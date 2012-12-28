В тайне от мужа перевела 6 миллионов: пенсионерка по ночам выполняла инструкции мошенников
В тайне от мужа перевела 6 миллионов: пенсионерка по ночам выполняла инструкции мошенников
Общество
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11 минут назад
В 9 микрорайоне отключат холодную воду
15 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в 9 микрорайоне — без холодной воды временно останутся потребители 11 улиц.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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