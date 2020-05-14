1 500 липецких предприятий запросили субсидии из-за коронавируса

Региональный перечень отраслей, которые признаны пострадавшими от пандемии COVID-19, расширен.

Субсидии организациям и предпринимателям, пострадавшим от коронавируса, начнут выплачивать с 18 мая, сообщает администрация Липецка. К началу этой недели в налоговые органы Липецкой области поступило более 1 500 заявления на получение субсидий.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Финансовая помощь предусмотрена для бизнеса, ведущего деятельность в отраслях, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона за апрель и май 2020 года. На каждого сотрудника, в том числе и на самого индивидуального предпринимателя будет выплачено по 12130 рублей. Выплачиваться субсидии будут в мае и июне 2020 года. Чтобы получить субсидию за апрель 2020 года, необходимо подать заявление с 1 мая до 1 июня 2020 года; за май 2020 года — с 1 июня до 1 июля 2020 года. Заявление о получении субсидии направляются в налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика через «Личный кабинет ЮЛ» или «Личный кабинет ИП» на сайте ФНС России, а также почтовым отправлением. Ежедневно с 9.00 до 18.00 открыты боксы для приема корреспонденции во всех налоговых органах региона. Подробную информацию о субсидиях можно получить по телефону горячей линии 8 800 222 22 22.Тем временем администрация Липецкой области расширила региональный перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения COVID-19. К пострадавшим сферам деятельности добавились новые разделы «Деятельность в области телевизионного и радиовещания», «Деятельность по чистке и уборке, комплексному обслуживанию помещений», «Деятельность рекламных агентств» и «Деятельность в области права и бухгалтерского учета». Кроме того, расширен раздел «Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений» - дополнен деятельностью дошкольного и общего среднего образования