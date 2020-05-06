Летний оздоровительный отдых школьников Липецка смещен на август

На июнь и июль в муниципальные загородные лагеря «Орленок» и «Солнечный» мэрия Липецка путевок не продает.

Ситуация с коронавирусом кардинально изменила планы мэрии Липецка на традиционный летний отдых школьников. Так, если во все предыдущие годы уже к середине мая были проданы все путевки в муниципальные загородные лагеря «Орленок» и «Солнечный», то в этом году первые две смены - июньская и июльская - в городском департаменте образования даже не рассматривались.



- Средства на летнюю оздоровительную кампанию учащихся зарезервированы в бюджете, но из-за вспышки заболеваемости коронавирусной инфекции оздоровительный отдых школьников Липецка смещен на август. И то предварительно, ведь открытие загородных лагерей будет зависеть от эпидситуации в регионе, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Евгений Павлов.



Также не рассматривается возможность работы в июне и в июле школьных лагерей отдыха. Их могут открыть либо в августе, либо на осенних каникулах.