В тайне от мужа перевела 6 миллионов: пенсионерка по ночам выполняла инструкции мошенников
В тайне от мужа перевела 6 миллионов: пенсионерка по ночам выполняла инструкции мошенников
Происшествия
84
19 минут назад
2
В Данкове вандалы оборвали уши белоснежной лошади
Акт вандализма произошел в День России. Глава Данковского района сообщил о начавшемся следствии.
«Инцидент расследуется, им занимаются компетентные органы. Будут выявлены и привлечены к ответственности те, кто не ценит труда и средств, вложенных в благоустройство города», — заявил Валерий Фалеев.
Фото vk.com/valeriy.faleev
0
0
2
0
1
Комментарии (2)