Общество
46 минут назад
В марте-апреле смертность в Липецке осталась в пределах обычных показателей
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Весной этого года в городском управлении ЗАГС сделано всего на 37 записей о смерти больше, чем весной прошлого.
По данным управления ЗАГС администрации Липецка, в областном центре в марте этого года умерли 615 человек, в апреле - 591. И это - обычные показатели смертности. Эпидемия COVID-19, как выяснилось, не дала ее резкого роста, как это случилось, например, в столице России, где в апреле этого года ушли из жизни на 15,5% больше москвичей, чем в апреле 2019 года.
В Липецке в марте прошлого года умерли 567 человек, в апреле - 602.
В Липецке в марте прошлого года умерли 567 человек, в апреле - 602.
3 589
Григорьев
ёпт
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