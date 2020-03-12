Общество

сегодня, 14:12

Губернатор Липецкой области пообещал найти и наказать распространителей фейков о коронавирусе

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#коронавирус #фейк #слухи
Губернатор Липецкой области пообещал найти и наказать распространителей фейков о коронавирусе

Игорь Артамонов сообщил о текущей ситуации с коронавирусом в регионе

Сегодня Игорь Артамонов второй уже раз за сутки в Инстаграм обратился к жителям региона. Он сообщил, что заболевших по-прежнему остаются три человека, новых инфицированных нет. 

Также губернатор напомнил, что фейкам, распространяемым в мессенджерах и в анонимных телеграм-каналах, не нужно верить.





Напомним, сегодня GOROD48 провел фактчекинг очередного сообщения в мессенджерах и «катастрофе» в Липецке. В полиции сообщили, что уже занялись поисками распространителей лже-информации в соцсетях и мессенджерах. 

44 2497
#коронавирус #фейк #слухи

Комментарии (44)

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Народ

27 секунд назад
А что власть считает фейком? Что масок в аптеках нет и в магазинах продавцов заставляют делать самодельные маски? Что человек при недомогании может записаться к врачу только через пару недель или месяцев? Это вот фейк или суровая правда?
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На заметку всем!

3 минуты назад
Маски это конечно хорошо, но вот к примеру почему мне сегодня в поликлинике сказали на мой вопрос как быть если у меня симптомы: сухой кашель , идти в поликлинику или можно вызвать врача на дом?! Мне ответили приходите, сделаем флюорографию. Вопрос а если мне не повезло и у меня не просто кашель и я могу заразить людей в поликлинике .... дежурный врач посмеялась и сказала ну а что тогда делать, вызывайте скорую.... так и живем.
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Анна

6 минут назад
Не фейки виноваты а паника у людей от того, что мы знаем уровень нашей медицины не так страшна болезнь как местная медицина
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Соседка

9 минут назад
Чем в инете паникеров выискивать; лучше бы масками город обеспечили а то на всю область нет ни а одной аптеке а паникеры нам не мешают ; нервная система у всех разная; кому то по фиг а кто то переживает за себя и близких, Тем более панику у нас наводят средства массовой информации; какой канал не включи везде * нагоняют;
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Мария

9 минут назад
И чё?, Хворь и немощь... еще ж праотцы наши болели и мы превозмогём! Миазмы нам не помеха, всё от лукового )))
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И чё?

12 минут назад
Мария, Каждый год такое бывает. Переход с зимы на весны- всё простужаются. Как была ты Машкой тупой, так и останешься. У меня в прошлом году в Ростове дочка пневмонией в это время болела, эпидемия простудная была. Ничего удивительного нет.
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Вытравляют людей

12 минут назад
Специально что бы завладеть имуществом
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Она уже одну партию предала.

14 минут назад
Дед, Коммунистическую. Которая из неё, неграмотной ткачихи, сделала мировую знаменитость. А она её тупа предала. В отличии от уважаемой Светланы Савицкой.
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Мария

15 минут назад
Тульская область +7000 заболевших Гриппом и ОРВИ, Карелия - карантин из-за ОРВИ, Самарская, Ульяновская область, Татарстан - резко возросло количество ОРВИ.... Всё хорошо, прекрасная Маркиза.. Гугл в помощь, новости последних 1-2 дней.
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Не все.

17 минут назад
Ы, Савицкая была и остаётся настоящим коммунистом. Покойный генерал Варенников был настоящим коммунистом. Герман Титов оставался коммунистом. Нобелевский лауреат Жорес Алфёров оставался до конца жизни коммунистом. Писатель Юрий Бондарев - жив и остаётся коммунистом. И таких примеров много. Но Вы правы- оборотней тоже хватает. Путин, Медведев, Терешкова, Карелин . Перевертыши. Но ч думаю история им воздаст .
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