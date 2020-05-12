13 мая администрация Липецкой области отменяет цифровые пропуска и смягчает ограничительный режим

Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции губернатор Игорь Артамонов объявил о смягчении режима самоизоляции.

- Мы приостанавливаем режим самоизоляции и пропускной режим. Если ситуация будет развиваться негативно, все вернём. Режим самоизоляции сохраняется для приехавших в наш регион, хронически больных людей и для жителей области в возрасте 65 лет и старше. Масочный режим обязателен для общественных мест, транспорта, торговых объектов, работающих предприятий и организаций, - завил Игорь Артамонов.По словам Игоря Артамонова, по сравнению с иными субъектами федерации в Липецкой области уже работают многие бизнесы.- В Москве только разрешили работу строителям, а мы и не запрещали их работу. Нам радикально прибавлять в уровне свобод достаточно сложно. Все будет зависеть от коэффициента распространёния инфекции, свободных коек в коронавирусных госпиталях, количества проведённых тестов. Если по 47-46 человек в сутки будет у нас болеть, то это будет хорошо. Тогда будут разрешены новые свободы, - продолжил губернатор.Игорь Артамонов рассказал, что число дежурных групп в детских садах удваивается. Позже детсады откроют полностью.В области восстанавливается до обычного доэпидемиологического уровня автобусное сообщение. Но, как водители, так и пассажиры должны пользоваться масками и перчатками. Авиасообщение будет восстанавливаться по запросам авиакомпаний. Решение по возобновлению движения поездов дальнего следования принимает РЖД.Открываются для свободного посещения кладбища. ТРЦ, вещевые рынки, общепит, спортзалы пока остаются закрытыми. МФЦ пока работают по записи. Свободного посещения в них не будет.Глава региона попросил соцслужбы и Пенсионный фонд не прекращать информировать население о положенных им выплатах.- Двести тысяч человек в едином порыве положат любые информационные сервисы! Необходимо справиться с этой ситуацией. Пожалуйста, отработайте алгоритмы действий для Единой диспетчерской службы, чтобы липчане знали, что они не забыты, что все получат причитающиеся им деньги, о которых говорил президент страны, - обратился к вице-губернатору Александру Ильину глава региона.Вице-губернатор Дмитрий Аверов рассказал о критериях возобновления работы ТРЦ. Для этого необходима стопроцентная термометрия посетителей на входе, график дезинфекции. При наличии этих условий возможно возобновление таких торговых объектов площадью свыше пяти тысяч квадратных метров.- Главный показатель заболеваемости оценивается еженедельно. После этого высшее должностное лицо субъекта Федерации объявляет о снижении или ужесточении требований режима самоизоляции, - сказал руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев.