Общество

54 минуты назад

На концерт Елены Темниковой в Липецке было незаконно потрачено 2,3 миллиона рублей

12 1703
#нецелевое использование средств
На концерт Елены Темниковой в Липецке было незаконно потрачено 2,3 миллиона рублей

Такой вывод сделали аудиторы региональной Контрольно-счетной палаты.

Сегодня на очередной сессии Липецкого облсовета депутаты рассмотрели отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Липецкой области за 2019 год.

В прошлом году эта служба провела 40 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Выявлены нарушения в использовании бюджетных средств более чем на 181 млн. рублей. Проверки касались сфер строительства, здравоохранения, образования, культуры и спорта, - сообщает пресс-служба областного Совета.

Так, Контрольно-счетная палата региона проверила законность, эффективность и целевое использование бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности футбольного клуба «Металлург». Выявлено, что на проведение и техническое обеспечение концерта певицы Елены Темниковой летом 2019 года было потрачено 2 345 тысяч рублей средств областного бюджета, что стало нецелевым использованием бюджетных средств. При этом кредиторская задолженность клуба за полтора года увеличилась почти в 5 раз. По итогам проверки футбольный клуб «Металлург» был привлечен к административной ответственности за допущенные нарушения.
12 1703
#нецелевое использование средств

Комментарии (13)

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Вальтер с кладбища

12 секунд назад
А где посадки?
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Автохам

1 минуту назад
Лучше бы бесплатные парковки строили
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Animal planet.

5 минут назад
Конченные.
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Гость

9 минут назад
Ну так всётаки кто виноват и какие дальше действия с расхетителем бюджетных денег? ПОШОЛ на повышения????
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гость

17 минут назад
Ииииии..., Таран и ответил, из замов вылетел, правда тут же кресло "защитника детей" выделили, едросы своих не бросают- поэтому такие "слуги неродные" много миллионные доходы в декларациях рисуют(а что на самом деле?), ну а народ "лапу сосет" в очередях за 10000 руб на ребенка.
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Миротворец

26 минут назад
Горите в аду слуги народа!
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Правда

29 минут назад
И снова едросы разбазаривают бюджет.Лучше бы эти деньги на лечение больных детей отдали.Позор.
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Денег хватит на всех певиц

33 минуты назад
И какая у них административная ответственность, отделались лёгким выговором, а деньги так в бюджет и не вернулись ?
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Ииииии...

34 минуты назад
Кто ответит???
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смут

40 минут назад
на кол собак
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