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Критерием для открытия ТРЦ и рынков станет первичный контроль посетителей

25 4613
#самоизоляция
8
Критерием для открытия ТРЦ и рынков станет первичный контроль посетителей
12 мая администрацией Липецкой области и управлением Роспотребнадзора будут разработаны критерии для работы предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на вещевых рынках и в ТРЦ (площадью свыше 5 тыс кв метров).

«Основными критериями, разрешающими деятельность таких предприятий, будут первичный контроль посетителей и обязательная ежедневная дезинфекция помещений и территорий. Разрешение о ведении деятельности не будет распространяться (до отдельного распоряжения) на предприятия общественного питания, детские и развлекательные объекты», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Липецкой области.
25 4613
#самоизоляция
8

Комментарии (27)

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А

1 минуту назад
Лесополоса, работники супер и гипермаркетов работают каждый день с людьми и ничего. Никто не поумирал и не заболел. Смотрю как работали так и работают одни те же лица. Не так страшен этот корова-вирус, как его малюют.
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Житель 48

2 минуты назад
Моё мнение, не стоит открывать КРЦ, запускать концерты и тому подобные мероприятия. Без кафе грустно, но можем выжить. Единственно, что ребята там работали, теперь им как?
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коронА вирус

3 минуты назад
Лесополоса, * , ты грипп боишься ? а туберкулёза ? не ссы варом , привыкай .
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Лесополоса

6 минут назад
Лавочница, это не обычный грипп! Мои близкие третью неделю болеют, сейчас находятся в больнице и температура не падает! Я тоже думала, что всё это ерунда, пока не столкнулась лично с этой проблемой.Поэтому берегите себя и своих близких.
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Антимэйсон

7 минут назад
С чувством глубокого удовлетворения посмотрел сегодня выступление нашего президента. Сделал конспект его мудрых изречений. Буду пролетариату на партсобраниях растолковывать суть
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р

8 минут назад
Очень странно, количество больных растет, а торговые центры открывают. Логики нет. Скоро коек в больницах не будет. Будут как в Италии на пол в коридоре складывать... Зато лежать все будут красивые, в новых вещах из ТРЦ и с накрашенными ногтями.
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пенсионерка

8 минут назад
Лесополоса, Ну давайте жить так всю жизнь ,а вы не заметили что в каждый кризис наживаются только богатые люди......у нас каждый год умирает куча людей ,а нам сейчас дают только статистику про короновирус
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Ами

9 минут назад
Все правильно,хватит уже,посидели,страшилок послушали,пора уже дать людям свободно жить.Ни где не одеться,ни обуться.
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Перри Мейсон

12 минут назад
С чувством глубокого удовлетворения посмотрел сегодня выступление нашего президента. Сделал конспект его мудрых изречений. Буду пролетариату на партсобраниях растолковывать суть
ответить

Логика

12 минут назад
Лучше подумайте как детские сады открывать. И желательно без походов в поликлинику
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