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Режим самоизоляции в Липецкой области по-прежнему действует до 31 мая

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#коронавирус #самоизоляция
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Режим самоизоляции в Липецкой области по-прежнему действует до 31 мая

Сегодня Владимир Путин заявил, что решения о смягчении или сохранении ограничений принятых в регионах должны принимать губернаторы.

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней с 12 мая. При этом президент отметил, что решения о смягчении или сохранении ограничений принятых в регионах должны принимать губернаторы. Напомним, что ранее глава Липецкой области исходя из сложившейся эпидемической ситуации продлил режим самоизоляции до 31 мая.

- Владимир Путин объявил о прекращении единого для всей страны периода нерабочих дней, а не ограничений связанных с эпидемией. Регионам на их усмотрение дали возможность решать, когда прекращать ограничения. У нас режим самоизоляции действует до 31 мая. Завтра оперштаб по предотвращению коронавирусной инфекции примет решение о снятии части ограничений с бизнеса, - рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области.
64 4258
#коронавирус #самоизоляция
7

Комментарии (64)

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Перри Мейсон

1 минуту назад
Ой ты сладенький, обиделся )))), На что мне обижаться, моё предприятие давно работает. Это неудачники самоизолировались)))
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Так...

1 минуту назад
И всё! Меры касаются только возрастных и прибывших из других регионов .... остальных кроме мордотряпок и пропусков ничего не ограничивает
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гость

1 минуту назад
Перри Мейсон, совершенно понятно ,что вы работаете в областной администрации.Однако не берите на себя слишком многого.Президент сказал ,что региональные решения необходимо согласовывать с федеральным центром.
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гость

1 минуту назад
Пчел, жк Босфор на Шевченко вроде...
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БАТЬКА молодец !

2 минуты назад
Путину 67 лет! и у него есть бункер в котором он самоизолировался . А у людей 65+ нет бункеров и они НЕ хотят САМОизолироваться т.к. это ВРЕДНО для здоровья !!! это САДИЗМ заставлять людей в жару одевать маски и перчатки до 31 мая ! ведь ни ЭПИДЕМИИ в РФ, ни ПАНДЕМИИ в мире коронавируса НЕТ !
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Панк рат

2 минуты назад
Великое спасибо губер натуру и президенту за спасение населения России от страшной эпидемии ....Предлагвю начать сбор средств для воздвижения памятника при жизни губер натуру .Никто ещще из правителей в истории так не заботился о народе Никто Кроме Них
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Перестраховщики

3 минуты назад
Будуд тянуть до конца...
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Ой ты сладенький, обиделся ))))

4 минуты назад
Перри Мейсон, все НА РАБОТУ ))))
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Перри Мейсон

4 минуты назад
Ссылочку кинуть?, Ты сначала прочитай постановление, дурачок...
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Так...

4 минуты назад
До 31 мая запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. А также ограничена деятельность ряда предприятий социальнобытового назначения. А также до 31 мая самоизоляция устанавливается для лиц старше 65 лет...
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