В том силе 446 малышей сегодня находятся в 55 дежурных группах детских садов Липецка.

В Липецкой области в детские сады привели почти 1,5 тысячи детей. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, если вчера в регионе были открыты 136 детсадов, работали 179 групп, в которые пришли 1338 детей, то сегодня открыты уже 149 детсадов, 186 групп, в которые привели 1475 детей.



В областном центре дежурные группы открыты в 55 дошкольных учреждениях. Всего в Липецке работают 55 дежурных групп, в которых привели 446 детей. Количество дежурных групп постоянно увеличивается: так, накануне они работали в 44 детских садах Липецка, вчера в городе было 50 дежурных групп, а привели в них 338 человек.