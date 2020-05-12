Более 13 тысяч липчан получили «коронавирусную» выплату на детей до 3 лет

Многим 5000 рублей пришли уже за май.

В Липецкой области более 13 тысяч семей уже получили «коронавирусную» выплату на детей до 3 лет. Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Липецкой области, с апреля осуществляется выплата в размере 5 тысяч рублей семьям, имеющих право на материнский семейный капитал. Так, в регионе ежемесячную выплату за апрель получили 13366 семей на общую сумму более 80 миллионов рублей, в мае 11752 семьи – на сумму более 63 миллиона рублей. Напомним, на детей до 3 лет заплатят по 5000 ежемесячно за три месяца - с апреля по июнь. Причём со вчерашнего дня право на такую выплату имеют все дети до 3 лет. То есть теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.



Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский капитал. Обратиться за выплатой дистанционно можно только через Портал госуслуг.



Заявления будут принимать вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через многофункциональные центры. Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в территориальные органы ПФР по Липецкой области в настоящее время можно только по предварительной записи.