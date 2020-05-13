ЕГЭ перенесут на более поздние сроки, ОГЭ отменяется

Сроки единого государственного экзамена в 2020 году перенесены с 8 июня на более поздний период. Обязательные экзамены по русскому языку и математике в 9-х классах отменяются, итоговые оценки выставят на основании годовых.

Как сообщает управление образования и науки Липецкой области, о переносе экзамена на более поздний срок на совещании с регионами, прошедшем в режиме видео-конференц-связи, заявил заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк.



Виктор Басюк уточнил, что такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.



Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. Все сроки будут утверждены правительством Российской Федерации и закреплены на законодательном уровне Государственной Думой и Советом Федерации.



Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.



Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.



Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.



Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

