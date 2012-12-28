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Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +21
Погода в Липецке
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Происшествия
В Данкове вандалы оборвали уши белоснежной лошади
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10 доказанных краж: дело серийного вора направлено в суд
Происшествия
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Происшествия
84
19 минут назад
2

В Данкове вандалы оборвали уши белоснежной лошади

Акт вандализма произошел в День России. Глава Данковского района сообщил о начавшемся следствии.

12 июня в центре Данкова — сквере на стыке улиц Карла Маркса и Урицкого, у фигуры белой лошади, символизирующей традиции казачества, оторвали уши. По словам главы Данковского района Валерия Фалеева, акт вандализма зафиксировали камеры наблюдения.

«Инцидент расследуется, им занимаются компетентные органы. Будут выявлены и привлечены к ответственности те, кто не ценит труда и средств, вложенных в благоустройство города», — заявил Валерий Фалеев.

Фото  vk.com/valeriy.faleev

вандализм
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Комментарии (2)

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Сначала новые
&
2 минуты назад
Лошадь пластиковая ? В Китае заказывали ? Ссылочку скиньте пож-та.
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Вообще то
11 минут назад
Нужно обязательно найти злодеев и привлечь по всей строгости закона…. И дать огласке их фамилии общественности.
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