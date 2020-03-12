Общество
17 минут назад
«Меня всю трясет, короче»
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Очередной фейк об эпидемии коронавируса в Липецке расходится по социальным сетям.
Очередной фейк об эпидемии коронавируса в Липецке расходится по социальным сетям.
По соцсетям расходится аудиозапись телефонного разговора следующего содержания:
«Меня всю трясет, короче!», - говорит молодая женщина. - «Моего дедушку отвезли с подозрением на коронавирус. Теперь у нас областная больница будет в Новой Жизни, туда будут помещать всех с коронавирусом. Это бывший дом престарелых. Это сугубо ваше право, слушать меня или нет, моя тетя двоюродная работает в Минздраве, в Москве, мама только что с ней созванивалась. У нас в Липецке не трое заболевших, а число достигает почти 30 человек. Двое уже умерли. Это старенькие люди. Вирус в основном распространяется на старых людей, убивает их быстро. Пришло подтверждение, что, типа, на Китай , скорее всего Америка скинула этот вирус. Они рассчитывали на то, чтобы уменьшилась численность жителей, на то, чтобы умирали только престарелые люди. А Липецк все скрывает от нас. У нас нету масок марлевых в аптеках теперь вообще. Кислородных масок нет. У нас на весь Липецк три кислородные маски профессиональные в больницах. В больницы не принимают, потому, что нет мест. Чтобы вы понимали, на Липецк не выделили вообще масок. На Липецк не выделили кислородных масок. У нас нет аппаратуры. Реально, я думала, что у нас типа грипп просто, что раздувают такую фигню, но, блин, реально, у меня сейчас вся семья на нервяках. …У нас заливали, что три человека всего и всё такое, а тетя маме сказала – приказ пришел, и нам ничего не выделил Путин, у нас нет ничего для лечения…»
GOROD48 проверил утверждёния из этой записи.
«Больница будет в Новой Жизни»
Реабилитационный центр «Сосновый бор» в поселке Новая Жизнь не менял профиль деятельности. Он по-прежнему является центром реабилитации инвалидов и пожилых людей.
Как сообщила GOROD48 директор реабилитационного центра Светала Пополитова, заболевших коронавирусной инфекцией в Центре на сегодняшний день нет.
- У нас все живы и здоровы. Заболевших коронавирусом нет, у нас даже температурящих нет. Никто не болел и никто не умирал, - рассказала Светлана Пополитова.
«В Липецке 30 заболевших»
Двоюродная тётя женщины даже если она и существует, вряд ли могла рассказать о числе заболевших. Такой статистикой занимается Роспотребнадзор (ссылка на бюллетень Роспотребнадзора). Судя по сегодняшнему бюллетеню новых заболевших, кроме тех трёх человек, у которых выявили вирус 7 марта, в Липецкой области нет. Как нет и умерших от этой инфекции ( не только в Липецке, но и в России).
«Типа на Китай Америка скинула этот вирус»
No comments.
«Липецку ничего не выделили»
Утверждение о том, что их на все больницы области всего три кислородные маски, врачи прокомментировали здоровым смехом. Мы же приведем сообщение администрации области от 6 марта:
«В реанимационных отделениях есть необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции лёгких, включая оборудование экспертного класса, полностью удовлетворяющее расчётную потребность. За счёт резервного фонда Правительства РФ закупаются дополнительно 5 аппаратов искусственной вентиляции лёгких».
По данным GOROD48, в правоохранительные органы подано заявление о розыске автора сообщения.
Ситуация напоминает 2009 год, когда в стране и городе бушевал свиной грипп. Тогда Липецк также накрывал один слух за другим. Самым нелепым, но очень популярным был слух, что Липецк поливают дизенфицирующим раствором с самолетов.
Но то были слухи, передающиеся в основном из уст в уста, в соицальных сетях того времени распространение таких слухов были минимальным да и соцсети и мессенджеры не влияли так на нашу жизнь. Сейчас массовая, вирусная рассылка сообщений о коронавирусе кажется уже спланированной акцией. Причем сообщения придается политический окрас. О цели можно догадываться. Это – паника. А при панике ситуация может развиваться самым неожиданным способом и привести к полному хаосу, что сыграет на руку тем, кто любит ловить рыбу в мутной воде. И тогда уже распространение вируса, причем любого, будет трудно остановить.
