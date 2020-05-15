Общество

сегодня, 10:35

В детские сады привели почти 1,5 тысячи детей

5 959
#Детский сад
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В детские сады привели почти 1,5 тысячи детей

В том силе 446 малышей сегодня находятся в 55 дежурных группах детских садов Липецка.

В Липецкой области в детские сады привели почти 1,5 тысячи детей. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, если вчера в регионе были открыты 136 детсадов, работали 179 групп, в которые пришли 1338 детей, то сегодня открыты уже 149 детсадов, 186 групп, в которые привели 1475 детей.

В областном центре дежурные группы открыты в 55 дошкольных учреждениях. Всего в Липецке работают 55 дежурных групп, в которых привели 446 детей. Количество дежурных групп постоянно увеличивается: так, накануне они работали в 44 детских садах Липецка, вчера в городе было 50 дежурных групп, а привели в них 338 человек.
5 959
#Детский сад
1

Комментарии (5)

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Animal planet.

39 минут назад
Лора, да я знаю,просто пошутил.:)))
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Лора

48 минут назад
Animal planet., кто то сидит дома,а кто то и работает и ребёнка деть некуда кроме как в детский сад.
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Animal planet.

сегодня, 11:06
Кого то детишки дома так достали,что их привели детский сад.:))
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сегодня, 10:51
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