В 9 микрорайоне отключат холодную воду

15 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в 9 микрорайоне — без холодной воды временно останутся потребители 11 улиц.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9-м микрорайоне, №№ 2а, 31 по улице Авиационной, в частном секторе улиц Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, переулков Макаренко, Рылеева.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.