Критерием для открытия ТРЦ и рынков станет первичный контроль посетителей

12 мая администрацией Липецкой области и управлением Роспотребнадзора будут разработаны критерии для работы предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на вещевых рынках и в ТРЦ (площадью свыше 5 тыс кв метров).



«Основными критериями, разрешающими деятельность таких предприятий, будут первичный контроль посетителей и обязательная ежедневная дезинфекция помещений и территорий. Разрешение о ведении деятельности не будет распространяться (до отдельного распоряжения) на предприятия общественного питания, детские и развлекательные объекты», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Липецкой области.