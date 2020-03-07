Общество
сегодня, 15:18
Игорь Артамонов обратился к жителям области в связи с выявлением инфицированных коронавирусом
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В связи с выявлением в Липецкой области трех случаев коронавирусной инфекции Игорь Артамонов обратился к жителям региона.
«Уважаемые жители Липецкой области, к сожалению, сегодня выявлены первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией в нашей области.
⠀
Заболевших трое. Все заразились в Италии. Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Все лица, находившиеся с ними в тесном контакте, изолированы в обсерватор, за ними ведется медицинское наблюдение.
⠀
Все службы области работают четко и слажено. Прошу вас не поддаваться панике и провокациям. Доверяйте информации только из официальных источников», - говорится в обращении.
«Уважаемые жители Липецкой области, к сожалению, сегодня выявлены первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией в нашей области.
⠀
Заболевших трое. Все заразились в Италии. Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Все лица, находившиеся с ними в тесном контакте, изолированы в обсерватор, за ними ведется медицинское наблюдение.
⠀
Все службы области работают четко и слажено. Прошу вас не поддаваться панике и провокациям. Доверяйте информации только из официальных источников», - говорится в обращении.
60 4366
Доктор медицинских наук
Елена
Гость
Катерина
данковчанин
аРТЭМОН и губасто ботэксная помошница
Перри Мейсон
eeeee
будто дома нет проблем
Ваш