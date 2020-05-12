В марте-апреле смертность в Липецке осталась в пределах обычных показателей

Весной этого года в городском управлении ЗАГС сделано всего на 37 записей о смерти больше, чем весной прошлого.





В Липецке в марте прошлого года умерли 567 человек, в апреле - 602. По данным управления ЗАГС администрации Липецка, в областном центре в марте этого года умерли 615 человек, в апреле - 591. И это - обычные показатели смертности. Эпидемия COVID-19, как выяснилось, не дала ее резкого роста, как это случилось, например, в столице России, где в апреле этого года ушли из жизни на 15,5% больше москвичей , чем в апреле 2019 года.В Липецке в марте прошлого года умерли 567 человек, в апреле - 602.