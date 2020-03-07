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Игорь Артамонов обратился к жителям области в связи с выявлением инфицированных коронавирусом

60 4366
#коронавирус
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Игорь Артамонов обратился к жителям области в связи с выявлением инфицированных коронавирусом
В связи с выявлением в Липецкой области трех случаев коронавирусной инфекции Игорь Артамонов обратился к жителям региона.



«Уважаемые жители Липецкой области, к сожалению, сегодня выявлены первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией в нашей области.

Заболевших трое. Все заразились в Италии. Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Все лица, находившиеся с ними в тесном контакте, изолированы в обсерватор, за ними ведется медицинское наблюдение.

Все службы области работают четко и слажено. Прошу вас не поддаваться панике и провокациям. Доверяйте информации только из официальных источников», - говорится в обращении.
60 4366
#коронавирус
6

Комментарии (60)

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Доктор медицинских наук

15 секунд назад
Пейте самогон!И будите здоровы.
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Елена

17 секунд назад
Как можно противостоять вирусу, если в аптеках Липецка нет простых масок. Все отправили в Китай?
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Гость

42 секунды назад
Судя по кривой прироста жараженных, кконцу месяца будет от 100 до 400. Наша доблестная влать и мед.работники прещелкали инфекцию. Сколько дней они гуляли по городу и обсеменяли население? Неподдаваться панике... Вопрос к Артамонову. Ждать 1000 или 3000 будем для принятия мер или как? Дети в школу ходить дальше будут ходить? Какие меры вв србираетесь предпринимать?
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Катерина

54 секунды назад
Работаю в продуктовом магазине. В Грязях Есть одна покупательница ,которая каждый день скупает крупы ,сахар,масло. На мой вопрос "зачем?",она ответила ,что боится короновируса.Господи ,ну если на то дело пошло ,то крупа,масло и сахар не спасет вашу душу от этого вируса .... Это я ей сказала. Она ответила " зато сытой умру" мдаа, думаю ,ппц товарищи ,дожили ...А ,так по существу в Липецке выявлялся когда-то свиной Грипп. Тоже в свое время будоражил людей. И тоже была паника. Не такая конечно как с этим коронавирусом ,но была. А как же птичий грипп? Как же Эбола ? Как же спид? Как же американский грипп? Все эти болезни опасны ,если не лечить. Да ,я уверена ,что многие Липчане уже переболели этим вирусом,как и обычным ОРВИ. Не может быть у нас всего 3 случая зараженных
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данковчанин

2 минуты назад
Нормальный человек в такое время никуда не полетит. Да у него и денег нет...А эти.....нужно силовикам проверить их доходы . И каждого кто выезжает заграницу нужно проверять на доходы. Может быть поменьше будут ездить.
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аРТЭМОН и губасто ботэксная помошница

3 минуты назад
Милая сОсала, куда же ты без нас
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Перри Мейсон

4 минуты назад
Надо Хомута проверить. Он любит по заграницам мотаться
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eeeee

4 минуты назад
Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://bit.vodka/miopres
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будто дома нет проблем

4 минуты назад
Олеся, не говори заипал вова пУТИН со своей шайкой мотаться по заграницам
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Ваш

5 минут назад
Пря Сталяне по заграницам никто не ездил!
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