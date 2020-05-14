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Выпускные рекомендуют провести онлайн

21 1870
#Липецкие зори #выпускной
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Выпускные рекомендуют провести онлайн

Последние звонки уже точно будут виртуальными.

Минпросвещения рекомендует школам провести последние звонки и выпускные онлайн. По поводу виртуальных последних звонков в Липецке решение уже принято. 

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, Министерство просвещения России рекомендовало регионам и школам провести последние звонки и выпускные в онлайн-режиме в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме", - сообщает пресс-служба министерства.

Даты проведения праздников в Липецкой области определяют муниципальные органы управления образованием. В Липецке для выпускников 9-х и 11-х классов виртуальный последний звонок прозвенит 30 мая. Накануне вечером об этом сообщила в своём Инстаграм председатель департамента образования города Светлана Бедрова. 

Напомним, у 9 и 11 классов 29 мая последний учебный день. 30 мая - последний звонок (виртуальный). Для девятиклассников с 1 по 7 июня пройдёт выдача аттестатов, а итоговые оценки (в аттестат) будут выставлены на основе годовых. ОГЭ отменили. Для 11-х классов сроки ЕГЭ перенесены с 8 июня на более поздний период. ЕГЭ для учащихся, не планирующих поступать в вузы, проводить не планируется. 
21 1870
#Липецкие зори #выпускной
2

Комментарии (22)

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молодой тупняк

10 минут назад
Кристина, да нажрутся они синьки как свиньи, вот и всё празднование!
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Перри Мейсон

11 минут назад
Я на своем выпускном в 1950 напился и лишился девственности.
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Кристина

14 минут назад
Там где классы дружные, соберутся где-нибудь сами и отпразднуют.
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молодой тупняк

17 минут назад
Фашисты 9 мая отменили, а отменить выпускной это пустяк.
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Народ

35 минут назад
Все праздники виртуальные и детей будем делать виртуально. Огонь!
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Димон

37 минут назад
Жалко детишек, такое событие пропустить
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не лучшая затея

37 минут назад
Как же все это достало, обидно безусловно, но не смертельно. Сейчас в нынешней ситуации лучше пойти на такие меры, дабы не подвергать излишнему риску людей. Хотя повторюсь, обидно. Но здоровье важнее.
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Как же все это достало

46 минут назад
Гость, что и осталось выпускникам! Самим встретиться и нажраться алкашки от души))
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Вакула кузнец

47 минут назад
Это свинство какое то
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Как же все это достало

48 минут назад
Девки, класс!!!
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