживания граждан к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ, статье, по которой нарушителям может быть назначено менее строгое административное наказание. Действия же граждан, уклоняющихся от лечения, контактировавших с заболевшими и не соблюдавших предписание санитарных врачей, суды региона и ранее квалифицировали по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ, избирая более строгие административные взыскания, - так в областном суде ответили на второй вопрос.
В пресс-службе областного суда привели свежий пример применения «антикоронавирусной» статьи КоАП РФ.
Так, 3 апреля региональное управление Роспотребнадзора выдало предписание жителям одной из квартир дома по улице Ленина в Данкове о соблюдении самоизоляциим в течение 14 дней, так как у одного из членов семьи было подозрение на заражение коронавирусной инфекцией. Покидать пределы квартиры категорические запрещалось. Тем не менее, 24-летняя женщина из этой квартиры 12 апреля пошла в продуктовый магазин. Бдительные соседи сообщили об этом факте правоохранительным органам. Те, в свою очередь, составили протокол об административном правонарушении. 16 апреля Данковский городской суд привлек нарушительницу к ответственности, назначив административный штраф в размере 10 тысяч рублей.
Суд пояснил, что покупка продуктов питания не относится к действиям в состоянии «крайней необходимости». Девушка должна была обратиться за помощью к друзьям или родственникам, не имеющим предписаний на самоизоляцию, или позвонить волонтерам. Действия нарушительницы были квалифицированы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 15 до 40 тысяч рублей. Суд, учитывая обстоятельства дела, личность и материальное положение гражданки, назначил административное наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей КоАП РФ.
Так зачем было дублировать норму федерального Кодекса в областном?
- Это нельзя назвать дублированием. В статье 6.3 КоАП РФ речь идет о новой коронавирусной инфекции, а статья 8.6 в КОАП Липецкой области звучит как «Неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций». А таких ситуаций может быть много: пожары, паводки, наводнения, вспышки различных заразных заболеваний. То есть действие статьи областного Кодекса значительно шире федеральной. И в ситуации любого форс-мажора местным властям и областной администрации нужно будет действовать по-разному. Без органов местного самоуправления в любом случае не обойтись. Но они не могли составлять протоколы на нарушителей режима ЧС до принятия статьи в КоАП Липецкой области. Нам был нужен местный закон. И его на прошлой неделе приняли депутаты, - прокомментировала GOROD48 законодательную коллизию начальник правового управления областного Совета Людмила Салахетдинова.
265