Общество

39 минут назад

Открытие детских лагерей запланировано на 22 июня

11 610
#детские лагеря
Открытие детских лагерей запланировано на 22 июня

Эта дата позволит организовать три лагерные смены.

Детские лагеря могут открыться в Липецкой области 22 июня. Об этом на совещании посвященном летней оздоровительной кампании 2020 года заявил вице-губернатор Анатолий Якутин.

«Понимая, что в настоящий момент точного прогноза по распространению коронавируса нет, мы предлагаем запланировать открытие летней оздоровительной кампании с 22 июня. Открытие сезона с указанной даты позволит провести в течение лета 3 смены, а не 2. В отличие от открытия лагерей, например, с 1 июля», – сообщил Анатолий Якутин.

Летом 2020 года в Липецкой области планируют работать более 500 организаций отдыха и оздоровления детей, которые посетят около 30 тысяч детей.

Отдельное решение было принято по оздоровительному центру «Лесная сказка». В настоящее время он передан под обсерватор. В этом году лагерь работать не будет.

 Особое внимание было уделено организации безопасности здоровья детей.

«Открывая загородные оздоровительные лагеря, мы будем обеспечивать их бесконтактными термометрами и дезинфицирующими средствами», – отметила и.о. начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

И сотрудники, и дети будут проходить через обязательный фильтр с измерением температуры тела бесконтактными термометрами. В каждом лагере должен быть неснижаемый запас дезинфицирующих средств и антисептиков с дозаторами.





 

11 610
#детские лагеря

Комментарии (11)

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Ник

3 минуты назад
22 июня. Другой даты не нашлось? День начала войны...
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В 1980 году путевка в

6 минут назад
пионерлагерь на 3 недели в Липецкой области стоял от 7 до 12 рублей. А ка сейчас?
ответить

?

15 минут назад
ЖОРА, какие выборы?
ответить

Лобби

16 минут назад
Молодцы хозяева лагерей.
ответить

ЖОРА

17 минут назад
ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ КОРОНА ВИРУС УБЬЮТ И НАЧНЕТСЯ ЭПОПЕЯ С ВЫБОРАМИ
ответить

ЖОРА

17 минут назад
ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ КОРОНА ВИРУС УБЬЮТ И НАЧНЕТСЯ ЭПОПЕЯ С ВЫБОРАМИ
ответить

Ирина Белых

17 минут назад
Невероятно «полезная», а главное - «нужная» сейчас информация, в то время, когда не ясна судьба спортивных школ и секций.
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Ирина Белых

19 минут назад
Лучше бы дали информацию о том, когда откроют спортивные школы.
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И так тоже бывает?

20 минут назад
Объясните тем, кто на бронепоезде. ЕГЭ в масштабах страны, 4-часовое совместное сидение, проводить в июне не собираются, а липецкие лагеря, выездные, откроются 22 июня. Или опять мы не так поняли и неверно истолковали слова местного замминистра
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04.00

22 минуты назад
Мак, дебилы.
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Еще комментарии

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