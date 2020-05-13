Общество

17 минут назад

Липецкие чиновники отрицают повальное увольнение из системы образования людей в возрасте 65 лет и старше

5 570
#коронавирус #образование
Липецкие чиновники отрицают повальное увольнение из системы образования людей в возрасте 65 лет и старше

Бредом назвал такие сообщения в соцсетях вице-губернатор Анатолий Якутин.

В липецких соцсетях появилось сообщение о том, что в администрации области «издали негласное распоряжение, по которому под роспись все директора образовательных учреждений обязаны уволить людей старше 65 лет. Это не только учителя, но и технический состав - вахтерши, уборщицы. Чтобы под тему коронавируса не выплачивать деньги из соцстраха. Директоров обязали уволить их по собственному желанию в течение недели, чтобы не платить деньги по сокращению».

- Это бред! - так прокомментировал GOROD48 эту информацию курирующий сферу образования вице-губернатор Анатолий Якутин.

- Первый раз о таком слышу! - отозвался на наш вопрос вице-мэр Липецка Евгений Павлов.

 - По Липецку - категорически нет! О такой идее я сегодня узнала от вас, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования мэрии Липецка Светлана Бедрова.


фото: sb.by
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#коронавирус #образование

Комментарии (5)

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Ученик

1 минуту назад
А я люблю * они добрее, те кто пожилые ( не все ,но многие )часто орут и унижают учеников при всем классе ,мыслят шаблонами ,высмеивают ошибки Молодые учителя в нашей школе гораздо лучше но их мало
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товарищ

2 минуты назад
А зачем у Павлова что то спрашивать ? Он же все будет отрицать , так же как и с Перспективой --- бизнес его жены , построен чисто на бюджетные деньги.
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да и утаивать не придется

2 минуты назад
Будем посмотреть по результату, можно по-разному к нашей власти, но это действительно похоже на бред, хочется верить, что такого не произойдет.
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С Вас надо было начать !

3 минуты назад
Бедрова.Якутин.Павлов. Полегче дышать стало бы , ЛИПЧАНАМ !
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Будем посмотреть по результату

9 минут назад
Липецк - город небольшой. И такую мерзость от липчан не утаишь...
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