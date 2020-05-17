Если деньги не радуют - значит, они не ваши

Итоги недели

Главные новости этой недели были так или иначе связаны с деньгами. С этого и начнем.11 мая Владимир Путин объявил о завершении в России периода нерабочих дней. При этом президент отметил, что решения о смягчении или сохранении ограничений принятых в регионах должны принимать губернаторы. В администрации региона тут же заявили:Но главным в очередном «коронавирусном» послании президента было другое: в России впервые прибегнут к уже сложившейся мировой практике массовой раздачи денег населению для стимулирования потребительской активности населения в условиях пандемии. Эта практика называется «вертолетными деньгами».Термин принадлежит лауреату Нобелевской премии по экономике Милтону Фридману. В 1969 году в работе «Оптимальное количество денег» он привел гипотетический пример стимулирования спроса путем разбрасывания денежных купюр с вертолета. Идея в том, что прямые трансферы домохозяйствам являются самым простым способом увеличить инфляцию до целевых показателей и стимулировать экономическую активность: заметив увеличение количества денег в обращении, люди начнут тратить свободнее.Россиянам только оставалось облизываться на «вертолетные» выплаты в разных странах мира связи с карантинными мерами по COVID-19. Так, Германия выделили самозанятым гражданам и небольшим компаниям (до 5 сотрудников) единовременные невозвратные гранты в размере до 9000 евро. Компании со штатом до 10 сотрудников могут претендовать на грант до 15 000 евро. Если родителям приходится сидеть дома из-за закрытых школ и детсадов, государство компенсирует им 67% зарплаты в течение полутора месяцев, но не более 2016 евро на человека (160 500 рублей по сегодняшнему курсу Центробанка РФ).Австралия выделили по 750 местных долларов 6,6 млн граждан с низким доходом. Некоторые из этих категорий граждан (студенты, фермеры, вдовы и т.д.) с 27 апреля начали получать «коронавирусную надбавку» в размере 550 долларов (26 000 рублей) каждые две недели.Канада временно увеличила детское пособие на 300 своих долларов (16 500 рублей) на каждого ребенка. В апреле люди с низким доходом получили единовременные выплаты в 400 долларов (22 000 рублей) для одиноких лиц и 600 долларов (33 000 рублей) для супружеских пар. Потерявшим работу людям в Канаде с апреля выплачивают по 500 долларов (27 500 рублей) в неделю в течение 4-х месяцев.Великобритания приняла масштабную программу поддержки бизнеса, которая в том числе направлена на сохранение рабочих мест. С 1 марта в течение минимум трех месяцев государство будет компенсировать работодателям 80% зарплат сотрудников, отправленных в вынужденный отпуск из-за коронавируса, но не более 2500 фунтов (236 000 рублей) в месяц на человека. Страховые и пенсионные взносы за сотрудников вместо компаний также выплатит государство. Малый бизнес может получить грант в размере 10 000 фунтов (946 000 рублей), если его доходы стремятся к нулю.В марте в США пошли на прямые выплаты гражданам, чей доход не превышает 75 000 долларов в год, в размере 1200 долларов на взрослого члена семьи и дополнительно по 500 долларов на каждого ребенка. В России такие выплаты получат семьи, в которых есть дети в возрастеВ России с апреля 5 тысяч рублей положены семьям, имеющих право на материнский капитал (см.). На детей до 3 лет государство выделит, таким образом, 15 тысяч рублей за три месяца - с апреля по июнь. Но по настоящему «вертолетными» такая выплата стала с этой недели - право них получили все дети в возрасте до 3 лет! Более того, Владимир Путин объявил о том, что семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.Выплата в 5 тысяч рублей - это 67,9 доллара по сегодняшнему курсу ЦБ РФ, или 62,7 евро. Выплата в 10 тысяч рублей, соответственно, составит 135,8 долларов или 145,4 евро. Много это или мало по сравнению с «вертолетными выплатами» в Северной Америке или в ЕС, решайте сами. Но факт остается фактом: в современной России впервые обратились к этой практике. Экономисты, впрочем, заявляют, что деньги на такие выплаты будут получены не из госкубышки под названием Фонд национального благосостояния, а за счет включенного станка Центробанка, что повлечет за собой дальнейшее обесценивание рубля.