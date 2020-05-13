Липецкие чиновники отрицают повальное увольнение из системы образования людей в возрасте 65 лет и старше

Бредом назвал такие сообщения в соцсетях вице-губернатор Анатолий Якутин.

В липецких соцсетях появилось сообщение о том, что в администрации области «издали негласное распоряжение, по которому под роспись все директора образовательных учреждений обязаны уволить людей старше 65 лет. Это не только учителя, но и технический состав - вахтерши, уборщицы. Чтобы под тему коронавируса не выплачивать деньги из соцстраха. Директоров обязали уволить их по собственному желанию в течение недели, чтобы не платить деньги по сокращению».



- Это бред! - так прокомментировал GOROD48 эту информацию курирующий сферу образования вице-губернатор Анатолий Якутин.



- Первый раз о таком слышу! - отозвался на наш вопрос вице-мэр Липецка Евгений Павлов.



- По Липецку - категорически нет! О такой идее я сегодня узнала от вас, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования мэрии Липецка Светлана Бедрова.





фото: sb.by

