Студент из Ельца перевел мошенникам 320 тысяч рублей, поверив в угрозу уголовного преследования
Происшествия
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54 минуты назад
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Житель Усмани угнал и разбил автомобиль знакомой
С места аварии молодой человек скрылся.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, заявительница и предполагаемый угонщик были знакомы, в злополучный день находились в одной компании. В какой-то момент 21-летний парень взял у нее ключи от машины. Девушка не придала этому значения, однако спустя некоторое время заметила, что автомобиль отсутствует.
А её знакомый в этот момент уже катил по Усмани, но не справился с управлением, допустил наезд на препятствие, в результате чего повредил бампер и капот. С места аварии он скрылся.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Подозреваемого арестовали на 10 суток за оставление места ДТП.
Фото УМВД РФ по Липецкой области
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