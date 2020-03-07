Увидеть Париж и… «заболеть»!

Привезенный в областную инфекционную больницу пациент с подозрением на коронавирус считает себя абсолютно здоровым. Обо всем, что с ним случилось, он откровенно рассказал GOROD48.





GOROD48 выяснил, что 30-летнего мужчину зовут Дмитрием, и что его доставили в больницу из Задонска. Сам Дмитрий легко пошел на контакт и рассказал удивительную историю своих злоключений.



Оказалось, что он в настоящее время безработный. Будучи еще и неженатым и бездетным, он решил перед тем, как создать семью, повидать мир. В прошлом году он получил загранпаспорт, а зимой этого года оформил «шенген». Будучи, очевидно, максималистом, по принципу: «коль любить, то королеву!» Дмитрий купил авиабилет сразу в Париж.



Поздним вечером липчанин вошел в зону евро через двери аэропорта Шарля де Голля 28 февраля. Сняв неподалеку номер в отеле, Дмитрий немного погулял по ночному Парижу, а в отеле, узнав из новостей о первом умершем от коронавируса французе, решил, что жизнь дороже впечатлений, тут же стал искать пути возвращения на Родину. Самым быстрым путем отступления из Европы оказался маршрут Париж-Ницца-Рим-Москва. В 23.35 29 февраля наш турист вылетел в Шереметьево уже из Италии (в аэропорту Рима он провел два часа) и в Москве был ночью 1 марта.



- В Шереметьево всех прилетевших этим бортом встречали медики с тепловизорами. Меня лично проверили дважды и отпустили. На Павелецком вокзале я сел в автобус и в днем 1 марта был уже в родном Задонске, - говорит незадачливый путешественник.



Во второй раз Дмитрий встретился с российской медициной в лице участкового терапевта Задонской ЦРБ Олега Валерьевича 5 марта:



- Врач позвонил на мой телефон, сказал, что приедет по моему месту жительства. К нам в дом, а я живу с мамой и племянником, он зашел в обычном дешевом респираторе, какие продаются во всех аптеках. Я сразу же сказал ему, что ни на что не жалуюсь. Он измерил мне температуру своим термометром, который показал 37 градусов и уехал. Через час перезвонил и попросил меня уже самостоятельно измерить температуру. На моем градуснике было 36.8. Потом он позвонил мне еще раз и сказал собираться на обследование в областную больницу. Я подумал, что ничего страшного не случится и согласился. Домой к нам приехали сразу две «скорых помощи». Те, кто был в одной из них, стали дезинфицировать дом, те, кто были во второй, поместили меня в спецбокс, загрузили в реанимобиль и мы поехали в Липецк.



В областной инфекционке Дмитрия поселили в трехместный бокс. У него тут же взяли разные анализы, в том числе - на коронавирус.



- О том, что у меня нет коронавируса, я узнал вчера из СМИ. Сегодня 7 марта. У меня как не было температуры и каких-то симптомов любой болезни, даже простуды, так и нет. Я не сопливлю, не чихаю, не кашляю. Меня ни от чего не лечат. Врачи и медсестры заходят ко мне в бокс в халатах и в обычных медицинских масках. Только сегодня утром мне принесли какую-то пилюлю красного цвета. Медсестра сказала, что этот противовирусное средство. У меня вопрос: зачем я тут нахожусь? На него никто не отвечает!











Больничная палата, утренний завтрак и та самая красная пилюля



С помощью ноутбука Дмитрий узнал, что власти разыскивают пассажиров, прибывших в Москву февральскими рейсами из Вероны, Милана, Мюнхена и Кишинева. Но он-то летел другим бортом, из Рима!



- Я давно не доверяю врачам. Поэтому вот уже восемь лет к ним вовсе не обращаюсь. Считаю, что о моем случае специально рассказали через СМИ, чтобы пропиарить нашу медицину, готовую диагностировать и лечить коронавирусную инфекцию. Почему я так говорю? Потому что мной заинтересовались на четвертые сутки после моего прилета в Россию. Если бы я был болен, то заразил бы за это время десятки людей, - говорит Дмитрий.



Кстати, его мама и племянник, как говорит изолированный в боксе областной инфекционной больницы мужчина, находятся на карантине в своем доме. Сегодня Дмитрий свяжется с друзьями, чтобы те купили им свежего хлеба и молока.



Тот самый Олег Валерьевич, который и отправил Дмитрия в больницу, с GOROD48 говорить отказался (на сайте Задонской ЦРБ у врача-терапевта Забродина как раз такие инициалы). В приемной областной инфекционки попросили подождать 10 минут, а потом не брали трубку.



