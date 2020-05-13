Общество

сегодня, 21:03

Садоводческие маршруты начнут работать по выходным дням

5 804
#садоводческие маршруты
Садоводческие маршруты начнут работать по выходным дням
Уже на этой неделе изменится график движения садовых автобусов – они будут ходить по средам, пятницам и воскресеньям. Понедельник – выходной. Об этом сообщает департамент транспорта админстрации Липецка.

- Решение о трехдневном режиме работы – неокончательное. На следующей неделе мы вновь вернёмся к его обсуждению, - сообщили в департаменте.

Напомним, что в 2020 году из-за ограничительных мер сезон садоводческих перевозок начался 1 мая. Работали маршруты по понедельникам, средам и пятницам. 

- Ситуация с коронавирусом остаётся сложной, поэтому если у вас есть личный транспорт, не отказывайте своим пожилым родственникам и знакомым в просьбе довезти их до дачи, -  призвали липчан в департаменте транспорта. 
5 804
#садоводческие маршруты

Комментарии (5)

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садовод

4 минуты назад
Сколько можно издеваться над садоводами, пустите автобусы как положено каждый день,
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Садовод

14 минут назад
Это издевательство, как не стыдно так мучить людей?
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Татьяна

19 минут назад
Не поняла что изменится, если их запустили ср-пт-воскр и изменили на ср-пт-воскр?
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Фима

33 минуты назад
Сегодня звонила в транспорт.компанию,ответили,что садовод.маршруты работают как до эпидемии.Кому верить?
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777

37 минут назад
Льготы на садоводческие маршруты нужно отменить проезд сделать платным по тарифу для всех категорий граждан.
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