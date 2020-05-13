11 минут назад
«Это информационный вброс в порядке бреда»
В администрации области прокомментировали сообщения телеграмм-каналов об объединении Липецкой области с Тамбовской и даже Московской.
А сегодня официальные СМИ сообщили о том, что руководство Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении запустить процесс объединения регионов.
Итак, процесс переформатирования административно-территориального деления России продолжается. Есть ли в планах Кремля желание вовлечь в этот процесс и наш регион?
- Это информационный вброс в порядке бреда. В ЦФО никакие процессы слияния невозможны, - ответил GOROD48 высокопоставленный источник в администрации области.
В современной России в разное время были объединены несколько субъектов. Так, слились Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским АО, Камчатская область и Корякский автономный округ, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский АО, Читинская область и Агинский Бурятский АО, ставшие после объединения Забайкальским краем. В разное время в СМИ вбрасывались и идеи поглощения Липецкой области Воронежской, и слияния нашего региона с Тамбовщиной, и объединения с Тульской областью. Причем порой такие заявлениям делали даже официальные лица: в 2016 году о целесообразности укрупнения регионов высказался первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.