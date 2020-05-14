Трое липецких полицейских заболели COVID-19

Все горотделы УМВД РФ по Липецку продезинфицированы и работают в штатном режиме.

Среди сотрудников УМВД России по Липецку выявлены три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. К счастью, их болезнь протекает в легкой форме - они лечатся амбулаторно, на дому. Те полицейские, которые находились с ними в контакте, переведены в режим самоизоляции.



- Все городские отделы полиции полностью продезинфицированы. Обработаны в том числе и комнат приема заявителей и места содержания граждан. Отделы полиции работают в штатном режиме. Кроме того, в качестве профилактических мер, регулярно проводится санитарная обработка служебных помещений всех структурных подразделений областного управления и территориальных органах МВД России районного уровня. Весь личный состав находится под медицинским наблюдением и обеспечен средствами индивидуальной защиты, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.







фото: kavalerovo.com

