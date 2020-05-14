Общество
54 минуты назад
На концерт Елены Темниковой в Липецке было незаконно потрачено 2,3 миллиона рублей
Такой вывод сделали аудиторы региональной Контрольно-счетной палаты.
Сегодня на очередной сессии Липецкого облсовета депутаты рассмотрели отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Липецкой области за 2019 год.
В прошлом году эта служба провела 40 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Выявлены нарушения в использовании бюджетных средств более чем на 181 млн. рублей. Проверки касались сфер строительства, здравоохранения, образования, культуры и спорта, - сообщает пресс-служба областного Совета.
Так, Контрольно-счетная палата региона проверила законность, эффективность и целевое использование бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности футбольного клуба «Металлург». Выявлено, что на проведение и техническое обеспечение концерта певицы Елены Темниковой летом 2019 года было потрачено 2 345 тысяч рублей средств областного бюджета, что стало нецелевым использованием бюджетных средств. При этом кредиторская задолженность клуба за полтора года увеличилась почти в 5 раз. По итогам проверки футбольный клуб «Металлург» был привлечен к административной ответственности за допущенные нарушения.
В прошлом году эта служба провела 40 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Выявлены нарушения в использовании бюджетных средств более чем на 181 млн. рублей. Проверки касались сфер строительства, здравоохранения, образования, культуры и спорта, - сообщает пресс-служба областного Совета.
Так, Контрольно-счетная палата региона проверила законность, эффективность и целевое использование бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности футбольного клуба «Металлург». Выявлено, что на проведение и техническое обеспечение концерта певицы Елены Темниковой летом 2019 года было потрачено 2 345 тысяч рублей средств областного бюджета, что стало нецелевым использованием бюджетных средств. При этом кредиторская задолженность клуба за полтора года увеличилась почти в 5 раз. По итогам проверки футбольный клуб «Металлург» был привлечен к административной ответственности за допущенные нарушения.
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Ииииии...
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