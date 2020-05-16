Общество
сегодня, 11:36
Еще у 49 жителей Липецкой области подтвержден COVID-19
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Липецкий областной оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подвел итоги прошедших суток
В Липецкой области за сутки подтверждены 49 случаев инфицирования COVID-19.
Всего на территории региона зарегистрировано 1133 случая новой коронавирусной инфекции. 287 выздоровели. 3 человека умерли, сообщили в Оперштабе.
Всего на территории региона зарегистрировано 1133 случая новой коронавирусной инфекции. 287 выздоровели. 3 человека умерли, сообщили в Оперштабе.
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Пастух статИстов
Не верю
Статист
Физиономист-почерковед
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