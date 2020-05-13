В администрации Липецка ждут решений по прекращению обучения в школах и форме проведения итоговой аттестации для учеников девятых и одиннадцатых классов от министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Завтра в России пройдет видеоконференция по вопросам окончания учебного года в школах и форме проведения итоговой аттестации для учеников девятых и одиннадцатых классов. На этом заседании сотрудники областного управления образования и науки ждут от министра просвещения РФ Сергея Кравцова четких ответов на эти вопросы. И не рекомендательного характера, а прямого руководства к действию.



- Минпросвет не отдаст проведение ОГЭ и ЕГЭ на откуп регионам, ведь это - общегосударственные вопросы. Иное дело - окончание учебного процесса в школах. Вот здесь министр может ограничиться рекомендациями для регионов, - сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.



Пока предварительно планы департамента образования таковы. Летние каникулы для липецких первоклассников начнутся с 18 мая. Виртуальный в связи с дистанционным обучением последний звонок для учеников вторых и третьих классов прозвучит 25 мая, а для тех, кто учится в 4-11 классах - 29 мая. Первый обязательный ЕГЭ для 11-классников должен пройти 8 июня, первый ОГЭ для девятиклассников - 9 июня.