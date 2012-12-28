В тайне от мужа перевела 6 миллионов: пенсионерка по ночам выполняла инструкции мошенников

Чтобы выманить у женщины деньги, мошенники даже купили ей телефон.



О многоходовом мошенничестве рассказала пресс-служба областного управления МВД: 68-летнюю липчанку сначала напугали уголовным делом, а потом помогли избавиться от подозрений, а заодно и от сбережений семьи.Обрабатывать 68-летнюю женщину мошенники начали в мессенджере. В конце мая с ней связался «сотрудник спецслужб» и поделился секретной информацией: на бывшей работе липчанки произошла утечка данных, которой воспользовались мошенники. Виновной в утечке следствие считает пенсионерку.Когда женщина была достаточно запугана, мошенники, которые к этой фазе обмана уже вызнали информацию о ее доходах, накоплениях, и счетах, предложили жертве перевести все деньги на безопасный счёт, что якобы поможет исключить её из числа подозреваемых.«Липчанку проинформировали, что на человека с ее бывшего места работы уже возбудили уголовное дело за пособничество мошенникам. Также следователи центрального главка допрашивают банковского служащего, который незаконно оформлял кредиты на ее имя. Тем самым, пенсионерку убеждали, что нашли всех лиц, которые её скомпрометировали, и в скором времени липчанку перестанут беспокоить — нужно лишь «обезопасить средства», — рассказали в полиции.Для убедительности мошенники оплатили женщине новый телефон за 40 тысяч рублей, через который и вели с ней дальнейшее общение. По их требованию она даже подписала договор о неразглашении информации.Деньги на безопасный счет женщина переводила втайне от мужа по ночам: она ездила на такси к банкоматам. Таким образом пенсионерка отправила аферистам шесть миллионов рублей.«Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в УМВД по Липецкой области.