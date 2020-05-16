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Еще у 49 жителей Липецкой области подтвержден COVID-19

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#коронавирус
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Еще у 49 жителей Липецкой области подтвержден COVID-19

Липецкий областной оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подвел итоги прошедших суток

В Липецкой области за сутки подтверждены 49 случаев инфицирования COVID-19.

Всего на территории региона зарегистрировано 1133 случая новой коронавирусной инфекции. 287 выздоровели. 3 человека умерли, сообщили в Оперштабе.
14 1301
#коронавирус
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Комментарии (14)

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Пастух статИстов

2 минуты назад
Статист-онанист, ты жуншь все это? Как скот жвачный без разбору. Значит, тебе и будут кидать. Ловишь, намордниковый почитатель? Тогда держи! Кусок навоза!
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Не верю

4 минуты назад
Чем докажете?
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Статист

5 минут назад
На официальном сайте оперштаба РФ по Липецкой обл 50! чел. подтверждены за сутки! А тут 49? Или уже все равно + или - 1 шт. Согласовываете статистику, прежде чем новости в народ кидать!
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Физиономист-почерковед

16 минут назад
Верить не нужно ни ко му. До всего доходите свом умом. Но для этого нужно постоянно изучать жизнь и читать. Пусть не как Сталин - до 300-400 страниц ежесуточно. Но хотя бы 50. Без этого быть вам вечно ведомой паствой. От слова ПАССИВ. Посмотрите на этого Вдудя физиономию. Разве с таким лицом бывают положительные герои? Ж-урна-лист, ставший миллионером на малопонимающих необразованных доверчивых людях. Печать вырождения лежит на нём. Одна сверхлопоухость чего стоит. А вытянутая физиономия лошади? Алкоголизм и кровосмешение его предков просто вопят... Это - юный мини-Со лже ницын. Героизм гиены, пинающей мёртвого льва... И тоже ГОВОРЯЩАЯ ФАМИЛИЯ. Всё на поверхности. Вы, когда ТАКИМ внимаете, зачем-то глаза закрываете. Как женщины. Которые, как известно, "любят ушами". От удовольствия или страха?
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мама 2 детей

16 минут назад
Всего 50 тестов на сутки выдают. Не могут больше. Поэтому так
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Кристюша

27 минут назад
вчера 48 сегодня уже 49 на один больше,мы когда нибудь к пику то придем не?завтра будет допустим 46 или 47,потом опять как 50 долбанет,статистика какая то накрученная скачит туда сюда,почему так то кто нибудь объяснить мне полу дурошной?ничего не понимаю.
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Гость

27 минут назад
Тошнит уже от этих новостей каждый день одно и тоже
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Хипстер

35 минут назад
Разводящий кроликов-проныр, а Дудю верить можно?
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Разводящий кроликов-проныр

38 минут назад
Верьте своему интеллекту и интуиции. Если они есть, конечно. Ну а если нет, тогда придётся верить! Попам, статистам, ад-мини-страторам, 1-му кАналу, ж-урна-листу Соловьев-помету.. И всем остальным. Будете у них на поводке счетоводом-болельщиком. Они забавляются, а вы тут когтитесь. Как котята за фантиком на веревочке. Что с вас взять? Вы же хотите верить, а не думать. Электорат липовский...
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гость

40 минут назад
какой умный вирус оказался по путинскому хотенью и веленью приказываю вирусу отступить во как
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