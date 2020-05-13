Общество

33 минуты назад

«Минпросвет не отдаст проведение ОГЭ и ЕГЭ на откуп регионам»

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#коронавирус #итоговая аттестация
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«Минпросвет не отдаст проведение ОГЭ и ЕГЭ на откуп регионам»

В администрации Липецка ждут решений по прекращению обучения в школах и форме проведения итоговой аттестации для учеников девятых и одиннадцатых классов от министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Завтра в России пройдет видеоконференция по вопросам окончания учебного года в школах и форме проведения итоговой аттестации для учеников девятых и одиннадцатых классов. На этом заседании сотрудники областного управления образования и науки ждут от министра просвещения РФ Сергея Кравцова четких ответов на эти вопросы. И не рекомендательного характера, а прямого руководства к действию.

- Минпросвет не отдаст проведение ОГЭ и ЕГЭ на откуп регионам, ведь это - общегосударственные вопросы. Иное дело - окончание учебного процесса в школах. Вот здесь министр может ограничиться рекомендациями для регионов, - сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.

Пока предварительно планы департамента образования таковы. Летние каникулы для липецких первоклассников начнутся с 18 мая. Виртуальный в связи с дистанционным обучением последний звонок для учеников вторых и третьих классов прозвучит 25 мая, а для тех, кто учится в 4-11 классах - 29 мая. Первый обязательный ЕГЭ для 11-классников должен пройти 8 июня, первый ОГЭ для девятиклассников - 9 июня.
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#коронавирус #итоговая аттестация
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Комментарии (3)

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товарищ

6 минут назад
Это конечно правильно ,только почему учителям не прибавили зарплату в связи с их работой в период самоизоляции , ведь учителя работают по 16-18 часов в день , дист.обучение на дому накладывает серьезную тяжесть на работу и здоровье каждого учителя. И про это естественно все умалчивают.
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выпускник

8 минут назад
У одиннадцатиклассников не будет последнего звонка? Просто взяли и отменили,бред
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Ольга

12 минут назад
Чем третий класс отличается от четвертого? Это все классы начальной школы, а окончание учебы разное.
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