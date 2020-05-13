Общество

47 минут назад

ЕГЭ перенесут на более поздние сроки, ОГЭ отменяется

3 1553
#ЕГЭ
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ЕГЭ перенесут на более поздние сроки, ОГЭ отменяется

Сроки единого государственного экзамена в 2020 году перенесены с 8 июня на более поздний период. Обязательные экзамены по русскому языку и математике в 9-х классах отменяются, итоговые оценки выставят на основании годовых.

Как сообщает управление образования и науки Липецкой области, о переносе экзамена на более поздний срок на совещании с регионами, прошедшем в режиме видео-конференц-связи, заявил заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк. 

Виктор Басюк уточнил, что такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. Все сроки будут утверждены правительством Российской Федерации и закреплены на законодательном уровне Государственной Думой и Советом Федерации.
 
Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.
 
Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.
 
Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.
 
Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.
3 1553
#ЕГЭ
1

Комментарии (3)

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Ужас

11 минут назад
сколько денег потрачено на репетиторов на этот долбаный ОГЭ!
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Оксана

21 минуту назад
Бабушка, чего не понятно?Отменяют ОГЭ
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Бабушка

30 минут назад
ОГЭ : опять непонятно.
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