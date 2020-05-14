Выпускные рекомендуют провести онлайн

Последние звонки уже точно будут виртуальными.

Минпросвещения рекомендует школам провести последние звонки и выпускные онлайн. По поводу виртуальных последних звонков в Липецке решение уже принято.



Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, Министерство просвещения России рекомендовало регионам и школам провести последние звонки и выпускные в онлайн-режиме в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.



"Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме", - сообщает пресс-служба министерства.



Даты проведения праздников в Липецкой области определяют муниципальные органы управления образованием. В Липецке для выпускников 9-х и 11-х классов виртуальный последний звонок прозвенит 30 мая. Накануне вечером об этом сообщила в своём Инстаграм председатель департамента образования города Светлана Бедрова.



Напомним, у 9 и 11 классов 29 мая последний учебный день. 30 мая - последний звонок (виртуальный). Для девятиклассников с 1 по 7 июня пройдёт выдача аттестатов, а итоговые оценки (в аттестат) будут выставлены на основе годовых. ОГЭ отменили. Для 11-х классов сроки ЕГЭ перенесены с 8 июня на более поздний период. ЕГЭ для учащихся, не планирующих поступать в вузы, проводить не планируется.