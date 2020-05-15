Открытие детских лагерей запланировано на 22 июня

Эта дата позволит организовать три лагерные смены.

Детские лагеря могут открыться в Липецкой области 22 июня. Об этом на совещании посвященном летней оздоровительной кампании 2020 года заявил вице-губернатор Анатолий Якутин.«Понимая, что в настоящий момент точного прогноза по распространению коронавируса нет, мы предлагаем запланировать открытие летней оздоровительной кампании с 22 июня. Открытие сезона с указанной даты позволит провести в течение лета 3 смены, а не 2. В отличие от открытия лагерей, например, с 1 июля», – сообщил Анатолий Якутин.

Летом 2020 года в Липецкой области планируют работать более 500 организаций отдыха и оздоровления детей, которые посетят около 30 тысяч детей.

Отдельное решение было принято по оздоровительному центру «Лесная сказка». В настоящее время он передан под обсерватор. В этом году лагерь работать не будет.

Особое внимание было уделено организации безопасности здоровья детей.

«Открывая загородные оздоровительные лагеря, мы будем обеспечивать их бесконтактными термометрами и дезинфицирующими средствами», – отметила и.о. начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

И сотрудники, и дети будут проходить через обязательный фильтр с измерением температуры тела бесконтактными термометрами. В каждом лагере должен быть неснижаемый запас дезинфицирующих средств и антисептиков с дозаторами.



