Общество

36 минут назад

Летний оздоровительный отдых школьников Липецка смещен на август

3 1069
#коронавирус #детский отдых
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Летний оздоровительный отдых школьников Липецка смещен на август

На июнь и июль в муниципальные загородные лагеря «Орленок» и «Солнечный» мэрия Липецка путевок не продает.

Ситуация с коронавирусом кардинально изменила планы мэрии Липецка на традиционный летний отдых школьников. Так, если во все предыдущие годы уже к середине мая были проданы все путевки в муниципальные загородные лагеря «Орленок» и «Солнечный», то в этом году первые две смены - июньская и июльская - в городском департаменте образования даже не рассматривались.

- Средства на летнюю оздоровительную кампанию учащихся зарезервированы в бюджете, но из-за вспышки заболеваемости коронавирусной инфекции оздоровительный отдых школьников Липецка смещен на август. И то предварительно, ведь открытие загородных лагерей будет зависеть от эпидситуации в регионе, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Евгений Павлов.

Также не рассматривается возможность работы в июне и в июле школьных лагерей отдыха. Их могут открыть либо в августе, либо на осенних каникулах.
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#коронавирус #детский отдых
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Комментарии (3)

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гость

16 минут назад
А что по поводу обучения? Москва и Подмосковье заканчивают учебный год 15-16 мая. Надо и эту идею перенять. Все устали так "учиться"
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Гость

21 минуту назад
Надо в квартирах закрыть и чтоб они онлайн отдыхали
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Правда

30 минут назад
Это наверное фейк.
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