Общество

49 минут назад

29-летняя липчанка оштрафована за фейк о коронавирусе на 15 000 рублей

6 867
#коронавирус
1
29-летняя липчанка оштрафована за фейк о коронавирусе на 15 000 рублей
Загрузка плеера
В Липецке мировой суд вынес решение по административному делу 29-летней горожанки. За распространение не соответствующей действительности информации о коронавирусной инфекции женщина оштрафована на 15 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, горожанка распространила через мессенджер в родительской группе детского сада недостоверную информацию о якобы существующем сокрытии административными органами данных о числе заболевших коронавирсуной инфекцией. 

Действия женщины квалифицированы по статье 13.15.КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»).
6 867
#коронавирус
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

данковчанин

7 минут назад
Надо наказать мэра москвы, он же противоречил правительству.
ответить

прапор

8 минут назад
по 500000 нужно
ответить

вв

11 минут назад
...страна дураков ...да я от многих слышал что нам говорят не правду ....что болеют больше ....и их всех на 15 тыс .....штрафовать .....больше правды надо говорить .....и все будут доверять ....МЯСНИКОВ говорит ничего страшного ....а ПУТИН всем запретил работать неделю .....кому верить .....дааааа
ответить

Баба Яга

11 минут назад
Адвокат, + 100!
ответить

Адвокат

25 минут назад
Мало дали. Надо было тыщ 150 на грузить этой никчемном, страдающий дефицитом внимания профурсетке.
ответить

!

27 минут назад
Лучше бы отслеживали и отлавливали, кто прячется от карантина.
ответить

Еще в рубрике

Игорь Артамонов о коронавирусе: «Мы готовимся ко всем сценариям»
#коронавирус #Игорь Артамонов
109
Игорь Артамонов о коронавирусе: «Мы готовимся ко всем сценариям»

сегодня, 12:42

Общество
Садоводческие маршруты в Липецке начнут работать не раньше середины апреля
#садоводческие маршруты
43
Садоводческие маршруты в Липецке начнут работать не раньше середины апреля

сегодня, 12:12

Общество
Дома липчан должны ежедневно дезинфицировать
#коронавирус #дезинфекция
85
Дома липчан должны ежедневно дезинфицировать

сегодня, 10:43

Общество
В Краснинском районе за долги по алиментам арестовали… стадо коров
#Алименты #приставы #долги
11
В Краснинском районе за долги по алиментам арестовали… стадо коров

сегодня, 10:36

Общество
Липчане два года переплачивали за коммунальные услуги
#ЖКХ #ОДН #перерасчет
41
Липчане два года переплачивали за коммунальные услуги

сегодня, 10:05

Общество
Слияние двух футбольных школ в одну – это благо?
#Футбол #"Металлург"
10
Слияние двух футбольных школ в одну – это благо?

сегодня, 09:56

Общество