Общество
сегодня, 14:12
Губернатор Липецкой области пообещал найти и наказать распространителей фейков о коронавирусе
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Игорь Артамонов сообщил о текущей ситуации с коронавирусом в регионе
Сегодня Игорь Артамонов второй уже раз за сутки в Инстаграм обратился к жителям региона. Он сообщил, что заболевших по-прежнему остаются три человека, новых инфицированных нет.
Также губернатор напомнил, что фейкам, распространяемым в мессенджерах и в анонимных телеграм-каналах, не нужно верить.
Напомним, сегодня GOROD48 провел фактчекинг очередного сообщения в мессенджерах и «катастрофе» в Липецке. В полиции сообщили, что уже занялись поисками распространителей лже-информации в соцсетях и мессенджерах.
Также губернатор напомнил, что фейкам, распространяемым в мессенджерах и в анонимных телеграм-каналах, не нужно верить.
Напомним, сегодня GOROD48 провел фактчекинг очередного сообщения в мессенджерах и «катастрофе» в Липецке. В полиции сообщили, что уже занялись поисками распространителей лже-информации в соцсетях и мессенджерах.
44 2497
Народ
На заметку всем!
Анна
Соседка
Мария
И чё?
Вытравляют людей
Она уже одну партию предала.
Мария
Не все.