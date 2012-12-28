Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Замечательный сосед: в День России мужчина со спущенными штанами обещал половой акт «всему подъезду»
Происшествия
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13 минут назад
10 доказанных краж: дело серийного вора направлено в суд
Житель Липецка полгода промышлял кражами из магазинов.
По данным следствия, в магазинах он складывал в рюкзак или пакет колбасу, сыр, шоколад и кофе, а затем, минуя кассовые зоны, покидал торговые залы. Ущерб превысил 54 тысячи рублей.
— Санкция инкриминируемых липчанину статей предусматривает до двух лет лишения свободы, — рассказали в областном управлении МВД.
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