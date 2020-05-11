Режим самоизоляции в Липецкой области по-прежнему действует до 31 мая

Сегодня Владимир Путин заявил, что решения о смягчении или сохранении ограничений принятых в регионах должны принимать губернаторы.

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней с 12 мая. При этом президент отметил, что решения о смягчении или сохранении ограничений принятых в регионах должны принимать губернаторы. Напомним, что ранее глава Липецкой области исходя из сложившейся эпидемической ситуации продлил режим самоизоляции до 31 мая.



- Владимир Путин объявил о прекращении единого для всей страны периода нерабочих дней, а не ограничений связанных с эпидемией. Регионам на их усмотрение дали возможность решать, когда прекращать ограничения. У нас режим самоизоляции действует до 31 мая. Завтра оперштаб по предотвращению коронавирусной инфекции примет решение о снятии части ограничений с бизнеса, - рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области.