Фото: the-love-compass.com
По соцсетям расходится аудиозапись телефонного разговора следующего содержания:
«Меня всю трясет, короче!», - говорит молодая женщина. - «Моего дедушку отвезли с подозрением на коронавирус. Теперь у нас областная больница будет в Новой Жизни, туда будут помещать всех с коронавирусом. Это бывший дом престарелых. Это сугубо ваше право, слушать меня или нет, моя тетя двоюродная работает в Минздраве, в Москве, мама только что с ней созванивалась. У нас в Липецке не трое заболевших, а число достигает почти 30 человек. Двое уже умерли. Это старенькие люди. Вирус в основном распространяется на старых людей, убивает их быстро. Пришло подтверждение, что, типа, на Китай , скорее всего Америка скинула этот вирус. Они рассчитывали на то, чтобы уменьшилась численность жителей, на то, чтобы умирали только престарелые люди. А Липецк все скрывает от нас. У нас нету масок марлевых в аптеках теперь вообще. Кислородных масок нет. У нас на весь Липецк три кислородные маски профессиональные в больницах. В больницы не принимают, потому, что нет мест. Чтобы вы понимали, на Липецк не выделили вообще масок. На Липецк не выделили кислородных масок. У нас нет аппаратуры. Реально, я думала, что у нас типа грипп просто, что раздувают такую фигню, но, блин, реально, у меня сейчас вся семья на нервяках. …У нас заливали, что три человека всего и всё такое, а тетя маме сказала – приказ пришел, и нам ничего не выделил Путин, у нас нет ничего для лечения…»
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GOROD48 проверил утверждёния из этой записи.
«Больница будет в Новой Жизни»
Реабилитационный центр «Сосновый бор» в поселке Новая Жизнь не менял профиль деятельности. Он по-прежнему является центром реабилитации инвалидов и пожилых людей.
Как сообщила GOROD48 директор реабилитационного центра Светала Пополитова, заболевших коронавирусной инфекцией в Центре на сегодняшний день нет.
- У нас все живы и здоровы. Заболевших коронавирусом нет, у нас даже температурящих нет. Никто не болел и никто не умирал, - рассказала Светлана Пополитова.
«В Липецке 30 заболевших»
Двоюродная тётя женщины даже если она и существует, вряд ли могла рассказать о числе заболевших. Такой статистикой занимается Роспотребнадзор (ссылка на бюллетень Роспотребнадзора). Судя по сегодняшнему бюллетеню новых заболевших, кроме тех трёх человек, у которых выявили вирус 7 марта, в Липецкой области нет. Как нет и умерших от этой инфекции ( не только в Липецке, но и в России).
«Типа на Китай Америка скинула этот вирус»
No comments.
«Липецку ничего не выделили»
Утверждение о том, что их на все больницы области всего три кислородные маски, врачи прокомментировали здоровым смехом. Мы же приведем сообщение администрации области от 6 марта:
«В реанимационных отделениях есть необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции лёгких, включая оборудование экспертного класса, полностью удовлетворяющее расчётную потребность. За счёт резервного фонда Правительства РФ закупаются дополнительно 5 аппаратов искусственной вентиляции лёгких».
По данным GOROD48, в правоохранительные органы подано заявление о розыске автора сообщения.
Ситуация напоминает 2009 год, когда в стране и городе бушевал свиной грипп. Тогда Липецк также накрывал один слух за другим. Самым нелепым, но очень популярным был слух, что Липецк поливают дизенфицирующим раствором с самолетов.
Но то были слухи, передающиеся в основном из уст в уста, в соицальных сетях того времени распространение таких слухов были минимальным да и соцсети и мессенджеры не влияли так на нашу жизнь. Сейчас массовая, вирусная рассылка сообщений о коронавирусе кажется уже спланированной акцией. Причем сообщения придается политический окрас. О цели можно догадываться. Это – паника. А при панике ситуация может развиваться самым неожиданным способом и привести к полному хаосу, что сыграет на руку тем, кто любит ловить рыбу в мутной воде. И тогда уже распространение вируса, причем любого, будет трудно остановить.
Фото: the-love-compass.com
3 688
енот-пулемет
Коронавирус
Перри Мейсон