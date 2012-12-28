В Данкове вандалы оборвали уши белоснежной лошади

Акт вандализма произошел в День России. Глава Данковского района сообщил о начавшемся следствии.



12 июня в центре Данкова — сквере на стыке улиц Карла Маркса и Урицкого, у фигуры белой лошади, символизирующей традиции казачества, оторвали уши. По словам главы Данковского района Валерия Фалеева, акт вандализма зафиксировали камеры наблюдения.«Инцидент расследуется, им занимаются компетентные органы. Будут выявлены и привлечены к ответственности те, кто не ценит труда и средств, вложенных в благоустройство города», — заявил Валерий Фалеев.