Общество
49 минут назад
29-летняя липчанка оштрафована за фейк о коронавирусе на 15 000 рублей
6 867
Загрузка плеера
В Липецке мировой суд вынес решение по административному делу 29-летней горожанки. За распространение не соответствующей действительности информации о коронавирусной инфекции женщина оштрафована на 15 000 рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, горожанка распространила через мессенджер в родительской группе детского сада недостоверную информацию о якобы существующем сокрытии административными органами данных о числе заболевших коронавирсуной инфекцией.
Действия женщины квалифицированы по статье 13.15.КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»).
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, горожанка распространила через мессенджер в родительской группе детского сада недостоверную информацию о якобы существующем сокрытии административными органами данных о числе заболевших коронавирсуной инфекцией.
Действия женщины квалифицированы по статье 13.15.КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»).
6 867
данковчанин
прапор
вв
Баба Яга
Адвокат
!