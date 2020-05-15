Коронавирус

сегодня, 12:15

Владимир Бондарев: «Ни о каком выходе на плато по коронавирусу пока нет и речи»

29 3362
#коронавирус
2
Владимир Бондарев: «Ни о каком выходе на плато по коронавирусу пока нет и речи»

По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора, среди заболевших все больше пенсионеров-дачников.

В Липецкой области вот уже две недели в сутки выявляют по 47-48 заболевших COVID-19. Официальная статистика, с одной стороны, радует стабильностью, с другой - удивляет. Можно ли уже говорить о выходе эпидемиологического процесса на так называемое плато?

- Не уверена. Нужно понаблюдать за ситуацией еще несколько дней, - ответила на этот вопрос заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Щукина.

А вот ее начальник, главный государственный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, говорит, что «ни о каком выходе на плато по коронавирусу пока нет и речи».

По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора, среди заболевших - все больше пенсионеров-дачников. Владимир Бондарев не уверен, что в Липецке так уж было необходимо открывать садоводческие маршруты.

20200508_062331.jpg

20200508_060626.jpg

- Нужна еще неделя, чтобы разобраться с причинами заболеваемости людей пожилого возраста, - сказал Владимир Бондарев.
29 3362
#коронавирус
2

Комментарии (30)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сами

41 секунду назад
пенсионеры требовали автобусы ,теперь пусть отправляются в преисподнюю .
ответить

Отец Анатолий

7 минут назад
Про религию, говорите? А вот вам для разрядки грусти-печали, посмотрите видео. Называется "Шутливый мультик про религию". Найдите в Ютубе, не пожалеете. Всего 4 минуты и несколько секунд. Там - ВСЯ ПОДНОГОТНАЯ РЕЛИГИИ. Как она была создана и почему поддерживается властями.
ответить

Бывший Кадровик

16 минут назад
Перестаньте ругать Бондарева! Он такой седой в очочках и старенький дедушка-душка! Мне его жалко. Как вы его назвали? Чинуша... Он не чинуша. Он ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. Там других нет. Как в стае вампиров НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ. Сожрут сразу. Ещё на подходе.
ответить

Гость

21 минуту назад
А кто этот дед в маске ?
ответить

Жора

33 минуты назад
Дебил
ответить

Эксперт!

35 минут назад
Причина их заболеваемости не соблюдение дистанции хотя бы в полтора метра! Более того не допустимо переполнение автобусов людьми! Примите меры нужно в 2 раза больше автобусов!
ответить

Эксперт

36 минут назад
Причина их заболеваемости не соблюдение дистанции хотя бы в полтора метра! Более того не допустимо переполнение автобусов людьми! Примите меры нужно в 2 раза больше автобусов!
ответить

Бенджамин

36 минут назад
Убейся,Бондарев!!! Как вы "спецы" надоели! Как ты,деятель можешь знать,вышли на плато или нет! Пис додельный чинуша!
ответить

Эксперт Липецка

36 минут назад
Причина их заболеваемости не соблюдение дистанции хотя бы в полтора метра! Более того не допустимо переполнение автобусов людьми! Примите меры нужно в 2 раза больше автобусов!
ответить

удивляюсь

38 минут назад
как же этот "работяга" Бондарев , которому уже 70+ ничего не понимает, но все трудится??? Его персону закон не касается?,
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области за сутки подтверждены 48 случаев инфицирования коронавирусом
#коронавирус
54
В Липецкой области за сутки подтверждены 48 случаев инфицирования коронавирусом

сегодня, 09:49

Коронавирус
Война с вирусом: масочный режим обойдется россиянину в 4 тысячи рублей,
#коронавирус
26
Война с вирусом: масочный режим обойдется россиянину в 4 тысячи рублей,

вчера, 17:09

Коронавирус
Eщё 24 человека в Липецкой области вылечились от коронавируса
#коронавирус
9
Eщё 24 человека в Липецкой области вылечились от коронавируса

вчера, 15:12

Коронавирус
Трое липецких полицейских заболели COVID-19
#коронавирус
94
Трое липецких полицейских заболели COVID-19

вчера, 11:27

Общество
В режиме дежурных групп заработало больше половины детсадов Липецка
#коронавирус #дети
16
В режиме дежурных групп заработало больше половины детсадов Липецка

вчера, 10:58

Общество
COVID-19 подтверждён ещё у 46 жителей Липецкой области
#Коронавирус
46
COVID-19 подтверждён ещё у 46 жителей Липецкой области

вчера, 10:41

Новости в instagram