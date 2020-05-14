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4 минуты назад

Пост о плохом питании в липецкой больнице обошелся москвичке в 15’000 рублей

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#Питание #больница #штраф
Пост о плохом питании в липецкой больнице обошелся москвичке в 15’000 рублей

Мировой судья Октябрьского района Липецка вынес наказание женщине, которая увидела в больничном питании рыбу с червями. В суде женщина стояла на своём.

За распространение заведомо ложной информации перед судом ответила мама малолетнего пациента детского инфекционного отделения больницы «Липецк-Мед». 32-летняя жительница Москвы в апреле была госпитализирована вместе с сыном из Добровского района, где живут ее родители и которым она приехала в гости. Женщина выложила разместила соцсети снимки больничного ужина и сопроводила их эмоциональным комментарием:

«Хочется сказать огромное спасибо врачам за профессионализм и хорошее отношение. Но! Здесь отвратительное питание. Мы понимаем, что не ресторан. Но порции приносят всегда холодные. Гарнир имеют неприятный запах. Рыбу сегодня принесли с червями! Персонал оправдывается, что его вины в этом нет, что питание в учреждение привозят. Но что это меняет? Домашнюю еду передавать запрещено, а больничный есть не просто невозможно, а опасно для здоровья...»

Руководство больницы сразу же отреагировало на пост о питании. Порцию оставили на комиссионное обследование. Специалисты сделали вывод, что никаких посторонних включений в еде нет. Сама женщина тогда сказала, что, возможно, увидела в пище то, чего в ней не было. Тем не менее, на жительницу Москвы составили протокол за злоупотребление свободой массовой информации.

В суде женщина не признала свою вину. Она пояснила, что ее пост был адресован родным и близким, чтобы они скорее забрали ее из больницы. Москвичка до сих пор уверена в своей правоте и том, что в липецкой больнице кормили червивой рыбой.

Судья признал москвичку виновной в злоупотреблении свободой слова и назначил ей штраф в 15 000 рублей.
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#Питание #больница #штраф

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