Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под Ельцом полиция предотвратила сходку цыганских баронов
Происшествия
На улице Неделина «Газель» переломилась пополам
Происшествия
Умер известный липецкий театральный артист Михаил Янко
Культура
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецк – город фонтанов: вода бьёт ключом рядом с Сокольским парком
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +21
Погода в Липецке
В Липецкой области объявлена воздушная тревога
Происшествия
Желтый уровень действовал всю ночь: у соседей сбиты 30 БПЛА
Происшествия
В тайне от мужа перевела 6 миллионов: пенсионерка по ночам выполняла инструкции мошенников
Происшествия
10 доказанных краж: дело серийного вора направлено в суд
Происшествия
Читать все
Под Ельцом полиция предотвратила сходку цыганских баронов
Происшествия
На улице Неделина «Газель» переломилась пополам
Происшествия
Умер известный липецкий театральный артист Михаил Янко
Культура
Липецк – город фонтанов: вода бьёт ключом рядом с Сокольским парком
Общество
В тайне от мужа перевела 6 миллионов: пенсионерка по ночам выполняла инструкции мошенников
Происшествия
В Липецкой области объявлена воздушная тревога
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +21
Погода в Липецке
Желтый уровень действовал всю ночь: у соседей сбиты 30 БПЛА
Происшествия
10 доказанных краж: дело серийного вора направлено в суд
Происшествия
Читать все
Происшествия
586
59 минут назад
12

В тайне от мужа перевела 6 миллионов: пенсионерка по ночам выполняла инструкции мошенников

Чтобы выманить у женщины деньги, мошенники даже купили ей телефон.

О многоходовом мошенничестве рассказала пресс-служба областного управления МВД: 68-летнюю липчанку сначала напугали уголовным делом, а потом помогли избавиться от подозрений, а заодно и от сбережений семьи.

Обрабатывать 68-летнюю женщину мошенники начали в мессенджере. В конце мая с ней связался «сотрудник спецслужб» и поделился секретной информацией: на бывшей работе липчанки произошла утечка данных, которой воспользовались мошенники. Виновной в утечке следствие считает пенсионерку. 

Когда женщина была достаточно запугана, мошенники, которые к этой фазе обмана уже вызнали информацию о ее доходах, накоплениях, и счетах, предложили жертве перевести все деньги на безопасный счёт, что якобы поможет исключить её из числа подозреваемых.

«Липчанку проинформировали, что на человека с ее бывшего места работы уже возбудили уголовное дело за пособничество мошенникам. Также следователи центрального главка допрашивают банковского служащего, который незаконно оформлял кредиты на ее имя. Тем самым, пенсионерку убеждали, что нашли всех лиц, которые её скомпрометировали, и в скором времени липчанку перестанут беспокоить — нужно лишь «обезопасить средства», — рассказали в полиции.

Для убедительности мошенники оплатили женщине новый телефон за 40 тысяч рублей, через который и вели с ней дальнейшее общение. По их требованию она даже подписала договор о неразглашении информации. 

Деньги на безопасный счет женщина переводила втайне от мужа по ночам: она ездила на такси к банкоматам. Таким образом пенсионерка отправила аферистам шесть миллионов рублей.

«Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в УМВД по Липецкой области.

мошенничество
0
2
0
0
3

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
нигилист
4 минуты назад
Какие ожидаемые комментарии - "у одной пенсионэрки украли денег кучу - все пенсионеры богатеи" :) А почему мошенники разгоняли тему с бывшей работой пострадавшей - никто из комментаторов таким вопросом и не задался..
Ответить
Дед
9 минут назад
А говорят у нас пенсионеры бедные люди,мне кажется они самые богатые.
Ответить
ттт
18 минут назад
думается мне что как то на мозги влияют снижая критичность мышления, что то что осознанно услышать невозможно но передается динамиками телефона. Очевидно не на всех действует но и уязвимых много, люди последнее отдают без всяких сомнений.
Ответить
Гость
20 минут назад
Самые богатые - пенсионеры! Только ноют всем, что денег нет и жизнь дорогая
Ответить
Невероятно
23 минуты назад
Удивительно, но факт. В нынешнее время самыми обеспеченными стали пенсионеры, получившие жилье бесплатно во времена Союза. Они успевают и молодым детям, внукам помогать, и откладывать. Кто из молодых имеет 6 млн, кроме чиновников и предпринимателей? Да никто.
Ответить
Тетка
27 минут назад
Молодежь, погоди ругать поколение. То поколение имеет 6 миллионов в 68 лет. А что будете иметь вы, будучи пенсионерами? 6 миллионов, квартира, поездки на такси. Сомневаюсь, что нынешнее поколение столько накопит.
Ответить
indesit
27 минут назад
Выходить из игр нужно вовремя.
Ответить
Молодежь
44 минуты назад
Вот оно, поколение с лучшим в мире образованием! Вечно хающее молодёжь и считающее себя самыми умными, а всех остальных -дураками.
Ответить
Липчанка
9 минут назад
А сколько молодых разводят вы не в курсе? На кредитах,да на проститутках. И молодые многие кое-что имеют,не все с пустым карманом. А за бесплатные квартиры отработано десятилетиями,и вам от нас ещё достанется. Так что погоди языком как помелом махать.
Ответить
Гость
52 минуты назад
Умора да и только
Ответить
Гость
52 минуты назад
А говорят пенсионеры бедно живут
Ответить
Гость
19 минут назад
О чем и речь, там где 6 лямов там и 30 лямов. Живут один раз, смысл экономить на всем, собой на свет не унисут
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить