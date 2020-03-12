Общество

17 минут назад

«Меня всю трясет, короче»

3 688
#слухи #сплетни #коронавирус
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«Меня всю трясет, короче»

Очередной фейк об эпидемии коронавируса в Липецке расходится по социальным сетям.

Очередной фейк об эпидемии коронавируса в Липецке расходится по социальным сетям. 

По соцсетям расходится аудиозапись телефонного разговора следующего содержания:

«Меня всю трясет, короче!», - говорит молодая женщина. - «Моего дедушку отвезли с подозрением на коронавирус. Теперь у нас областная больница будет в Новой Жизни, туда будут помещать всех с коронавирусом.  Это бывший дом престарелых. Это сугубо ваше право, слушать меня или нет, моя тетя двоюродная работает  в Минздраве, в Москве, мама только что с ней созванивалась. У нас в Липецке не трое заболевших, а число достигает почти 30 человек. Двое уже умерли. Это старенькие люди.  Вирус в  основном распространяется на старых людей, убивает их быстро. Пришло подтверждение, что, типа, на Китай , скорее всего Америка скинула этот вирус. Они рассчитывали на то, чтобы уменьшилась численность жителей, на то, чтобы умирали только престарелые люди. А Липецк все скрывает от нас. У нас нету масок марлевых в аптеках теперь вообще. Кислородных масок нет. У нас на весь Липецк три кислородные маски профессиональные в больницах.  В больницы не принимают, потому, что нет мест. Чтобы вы понимали, на Липецк не выделили вообще масок. На Липецк не выделили кислородных масок. У нас нет  аппаратуры. Реально, я думала, что у нас типа грипп просто, что раздувают такую фигню, но, блин, реально, у меня сейчас вся семья на нервяках. …У нас заливали, что три человека всего и всё такое, а тетя маме сказала – приказ пришел, и нам ничего не выделил Путин, у нас нет ничего для лечения…»

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GOROD48 проверил утверждёния из этой записи.

«Больница будет в Новой Жизни»

Реабилитационный центр «Сосновый бор» в поселке Новая Жизнь не менял профиль деятельности. Он по-прежнему является центром реабилитации инвалидов и пожилых людей. 

Как сообщила GOROD48 директор реабилитационного центра Светала Пополитова, заболевших коронавирусной инфекцией в Центре на сегодняшний день нет.

- У нас все живы и здоровы. Заболевших коронавирусом нет, у нас даже температурящих нет. Никто не болел и никто не умирал, - рассказала Светлана Пополитова.

«В Липецке 30 заболевших»

Двоюродная тётя женщины даже если она и существует, вряд ли могла рассказать о числе заболевших. Такой статистикой занимается Роспотребнадзор (ссылка на бюллетень Роспотребнадзора). Судя по сегодняшнему бюллетеню новых заболевших, кроме тех трёх человек, у которых выявили вирус 7 марта, в Липецкой области нет. Как нет и умерших от этой инфекции ( не только в Липецке, но и в России).

«Типа на Китай Америка скинула этот вирус»

No comments.

«Липецку ничего не выделили»

Утверждение о том, что их на все больницы области всего три кислородные маски, врачи прокомментировали здоровым смехом. Мы же приведем сообщение администрации области от 6 марта: 

«В реанимационных отделениях есть необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции лёгких, включая оборудование экспертного класса, полностью удовлетворяющее расчётную потребность. За счёт резервного фонда Правительства РФ закупаются дополнительно 5 аппаратов искусственной вентиляции лёгких».

По данным GOROD48, в правоохранительные органы подано заявление о розыске автора сообщения.

Ситуация напоминает 2009 год, когда в стране и городе бушевал свиной грипп. Тогда Липецк также накрывал один слух за другим. Самым нелепым, но очень популярным был слух, что Липецк поливают  дизенфицирующим раствором с самолетов

Но то были слухи, передающиеся в основном из уст в уста, в соицальных сетях того времени распространение таких слухов были минимальным да и соцсети и мессенджеры не влияли так на нашу жизнь. Сейчас массовая, вирусная рассылка сообщений  о коронавирусе кажется уже спланированной акцией. Причем сообщения придается политический окрас.  О цели можно догадываться. Это – паника.  А при панике ситуация может развиваться самым неожиданным способом и привести к полному хаосу, что сыграет на руку тем, кто любит ловить рыбу в мутной воде. И тогда уже распространение вируса, причем любого, будет трудно остановить.

Фото: the-love-compass.com

3 688
#слухи #сплетни #коронавирус
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Комментарии (3)

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енот-пулемет

1 минуту назад
В Китае за такое - наказание вплоть до смертной казни
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Коронавирус

3 минуты назад
Я уже иду! Прячьтесь от меня в бомбоубежищах!!! )))
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Перри Мейсон

3 минуты назад
Как представитель органа власти хочу сказать, что гейский короновирус мы прогоним крёстным ходом. Так победим
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