Коронавирус

31 минуту назад

Администрация области опубликовала документ о всеобщей самоизоляции

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#самоизоляция #коронавирус
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Администрация области опубликовала документ о всеобщей самоизоляции

Сегодня глава региона Игорь Артамонов сообщил о введении до 14 апреля режима самоизоляции для всех жителей области. 

Режим всеобщей самоизоляции описан в дополнении внесенном сегодня в постановление администрации Липецкой области от 26 марта «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области».

В соответствии с  новой редакцией документа, с завтрашнего дня, покидать квартиру или дом можно только если человек обязан ходить на работу, при обращении за медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, или для того, чтобы вынести мусор.

Постановление обязывает граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах.

Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обязаны обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

Полный тест постановления размещен на сайте администрации Липецкой области.



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#самоизоляция #коронавирус
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Комментарии (3)

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Ну и о чем здесь???

31 секунду назад
Ересь полная!!! Ничего не разъяснено!!! То есть 6 апреля рабочий день, но людям рекомендовано не выходить из дома))))) и?))))))
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Ну и Что

3 минуты назад
А дальше любой скажет к врачу иду , писюн стоит, что делать.
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Даешь

4 минуты назад
всеобщее петушение автобыдла! А собранные с них штрафы раздайте людям
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