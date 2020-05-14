Общество

27 минут назад

Трое липецких полицейских заболели COVID-19

6 1327
#коронавирус
Трое липецких полицейских заболели COVID-19

Все горотделы УМВД РФ по Липецку продезинфицированы и работают в штатном режиме.

Среди сотрудников УМВД России по Липецку выявлены три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. К счастью, их болезнь протекает в легкой форме - они лечатся амбулаторно, на дому. Те полицейские, которые находились с ними в контакте, переведены в режим самоизоляции.

- Все городские отделы полиции полностью продезинфицированы. Обработаны в том числе и комнат приема заявителей и места содержания граждан. Отделы полиции работают в штатном режиме. Кроме того, в качестве профилактических мер, регулярно проводится санитарная обработка служебных помещений всех структурных подразделений областного управления и территориальных органах МВД России районного уровня. Весь личный состав находится под медицинским наблюдением и обеспечен средствами индивидуальной защиты, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.



фото: kavalerovo.com
6 1327
#коронавирус

Комментарии (6)

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Туса

6 минут назад
Допроверялись мусора, сами стали источником заразы.
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ттт

15 минут назад
без масок стало быть службу несли? оштрафовать
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Testov.net

16 минут назад
Пусть оставляют окна открытыми в помещениях , которых сидят ( отделениях) , желательно в масках и защитных экранах . А лучше в помещениях много не сидеть , а ходить патрулировать , проверять масляный режим в общественных местах
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В Москвабаде МЧСников

17 минут назад
заставляют рапорт писать, с оправданиями и объяснениями, где посмели заразиться ))) Надо и с наших брать ))))
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Очень хорошая новость !

19 минут назад
Хороший ментам -хорошие .....
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