Политика

11 минут назад

«Это информационный вброс в порядке бреда»

560
#объединение регионов
«Это информационный вброс в порядке бреда»

В администрации области прокомментировали сообщения телеграмм-каналов об объединении Липецкой области с Тамбовской и даже Московской.

«Тамбовская область с точки зрения экономики абсолютно бесполезна. Как и губер Никитин среди всех Никитиных. По минимальной удаленности от Москвы принять к себе субъект могут Воронежская и Липецкая области. Липецк сам может присоединиться к Москве или МО, но о них - позже. Мы делаем ставку на то, что Тамбов отдадут Воронежу, он экономически успешнее остальных претендентов на усыновление», - написал вчера Telegram-канал «Навстречу Трансферу».

А сегодня официальные СМИ сообщили о том, что руководство Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении запустить процесс объединения регионов.

Итак, процесс переформатирования административно-территориального деления России продолжается. Есть ли в планах Кремля желание вовлечь в этот процесс и наш регион?

- Это информационный вброс в порядке бреда. В ЦФО никакие процессы слияния невозможны, - ответил GOROD48 высокопоставленный источник в администрации области.

В современной России в разное время были объединены несколько субъектов. Так, слились Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским АО, Камчатская область и Корякский автономный округ, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский АО, Читинская область и Агинский Бурятский АО, ставшие после объединения Забайкальским краем. В разное время в СМИ вбрасывались и идеи поглощения Липецкой области Воронежской, и слияния нашего региона с Тамбовщиной, и объединения с Тульской областью. Причем порой такие заявлениям делали даже официальные лица: в 2016 году о целесообразности укрупнения регионов высказался первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.


560
#объединение регионов

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