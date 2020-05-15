Общество
сегодня, 12:43
Родители штурмуют управления Пенсионного фонда
Подать заявление на выплату в 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет все ещё очень непросто.
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С 12 мая абсолютно все семьи с детьми от 3 до 16 лет вне зависимости от уровня доходов получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка. Саму выплату начнут выдавать с 1 июня, а вот возможность подать заявление уже появилась. По крайней мере - чисто теоретически. На практике многие родили столкнулись с суровой действительностью: портал госуслуг из-за огромного трафика не справляется со своим задачами, и, судя по гневным комментариям родителей, то не находит СНИЛС ребенка, то в самый последний момент пишет: «Что-то пошло не так».
Что-то пошло не так - это, пожалуй, самое точно определение той, ситуации, что возникла с подачей заявлений на новую «коронавирусную» выплату на детей. Несмотря на все уговоры «сидеть дома» и оформлять услугу дистанционно, родители штурмуют отделения Пенсионного фонда. Ceгодня уже четвертый день с начала оформления единовременной выплаты, а ажиотаж пока не спадает. По данным федеральных СМИ, только за первые сутки по стране заявления на 10 000 рублей подали 2 миллиона 600 тысяч человек из 27 миллионов потенциальных получателей новых выплат.
Объявление на дверях межрайонного Управления Пенсионного фонда России в Грязинском районе Липецкой области на улице Коммунальной, 6 «Уважаемые посетители! В целях сохранения Вашего здоровья в период борьбы с коронавирусом СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ между собой не менее 1,5 метра» теперь выглядит как злая усмешка. Какая дистанция, какое здоровье, если на кону 10 тысяч рублей? В помещении Управления народ толпится в очередях - сегодня внутри здания, а вчера очередь стояла и на улице. Не пугает настойчивых грязинцев даже тот факт, что сразу два многоквартирных дома по соседству с Пенсионным фондом - Коммунальная, 8/7 и Чайковского, 13/6 обозначены на официальной карте распространения коронавирусной инфекции.
И знаете, этих бесстрашных людей даже можно понять. «Детей кормить нечем» для некоторых из них - не фигура речи.
- У меня пятеро детей, - рассказала GOROD48 39-летняя Татьяна Егорова. - На троих из них - 7-летних близняшек и 15-летнюю девочку мне положена выплата в 10 тысяч рублей. - Накануне я через сайт записалась на приём в Управление Пенсионного фонда в Грязинском районе. Мне было назначено время - сегодня в 9:45. Но в 10:15 мне сказали, что сегодня заявление на единовременную выплату у меня не примут и теперь записали аж на 7 августа! А нам жить не на что: я нахожусь в декретном отпуске по уходу за 2-летним сыном, а муж уже 2,5 месяца сидит без работы - он работал вахтовым методом, и из-за ограничений в связи с коронавирусом не смог выехать на очередную вахту.
- Я записалась ещё позавчера, - говорит 31-летняя Юлия Леонова. - Подруге вчера удалось подать здесь заявление, а мне вот дали талон на 11:15, и теперь разворачивают - говорят, что не могут всех принять, что база перегружена и висит, и что теперь я должна снова прийти по записи - а записали аж на 9 июля. Ребёнок у меня один, ему 8 лет.
- Я пришла только узнать, что нужно для того, чтобы 10 тысяч получить, - сообщила GOROD48 Анна Цыганова. - Мне дали бланк заявления, который нужно заполнить дома, сказали, что принять не могут, очередь большая. А ещё сказали приходить в июне и узнавать, будут ли свободные талоны на запись.
А вот 33-летней Юлии Бойченко повезло: её сегодня приняли, ведь она ещё в апреле по телефону записалась на приём, чтобы оформить 5-тысячную выплату на младшего ребёнка, а когда пришло время идти в Пенсионный - и новая выплата на трехлетнего сына подоспела.