Как только стало известно о 10-тысячных детских выплатах, россияне ринулись за деньгами.На следующий день имеющий право на такую выплату корреспондент GOROD48 провел эксперимент, попытавшись оставить соответствующее заявление на портале госуслуг. Первая попытка была сделана в 8.30 утра, однако победителем бюрократической машины он стал только в 15:03.- Хотя моему заявлению присвоили номер №766634580, я чувствовала себя №1 среди 27 миллионов россиян - потенциальных получателей «коронавирусной» выплаты на детей от 3 до 16 лет (см.).Итак, мало кого остановил то, что обратиться за выплатой можно дистанционно и что заявления от граждан будут принимать вплоть до 1 октября. Президент России обратил внимание на сбои в работе портала Госуслуг при попытке граждан подать заявление на выплаты за детей. Владимир Путин отметил, что портал «не справился с этим объемом обращений».- Двести тысяч человек в едином порыве положат любые информационные сервисы! Необходимо справиться с этой ситуацией. Пожалуйста, отработайте алгоритмы действий для Единой диспетчерской службы, чтобы липчане знали, что они не забыты, что все получат причитающиеся им деньги, о которых говорил президент страны, - обратился к своему заместителю Александру Ильину губернатор Игорь Артамонов.Подать заявление на детские выплаты удобнее и безопаснее для здоровья через сайт госуслуг. На сайте ПФР размещена полная информация о процедурах оформления документов на получение выплат, подготовлены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Инструкции о порядке оформления выплат розданы руководителям предприятий с численностью сотрудников от 300 человек. «Лайфхаки» распространяют через родительские чаты... Но выяснилось, что денег народ хочет здесь и сейчас! Несмотря на режим #сидимдома, мамочки оккупировали отделения ПФР, желая как можно скорее сдать очно документы на получение 10-тысячных выплат. В итоге (по данным федеральных СМИ, только за первые сутки по стране заявления на эти выплаты подали 2,6 миллиона человек из 27 миллионов потенциальных получателей. Как это было в Грязях, читайте в публикацииВсе происходящее показывает, во-первых, кризис доверия людей государству, во-вторых, отсутствие здравого смысла в действиях народа, ведь домой из ПФР можно вполне принести инфекцию.Между тем. С учетом внесенных изменений региональный бюджет на этот год по доходам после решений сессии облсовета составил 68,7 млрд рублей, по расходам - 75,6 миллиарда. Дефицит бюджета вырос до 7,5 млрд рублей.Дела с финансами плохи. Дела у бизнеса - еще хуже. Так,. Помощь деньгами предусмотрена для бизнеса, ведущего деятельность в отраслях, в наибольшей степени пострадавших от пандемии COVID-19 в апреле и мае. Работники таких предприятий могут претендовать на выплату в 12 130 рублей. Выплачиваться субсидии будут в мае и июне.Новые реалии диктуют новые меры экономии. И мы скоро увидим, как отразится «домашний арест» на благосостоянии граждан. Но уже на этой неделе в соцсетях появилось сообщение о том, что в администрации области «издали негласное распоряжение, по которому под роспись все директора образовательных учреждений обязаны уволить людей старше 65 лет. Это не только учителя, но и технический состав - вахтерши, уборщицы. Чтобы под тему коронавируса не выплачивать деньги из соцстраха. Директоров обязали уволить их по собственному желанию в течение недели, чтобы не платить деньги по сокращению». Но. Хорошо, если эти заявления окажутся правдой.Как только 11 мая с экранов телевизоров исчез Путин, в мэрии Липецка заявили:. А в администрации области решили, что. От администраций этих торговых объектов требуется стопроцентная термометрия посетителей на входе, контроль за социальным дистанцированием покупателей, дезинфекция по графику. Впрочем, на этой неделе ни вещевые рынки, ни бутики в ТРЦ площадью свыше 5000 кв.м. так и не открылись - свое добро на это не дал региональный Роспотребнадзор.