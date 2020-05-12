Общество

46 минут назад

В марте-апреле смертность в Липецке осталась в пределах обычных показателей

3 589
#коронавирус #демография
В марте-апреле смертность в Липецке осталась в пределах обычных показателей

Весной этого года в городском управлении ЗАГС сделано всего на 37 записей о смерти больше, чем весной прошлого.

По данным управления ЗАГС администрации Липецка, в областном центре в марте этого года умерли 615 человек, в апреле - 591. И это - обычные показатели смертности. Эпидемия COVID-19, как выяснилось, не дала ее резкого роста, как это случилось, например, в столице России, где в апреле этого года ушли из жизни на 15,5% больше москвичей, чем в апреле 2019 года.

В Липецке в марте прошлого года умерли 567 человек, в апреле - 602.
3 589
#коронавирус #демография

Комментарии (3)

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Григорьев

5 минут назад
Ничего удивительно. За 2 месяца ужастной страшенной эпидемии в миллионной области умерли 3 ТРИ человека.. Человечество такого не переживёт
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ёпт

19 минут назад
Думаю, что смертность осталась на уровне из-за того, что и так в Липецке смертность высокая. Т.е. больного быстрее добивает какое-нибудь другое заболевание, а не коронавирус. Например, онкология. А у нас в Липецке негласное распоряжение ни в коем случае не ставить заключение, что человек умер от онкологии. От любого другого сопутствующего заболевания, но ни в коем случае ни от онкологии.
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===

26 минут назад
Будем ждать статистику за май!
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