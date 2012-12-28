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261
54 минуты назад
1

Житель Усмани угнал и разбил автомобиль знакомой

С места аварии молодой человек скрылся.

В Усманском районе в полицию обратилась 24-летняя местная жительница, которая сообщила об угоне своего автомобиля «Лада 211440».

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, заявительница и предполагаемый угонщик были знакомы, в злополучный день находились в одной компании. В какой-то момент 21-летний парень взял у нее ключи от машины. Девушка не придала этому значения, однако спустя некоторое время заметила, что автомобиль отсутствует.

А её знакомый в этот момент уже катил по Усмани, но не справился с управлением, допустил наезд на препятствие, в результате чего повредил бампер и капот. С места аварии он скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Подозреваемого арестовали на 10 суток за оставление места ДТП.

Фото УМВД РФ по Липецкой области

Угон
авария
ДТП
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Комментарии (1)

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65+
10 минут назад
Лишить её прав за передачу ключей дебилу !
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