В Пенсионном фонде грязинцам доходчиво объясняют: оформляйте все сами, дистанционно через портал госуслуг, а если не получается - то со следующей недели можно обратиться и в МФЦ - «Они тоже будут помогать людям». Но из очереди выкрикивают: «Вчера были в МФЦ, меня оттуда прогнали».
- Не спешите, потихонечку все будет доступно, - предельно вежливо продолжает сотрудница Пенсионного фонда.
- У меня четверо детей, - как бы извиняясь, говорит молодой мужчина из очереди...
Чтобы хоть как-то утешить людей, в Грязинском Управлении Пенсионного фонда распечатали и раздают бланки заявления на единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. Но ведь потом эти заполненные бланки понесут обратно, а значит, снова очереди....
Накануне пресс-секретарь Отделения Пенсионного фонда России по Липецкой области Наталия Корнеева сообщила, как обстоит ситуация в Липецке и Липецком районе: «На сегодняшний день принято 308 заявлений на 10 тысяч детям от 3 до 15 лет включительно; 91 заявление на выплату 5 тысяч детям до 3 лет. Подать заявление на выплаты жители Липецка и Липецкого района могут в клиентских отделениях на Соборной, 3, на Меркулова, 4. Сегодня открылось еще одно клиентское отделение на Ворошилова, 11. Все три адреса сейчас являются единой клиентской службой по оформлению детских выплат».
Сотрудники Пенсионного фонда России отмечают, что подать заявление на выплаты за детей от 3 до 15 лет включительно удобнее через сайт госуслуг. По словам представителей ПФР, на сайте фонда размещена полная информация о процедурах оформления документов на получение выплат, а также подготовлены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Кроме этого, инструкции о порядке оформления выплат розданы руководителям предприятий с численностью сотрудников от 300 человек. Ведется работа с управление образования и науки. Инструкции распространяют через родительские чаты - подробными «лайфхаками» уже охвачены 300 тысяч человек.
Дополнительное клиентское отделение Пнсионного фонда России для принятия заявлений открыто и в Ельце, в администрации города. Жители других муниципалитетов обращаются в действующие отделения ПФР.
Ну и главное, что пытаются донести до родителей: все успеют, на всех хватит. Торопиться не надо. У семей есть почти 5 месяцев, чтобы подать заявления на выплату - их будут принимать вплоть до 1 октября.
Что-то пошло не так - это, пожалуй, самое точно определение той, ситуации, что возникла с подачей заявлений на новую «коронавирусную» выплату на детей. Несмотря на все уговоры «сидеть дома» и оформлять услугу дистанционно, родители штурмуют отделения Пенсионного фонда. Ceгодня уже четвертый день с начала оформления единовременной выплаты, а ажиотаж пока не спадает. По данным федеральных СМИ, только за первые сутки по стране заявления на 10 000 рублей подали 2 миллиона 600 тысяч человек из 27 миллионов потенциальных получателей новых выплат.
Объявление на дверях межрайонного Управления Пенсионного фонда России в Грязинском районе Липецкой области на улице Коммунальной, 6 «Уважаемые посетители! В целях сохранения Вашего здоровья в период борьбы с коронавирусом СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ между собой не менее 1,5 метра» теперь выглядит как злая усмешка. Какая дистанция, какое здоровье, если на кону 10 тысяч рублей? В помещении Управления народ толпится в очередях - сегодня внутри здания, а вчера очередь стояла и на улице. Не пугает настойчивых грязинцев даже тот факт, что сразу два многоквартирных дома по соседству с Пенсионным фондом - Коммунальная, 8/7 и Чайковского, 13/6 обозначены на официальной карте распространения коронавирусной инфекции.
И знаете, этих бесстрашных людей даже можно понять. «Детей кормить нечем» для некоторых из них - не фигура речи.
