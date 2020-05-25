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20 минут назад

Губернатора обвинили в манипуляции коронавирусной статистикой. «В большую сторону», - ответили в администрации

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#коронавирус #Игорь Артамонов
Губернатора обвинили в манипуляции коронавирусной статистикой. «В большую сторону», - ответили в администрации

В липецких соцсетях появилась новая запись заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19. Авторы сообщения утверждают, что на записи губернатор и его куратор медицины обсуждают искажение статистики по коронавирусным больным. 

Сегодня в телеграмм-каналах и соцсетях появился фрагмент аудиозаписи заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, на котором Игорь Артамонов критикует своего заместителя Александра Ильина, укоряя его в неверной подаче информации в Москву относительно чего-то, касающегося статистики по заболеванию.

Авторы сообщения пишут: «Человек с голосом Артамонова настаивает на том, чтобы цифры поменяли в нужную сторону, «тем более, что они соответствуют действительности». Другие голоса говорят, что это не так просто. Хорошо хоть, что губернатор бдит и благодаря его настойчивости данные могут-таки изменить. В сторону, угодную губернатору, разумеется, ибо именно она всегда будет «соответствующей действительности». Впрочем, в этом мы могли убедиться еще тогда, когда стали свидетелями расхождений данных по умершим. Центр давал четверых, а регион настаивал на двух и таки настоял. Никто тогда за эти «ошибки» не понес ответственности, и вот история повторяется...».

GOROD48 попросил прокомментировать эту запись пресс-службу администрации области.

В ведомстве подтвердили подлинность фрагмента дискуссии, сделанной на одном из заседаний регионального оперативного штаба, но заявили, что ее участники не пытались манипулировать цифрами о заболеваемости коронавирусом.

- Обсуждался вопрос передачи информации по объему проводимых тестов но новую коронавирусную инфекцию в ИЦК - информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. В статистике ИЦК указывается меньшее количество тестов, чем проводится в регионе. Регион, действительно, уже сталкивался с ошибками со стороны ИЦК. В частности, когда в статистику по Липецкой области записали двух умерших, которых на тот момент в регионе не было. Тогда вопрос удалось оперативно решить, но это потребовало прямой связи с Минздравом и Роспотребнадзором. Минздрав тогда признал свою ошибку. Самой актуальной и точной информацией о количестве заболевших, умерших, проведенных тестов владеет только региональный оперативный штаб и региональное управление Роспотребнадзора. На попавшей в соцсети записи губернатор говорит о том, что для избежания статистических ошибок необходимо тщательно заполнять отчетность и быть на постоянной связи с руководством ИЦК. Никакой манипуляции со статистикой в регионе нет. Вся информация многократно проверяется разными ведомствами. На записи, которую попытались представить скандальной, обсуждали тестирование на коронавирус, а не количество заболевших, на примере одной из четырех аккредитованных для таких исследований лабораторий, действующих в регионе, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Таким образом, можно предположить, что кто-то в окружении липецкого губернатора еще раз попытался его дискредитировать. Первый раз это случилось 6 мая. Тогда на заседании оперштаба Игорь Артамонов в разговоре с главой Липецка Евгений Уваркиной предложил продезинфицировать от клещей с помощью спецтехники парки и городскую набережную, преследуя еще одну цель: разогнать не соблюдающих режим самоизоляции горожан из обработанных с ее помощью мест. СМИ, оппозиционные политики, светские львицы и блогеры хайпанули на этом фрагменте аудиозаписи. Очевидно, новый слив преследует ту же цель.

Как утекает информация с закрытых заседаний штаба, в пресс-службе областной администрации не комментируют.
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#коронавирус #Игорь Артамонов

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