Садоводческие маршруты начнут работать по выходным дням

Уже на этой неделе изменится график движения садовых автобусов – они будут ходить по средам, пятницам и воскресеньям. Понедельник – выходной. Об этом сообщает департамент транспорта админстрации Липецка.

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- Решение о трехдневном режиме работы – неокончательное. На следующей неделе мы вновь вернёмся к его обсуждению, - сообщили в департаменте.

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Напомним, что в 2020 году из-за ограничительных мер сезон садоводческих перевозок начался 1 мая. Работали маршруты по понедельникам, средам и пятницам.



- Ситуация с коронавирусом остаётся сложной, поэтому если у вас есть личный транспорт, не отказывайте своим пожилым родственникам и знакомым в просьбе довезти их до дачи, - призвали липчан в департаменте транспорта.