P.S. Когда мы уже ставили эту публикацию в ленту, получили смс-сообщение от Дмитрия: «Здравый смысл восторжествовал! Спасибо липецким врачам за то, что они не покупали дипломы в отличие от задонских. Меня отпускают!» 5 марта администрация области была вынуждена отреагировать на выложенный кем-то в соцсети сделанный в областной инфекционной больнице видеоролик с медиками в защитных костюмах, выгрузивших из автомобиля «скорой помощи» специальную капсулу с пациентом . В официальном сообщении говорилось, что в больницу госпитализировали пациента с явлениями острой респираторной вирусной инфекции, который в феврале посещал Италию. На следующий день облздрав сообщил, что по данным экспресс-теста, этот человек не болен смертельно опасным вирусом и что, по предварительным данным, речь может идти о пневмонии.GOROD48 выяснил, что 30-летнего мужчину зовут Дмитрием, и что его доставили в больницу из Задонска. Сам Дмитрий легко пошел на контакт и рассказал удивительную историю своих злоключений.Оказалось, что он в настоящее время безработный. Будучи еще и неженатым и бездетным, он решил перед тем, как создать семью, повидать мир. В прошлом году он получил загранпаспорт, а зимой этого года оформил «шенген». Будучи, очевидно, максималистом, по принципу: «коль любить, то королеву!» Дмитрий купил авиабилет сразу в Париж.Поздним вечером липчанин вошел в зону евро через двери аэропорта Шарля де Голля 28 февраля. Сняв неподалеку номер в отеле, Дмитрий немного погулял по ночному Парижу, а в отеле, узнав из новостей о первом умершем от коронавируса французе, решил, что жизнь дороже впечатлений, тут же стал искать пути возвращения на Родину. Самым быстрым путем отступления из Европы оказался маршрут Париж-Ницца-Рим-Москва. В 23.35 29 февраля наш турист вылетел в Шереметьево уже из Италии (в аэропорту Рима он провел два часа) и в Москве был ночью 1 марта.- В Шереметьево всех прилетевших этим бортом встречали медики с тепловизорами. Меня лично проверили дважды и отпустили. На Павелецком вокзале я сел в автобус и в днем 1 марта был уже в родном Задонске, - говорит незадачливый путешественник.Во второй раз Дмитрий встретился с российской медициной в лице участкового терапевта Задонской ЦРБ Олега Валерьевича 5 марта:- Врач позвонил на мой телефон, сказал, что приедет по моему месту жительства. К нам в дом, а я живу с мамой и племянником, он зашел в обычном дешевом респираторе, какие продаются во всех аптеках. Я сразу же сказал ему, что ни на что не жалуюсь. Он измерил мне температуру своим термометром, который показал 37 градусов и уехал. Через час перезвонил и попросил меня уже самостоятельно измерить температуру. На моем градуснике было 36.8. Потом он позвонил мне еще раз и сказал собираться на обследование в областную больницу. Я подумал, что ничего страшного не случится и согласился. Домой к нам приехали сразу две «скорых помощи». Те, кто был в одной из них, стали дезинфицировать дом, те, кто были во второй, поместили меня в спецбокс, загрузили в реанимобиль и мы поехали в Липецк.В областной инфекционке Дмитрия поселили в трехместный бокс. У него тут же взяли разные анализы, в том числе - на коронавирус.- О том, что у меня нет коронавируса, я узнал вчера из СМИ. Сегодня 7 марта. У меня как не было температуры и каких-то симптомов любой болезни, даже простуды, так и нет. Я не сопливлю, не чихаю, не кашляю. Меня ни от чего не лечат. Врачи и медсестры заходят ко мне в бокс в халатах и в обычных медицинских масках. Только сегодня утром мне принесли какую-то пилюлю красного цвета. Медсестра сказала, что этот противовирусное средство. У меня вопрос: зачем я тут нахожусь? На него никто не отвечает!С помощью ноутбука Дмитрий узнал, что власти разыскивают пассажиров, прибывших в Москву февральскими рейсами из Вероны, Милана, Мюнхена и Кишинева. Но он-то летел другим бортом, из Рима!- Я давно не доверяю врачам. Поэтому вот уже восемь лет к ним вовсе не обращаюсь. Считаю, что о моем случае специально рассказали через СМИ, чтобы пропиарить нашу медицину, готовую диагностировать и лечить коронавирусную инфекцию. Почему я так говорю? Потому что мной заинтересовались на четвертые сутки после моего прилета в Россию. Если бы я был болен, то заразил бы за это время десятки людей, - говорит Дмитрий.Кстати, его мама и племянник, как говорит изолированный в боксе областной инфекционной больницы мужчина, находятся на карантине в своем доме. Сегодня Дмитрий свяжется с друзьями, чтобы те купили им свежего хлеба и молока.Тот самый Олег Валерьевич, который и отправил Дмитрия в больницу, с GOROD48 говорить отказался (на сайте Задонской ЦРБ у врача-терапевта Забродина как раз такие инициалы). В приемной областной инфекционки попросили подождать 10 минут, а потом не брали трубку.Когда мы уже ставили эту публикацию в ленту, получили смс-сообщение от Дмитрия: «Здравый смысл восторжествовал! Спасибо липецким врачам за то, что они не покупали дипломы в отличие от задонских. Меня отпускают!»