- У меня пятеро детей, - рассказала GOROD48 39-летняя Татьяна Егорова. - На троих из них - 7-летних близняшек и 15-летнюю девочку мне положена выплата в 10 тысяч рублей. - Накануне я через сайт записалась на приём в Управление Пенсионного фонда в Грязинском районе. Мне было назначено время - сегодня в 9:45. Но в 10:15 мне сказали, что сегодня заявление на единовременную выплату у меня не примут и теперь записали аж на 7 августа! А нам жить не на что: я нахожусь в декретном отпуске по уходу за 2-летним сыном, а муж уже 2,5 месяца сидит без работы - он работал вахтовым методом, и из-за ограничений в связи с коронавирусом не смог выехать на очередную вахту.
- Я записалась ещё позавчера, - говорит 31-летняя Юлия Леонова. - Подруге вчера удалось подать здесь заявление, а мне вот дали талон на 11:15, и теперь разворачивают - говорят, что не могут всех принять, что база перегружена и висит, и что теперь я должна снова прийти по записи - а записали аж на 9 июля. Ребёнок у меня один, ему 8 лет.
- Я пришла только узнать, что нужно для того, чтобы 10 тысяч получить, - сообщила GOROD48 Анна Цыганова. - Мне дали бланк заявления, который нужно заполнить дома, сказали, что принять не могут, очередь большая. А ещё сказали приходить в июне и узнавать, будут ли свободные талоны на запись.
А вот 33-летней Юлии Бойченко повезло: её сегодня приняли, ведь она ещё в апреле по телефону записалась на приём, чтобы оформить 5-тысячную выплату на младшего ребёнка, а когда пришло время идти в Пенсионный - и новая выплата на трехлетнего сына подоспела.
В Пенсионном фонде грязинцам доходчиво объясняют: оформляйте все сами, дистанционно через портал госуслуг, а если не получается - то со следующей недели можно обратиться и в МФЦ - «Они тоже будут помогать людям». Но из очереди выкрикивают: «Вчера были в МФЦ, меня оттуда прогнали».
- Не спешите, потихонечку все будет доступно, - предельно вежливо продолжает сотрудница Пенсионного фонда.
- У меня четверо детей, - как бы извиняясь, говорит молодой мужчина из очереди...
Чтобы хоть как-то утешить людей, в Грязинском Управлении Пенсионного фонда распечатали и раздают бланки заявления на единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. Но ведь потом эти заполненные бланки понесут обратно, а значит, снова очереди....
Накануне пресс-секретарь Отделения Пенсионного фонда России по Липецкой области Наталия Корнеева сообщила, как обстоит ситуация в Липецке и Липецком районе: «На сегодняшний день принято 308 заявлений на 10 тысяч детям от 3 до 15 лет включительно; 91 заявление на выплату 5 тысяч детям до 3 лет. Подать заявление на выплаты жители Липецка и Липецкого района могут в клиентских отделениях на Соборной, 3, на Меркулова, 4. Сегодня открылось еще одно клиентское отделение на Ворошилова, 11. Все три адреса сейчас являются единой клиентской службой по оформлению детских выплат».
Сотрудники Пенсионного фонда России отмечают, что подать заявление на выплаты за детей от 3 до 15 лет включительно удобнее через сайт госуслуг. По словам представителей ПФР, на сайте фонда размещена полная информация о процедурах оформления документов на получение выплат, а также подготовлены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Кроме этого, инструкции о порядке оформления выплат розданы руководителям предприятий с численностью сотрудников от 300 человек. Ведется работа с управление образования и науки. Инструкции распространяют через родительские чаты - подробными «лайфхаками» уже охвачены 300 тысяч человек.
Дополнительное клиентское отделение Пнсионного фонда России для принятия заявлений открыто и в Ельце, в администрации города. Жители других муниципалитетов обращаются в действующие отделения ПФР.
Ну и главное, что пытаются донести до родителей: все успеют, на всех хватит. Торопиться не надо. У семей есть почти 5 месяцев, чтобы подать заявления на выплату - их будут принимать вплоть до 1 октября.
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