Во вторник стало ясно, что- Если ситуация будет развиваться негативно, вернем прежние ограничения. Режим самоизоляции сохраняется для приехавших в наш регион, хронически больных людей и для жителей области в возрасте 65 лет и старше. Масочный режим обязателен для общественных мест, транспорта, торговых объектов, работающих предприятий всех форм собственности, - завил Игорь Артамонов.До обычного доэпидемиологического уровня в регионе на этой неделе восстановили муниципальное и внутриобластное автобусное сообщение (водители обязаны работать в масках и перчатках, пассажиры должны быть в масках). Авиасообщение будет восстанавливаться по запросам авиакомпаний. Решение по возобновлению движения поездов дальнего следования принимает РЖД.Если 13 мая, то уже в пятницу(всего в областном центре - 70 муниципальных детских садов, которые до введения режима самоизоляции посещали 28,6 тысяч детишек). Увеличению спроса на дошкольные образовательные учреждения послужило упрощение процедуры возвращения в них детей.. В то же время родителям необходима еще одна справка - с их места работы.На этой неделе разрешился еще один вопрос: с проведением итоговой аттестации в школах. В начале недели в мэрии Липецка заявили, что, так как это - вопрос общегосударственный. Так и произошло (см.). Окончательные даты начала экзаменов для 11-классников будут озвучены в ближайшее время. При этом выпускникам, не планирующим поступать в вузы, аттестат могут выдать просто по итогам года.А что же с каникулами? Пока предварительные планы департамента образования мэрии Липецка таковы: первоклассники закончат учебу 18 мая, виртуальный в связи с дистанционным обучением последний звонок для учеников вторых и третьих классов прозвучит 25 мая, а для тех, кто учится в 4-11 классах - 29 мая. При этомпо причине сложившейся эпидемиологической ситуации.Интересно, что та же эпидемиологическая ситуация не помешала власти уже скорректировать сроки проведения другой традиции - летнего отдыха для школьников. Так, еще в начале мая в мэрии Липецка заявили о том, что, и что в этом году первые две смены - июньская и июльская - в «Орленке и «Солнечном» городским департаментом образования даже не рассматриваются. И вот поворот наоборот: на этой неделе вице-губернатор Анатолий Якутин заявил, чтоВ связи с этим возникают два вопроса. Первый: неужели через месяц мы забудем о коронавирусе как о страшном сне? Любой эпидемиолог скажет, что нет, что этот вирус с нами уже навсегда, и что все надежды на уменьшение смертности от него связаны с разработкой вакцины. Второй вопрос: если же власти все же рискнут открыть лагеря 22 июня, почему бы тогда и не провести «Липецкие зори»? Ведь кажется, что некоторые школьницы пошли в 10-11 классы только из-за возможности покрасоваться на выпускных, создав себе соответствующее портфолио.Коронавирус, между тем, продолжает свое наступление. Вчера нам сообщили, что. В субботу. Таким образом, всего на территории региона зарегистрировано 1133 случая новой коронавирусной инфекции с момента выявления первых больных (на этой неделе в УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 сообщили, что).По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора, среди заболевших все больше пенсионеров-дачников. И главный государственный санитарный врач региона не уверен, что в Липецке так уж было необходимо открывать садоводческие маршруты (см.). В то же время мэрия Липецка сообщает:Между тем,. Весной этого года в городском управлении ЗАГС сделано всего на 37 записей о смерти больше, чем весной прошлого.. Так в администрации области прокомментировали сообщения телеграмм-каналов об объединении Липецкой области с Тамбовской и даже Московской.. Так закончилась история 32-летней женщины, попавшей в больницу «Липецк-Мед» с больным ребенком. Женщина разместила в соцсети снимки больничного ужина и сопроводила их эмоциональным комментарием, а позже сказала, что, что, возможно, увидела в пище то, чего в ней не было. Тем не менее она попала под суд по обвинению в злоупотреблении свободой массовой информации. В процессе подсудимая забрала свои слова обратно, заявив о том, что в липецкой больнице пациентов накормили червивой рыбой.. Такой вывод сделали аудиторы региональной Контрольно-счетной палаты. По итогам проверки футбольный клуб «Металлург» привлекли к административной ответственности за допущенные нарушения. А где же посадки?