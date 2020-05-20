Общество
35 минут назад
Более 5`000 предпринимателей обратились за «коронавирусными» выплатами
Финансовая поддержка в регионе положена почти 14 000 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
5 300 заявлений от бизнеса подано на получение выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника. Это около 40% всех субъектов бизнеса, имеющих право воспользоваться данной формой поддержки, сообщает администрация Липецкой области. Всего в регионе, по данным территориальной налоговой службы, 13 900 предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях и имеющих право на выплаты на сотрудников. На каждого сотрудника ежемесячно можно получать по МРОТ.
- Среди сложных вопросов в региональном управлении экономики называют несоблюдение обязательного условия о наличии данных об организации в едином федеральном реестре субъектов малого предпринимательства. Наиболее часто это случается из-за просрочки в подаче налоговой декларации. Кроме того, в затруднительном положении оказываются предприниматели, фактически получавшие доход по виду деятельности, отнесенному к перечню пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, но не оформленному как основной, - отмечают в администрации Липецкой области.
Уже обработано почти 4 тысячи заявлений от субъектов с численностью работников 26 411 человек. Общая сумма выплат по ним составит 320 млн рублей. Более половины средств уже перечислены на счета получателей.
Право на выплаты имеют те организации, чья основная деятельность признана пострадавшей от пандемии. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля 2020 года исходя из суммы 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач. В том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Получить деньги предприниматели из наиболее пострадавших отраслей смогут при одном обязательном условии - максимальном сохранением занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.
Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление в налоговый орган в любой удобной форме. Посредством сети Интернет – через личный кабинет налогоплательщика (для юрлиц) или личный кабинет индивидуального предпринимателя на сайте ФНС. Также можно отправить заявление почтой. Уведомление о перечислении субсидии или сообщение об отказе в выплате субсидии с указанием причины будет направлено заявителю тем же способом, каким было направлено само заявление. Для получения субсидии за апрель 2020 года срок подачи заявления – с 1 мая до 1 июня 2020 года; для субсидии за май 2020 года – с 1 июня до 1 июля 2020 года.
- Среди сложных вопросов в региональном управлении экономики называют несоблюдение обязательного условия о наличии данных об организации в едином федеральном реестре субъектов малого предпринимательства. Наиболее часто это случается из-за просрочки в подаче налоговой декларации. Кроме того, в затруднительном положении оказываются предприниматели, фактически получавшие доход по виду деятельности, отнесенному к перечню пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, но не оформленному как основной, - отмечают в администрации Липецкой области.
Уже обработано почти 4 тысячи заявлений от субъектов с численностью работников 26 411 человек. Общая сумма выплат по ним составит 320 млн рублей. Более половины средств уже перечислены на счета получателей.
Право на выплаты имеют те организации, чья основная деятельность признана пострадавшей от пандемии. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля 2020 года исходя из суммы 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач. В том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Получить деньги предприниматели из наиболее пострадавших отраслей смогут при одном обязательном условии - максимальном сохранением занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.
Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление в налоговый орган в любой удобной форме. Посредством сети Интернет – через личный кабинет налогоплательщика (для юрлиц) или личный кабинет индивидуального предпринимателя на сайте ФНС. Также можно отправить заявление почтой. Уведомление о перечислении субсидии или сообщение об отказе в выплате субсидии с указанием причины будет направлено заявителю тем же способом, каким было направлено само заявление. Для получения субсидии за апрель 2020 года срок подачи заявления – с 1 мая до 1 июня 2020 года; для субсидии за май 2020 года – с 1 июня до 1 июля 2020 года.