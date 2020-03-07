Общество

57 минут назад

Увидеть Париж и… «заболеть»!

6 1076
#коронавирус
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Увидеть Париж и… «заболеть»!

Привезенный в областную инфекционную больницу пациент с подозрением на коронавирус считает себя абсолютно здоровым. Обо всем, что с ним случилось, он откровенно рассказал GOROD48.

5 марта администрация области была вынуждена отреагировать на выложенный кем-то в соцсети сделанный в областной инфекционной больнице видеоролик с медиками в защитных костюмах, выгрузивших из автомобиля «скорой помощи» специальную капсулу с пациентом. В официальном сообщении говорилось, что в больницу госпитализировали пациента с явлениями острой респираторной вирусной инфекции, который в феврале посещал Италию. На следующий день облздрав сообщил, что по данным экспресс-теста, этот человек не болен смертельно опасным вирусом и что, по предварительным данным, речь может идти о пневмонии.

GOROD48 выяснил, что 30-летнего мужчину зовут Дмитрием, и что его доставили в больницу из Задонска. Сам Дмитрий легко пошел на контакт и рассказал удивительную историю своих злоключений.

Оказалось, что он в настоящее время безработный. Будучи еще и неженатым и бездетным, он решил перед тем, как создать семью, повидать мир. В прошлом году он получил загранпаспорт, а зимой этого года оформил «шенген». Будучи, очевидно, максималистом, по принципу: «коль любить, то королеву!» Дмитрий купил авиабилет сразу в Париж.

Поздним вечером липчанин вошел в зону евро через двери аэропорта Шарля де Голля 28 февраля. Сняв неподалеку номер в отеле, Дмитрий немного погулял по ночному Парижу, а в отеле, узнав из новостей о первом умершем от коронавируса французе, решил, что жизнь дороже впечатлений, тут же стал искать пути возвращения на Родину. Самым быстрым путем отступления из Европы оказался маршрут Париж-Ницца-Рим-Москва. В 23.35 29 февраля наш турист вылетел в Шереметьево уже из Италии (в аэропорту Рима он провел два часа) и в Москве был ночью 1 марта.

- В Шереметьево всех прилетевших этим бортом встречали медики с тепловизорами. Меня лично проверили дважды и отпустили. На Павелецком вокзале я сел в автобус и в днем 1 марта был уже в родном Задонске, - говорит незадачливый путешественник.

Во второй раз Дмитрий встретился с российской медициной в лице участкового терапевта Задонской ЦРБ Олега Валерьевича 5 марта:

- Врач позвонил на мой телефон, сказал, что приедет по моему месту жительства. К нам в дом, а я живу с мамой и племянником, он зашел в обычном дешевом респираторе, какие продаются во всех аптеках. Я сразу же сказал ему, что ни на что не жалуюсь. Он измерил мне температуру своим термометром, который показал 37 градусов и уехал. Через час перезвонил и попросил меня уже самостоятельно измерить температуру. На моем градуснике было 36.8. Потом он позвонил мне еще раз и сказал собираться на обследование в областную больницу. Я подумал, что ничего страшного не случится и согласился. Домой к нам приехали сразу две «скорых помощи». Те, кто был в одной из них, стали дезинфицировать дом, те, кто были во второй, поместили меня в спецбокс, загрузили в реанимобиль и мы поехали в Липецк.

В областной инфекционке Дмитрия поселили в трехместный бокс. У него тут же взяли разные анализы, в том числе - на коронавирус.

- О том, что у меня нет коронавируса, я узнал вчера из СМИ. Сегодня 7 марта. У меня как не было температуры и каких-то симптомов любой болезни, даже простуды, так и нет. Я не сопливлю, не чихаю, не кашляю. Меня ни от чего не лечат. Врачи и медсестры заходят ко мне в бокс в халатах и в обычных медицинских масках. Только сегодня утром мне принесли какую-то пилюлю красного цвета. Медсестра сказала, что этот противовирусное средство. У меня вопрос: зачем я тут нахожусь? На него никто не отвечает!

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Больничная палата, утренний завтрак и та самая красная пилюля

С помощью ноутбука Дмитрий узнал, что власти разыскивают пассажиров, прибывших в Москву февральскими рейсами из Вероны, Милана, Мюнхена и Кишинева. Но он-то летел другим бортом, из Рима!

- Я давно не доверяю врачам. Поэтому вот уже восемь лет к ним вовсе не обращаюсь. Считаю, что о моем случае специально рассказали через СМИ, чтобы пропиарить нашу медицину, готовую диагностировать и лечить коронавирусную инфекцию. Почему я так говорю? Потому что мной заинтересовались на четвертые сутки после моего прилета в Россию. Если бы я был болен, то заразил бы за это время десятки людей, - говорит Дмитрий.

Кстати, его мама и племянник, как говорит изолированный в боксе областной инфекционной больницы мужчина, находятся на карантине в своем доме. Сегодня Дмитрий свяжется с друзьями, чтобы те купили им свежего хлеба и молока.

Тот самый Олег Валерьевич, который и отправил Дмитрия в больницу, с GOROD48 говорить отказался (на сайте Задонской ЦРБ у врача-терапевта Забродина как раз такие инициалы). В приемной областной инфекционки попросили подождать 10 минут, а потом не брали трубку.

P.S. Когда мы уже ставили эту публикацию в ленту, получили смс-сообщение от Дмитрия: «Здравый смысл восторжествовал! Спасибо липецким врачам за то, что они не покупали дипломы в отличие от задонских. Меня отпускают!»
6 1076
#коронавирус
4

Комментарии (6)

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Ваш

10 минут назад
При Сталяне всех уже бы расстреляли
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Перри Мейсон

11 минут назад
А при советской власти враи дипломы не покупали.
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перебдеть лучше, Дима

19 минут назад
Голубь, мимо унитаза не промахнись, когда серишь
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данковчанин

28 минут назад
Нужно содержать на карантине за счет пациентов, поменьше будут " мотаться".
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Зоя

30 минут назад
Опять обосрали врачей! Лучше перебдеть, чем недобдеть! Если бы участковый не среагировал, и ни дай Бог этот горе путешественник заболел, бедного врача бы затаскали по судам! И да какое вы имеете право печать Ф.И.О. этого врача?!
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Голубь

30 минут назад
Что скажете?
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