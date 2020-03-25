29-летняя липчанка оштрафована за фейк о коронавирусе на 15 000 рублей

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В Липецке мировой суд вынес решение по административному делу 29-летней горожанки. За распространение не соответствующей действительности информации о коронавирусной инфекции женщина оштрафована на 15 000 рублей.



Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, горожанка распространила через мессенджер в родительской группе детского сада недостоверную информацию о якобы существующем сокрытии административными органами данных о числе заболевших коронавирсуной инфекцией.



Действия женщины квалифицированы по статье 13.15.КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»).

