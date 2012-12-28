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Общество
В Липецкой области объявлена воздушная тревога
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В Липецкой области дожди, грозы и до +21
Погода в Липецке
10 доказанных краж: дело серийного вора направлено в суд
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70
13 минут назад

10 доказанных краж: дело серийного вора направлено в суд

Житель Липецка полгода промышлял кражами из магазинов.

Полицейские передали в суд дело о серии краж из магазинов Липецка, обвиняемый, 27-летний житель города, промышлял ими полгода: с июля по декабрь 2024-го.


По данным следствия, в магазинах он складывал в рюкзак или пакет колбасу, сыр, шоколад и кофе, а затем, минуя кассовые зоны, покидал торговые залы. Ущерб превысил 54 тысячи рублей.

— Санкция инкриминируемых липчанину статей предусматривает до двух лет лишения свободы, — рассказали в областном управлении МВД.

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