Коронавирус
сегодня, 12:15
Владимир Бондарев: «Ни о каком выходе на плато по коронавирусу пока нет и речи»
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По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора, среди заболевших все больше пенсионеров-дачников.
В Липецкой области вот уже две недели в сутки выявляют по 47-48 заболевших COVID-19. Официальная статистика, с одной стороны, радует стабильностью, с другой - удивляет. Можно ли уже говорить о выходе эпидемиологического процесса на так называемое плато?
- Не уверена. Нужно понаблюдать за ситуацией еще несколько дней, - ответила на этот вопрос заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Щукина.
А вот ее начальник, главный государственный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, говорит, что «ни о каком выходе на плато по коронавирусу пока нет и речи».
По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора, среди заболевших - все больше пенсионеров-дачников. Владимир Бондарев не уверен, что в Липецке так уж было необходимо открывать садоводческие маршруты.
- Нужна еще неделя, чтобы разобраться с причинами заболеваемости людей пожилого возраста, - сказал Владимир Бондарев.
- Не уверена. Нужно понаблюдать за ситуацией еще несколько дней, - ответила на этот вопрос заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Щукина.
А вот ее начальник, главный государственный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, говорит, что «ни о каком выходе на плато по коронавирусу пока нет и речи».
По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора, среди заболевших - все больше пенсионеров-дачников. Владимир Бондарев не уверен, что в Липецке так уж было необходимо открывать садоводческие маршруты.
- Нужна еще неделя, чтобы разобраться с причинами заболеваемости людей пожилого возраста, - сказал Владимир Бондарев.
29 3362
Сами
Отец Анатолий
Бывший Кадровик
Гость
Жора
Эксперт!
Эксперт
Бенджамин
Эксперт Липецка
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